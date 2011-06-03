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PowerColor'ın çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modeli için çıkış tarihi ve fiyat netleşti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor'ın çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modeli için çıkış tarihi ve fiyat netleşti
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PowerColor resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı Radeon HD 6870 X2 modelini bu ay içerisinde satışa sunacağını doğruladı. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT kod adlı grafik yongasının çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, GeForce GTX 580'e ciddi rakip olacak gibi görünüyor.

PowerColor'ın çift grafik işlemcili yeni kartını farklı kılan bazı önemli detaylar bulunuyor. Özel tasarımlı baskılı devre kullanan kartta, grafik işlemcileri haberleşmesi için LucidLogix firması tarafından geliştirilen Hydra çipsetine yer verildiğini görüyoruz. Bu çipset her iki grafik yongasının da PCIe 2.0 x16 bantgenişliğinden faydalanmasını sağlarken önemli bir artı daha kazandırıyor. Kullanıcılar AMD Crossfire ve Lucid Hydra modları arasında tercih yapabiliyorlar ve eğer Hydra modu seçilirse çift GPU'lu kartın yanında üçüncü GPU olarak AMD veya Nvidia tabanlı bir başka ekran kartı daha takılabiliyor. 4+2 fazlı VRM tasarımına sahip olan kart, her GPU için 1GB GDDR5 olmak üzere toplamda 2GB bellek kapasitesiyle geliyor. Toplamda 2240x paralel işlemci, 64x ROP birimi ve 2x 256-bit bellek kapasitesine sahip olan kart, soğutucusuyla da dikkat çekiyor.

Grafik işlemcileri 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan kart, beş adet bakır ısı borusuna ve çift fana sahip özel fan ile serinletiliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerine sahip olan kart bu ayın sonuna doğru 449$ olarak belirlenen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulacak.

PowerColor'ın çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modeli için çıkış tarihi ve fiyat netleşti
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DH Misafiri 8 yıl
1 tane normal kullanıcı
1 tane yazlım yapan kişi
1 tane tasarm müh.
1 tane oyun oynayan kişi(GTA versyonlrı)
1 tane de cd yazan kişi
bu kişilr içn anakrt birimleri grkli litfen yardm edin.
( ıntel i7.. qibi )
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lordhades12321 8 yıl
MxFxOx
bence gereksiz bu saatten sonra 6800 serisi bir kart alınmaz

Uygun fiyat olursa neden olmasın ? sonuçta herkesin 6900 serisine yetecek parası yok
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RiPPeR91 8 yıl

lordhades12321

MxFxOx

bence gereksiz bu saatten sonra 6800 serisi bir kart alınmaz


Uygun fiyat olursa neden olmasın ? sonuçta herkesin 6900 serisine yetecek parası yok



Nasıl gereksiz duyanda 6800 serisi ezik zannedecek. 6850 kesinlikle fp kartıdır. 1 tane 6950 yerine biraz daha ekleyip 2 tane 6850 alırsın GTX580den bile yüksek performans verir.
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MxFxOx 8 yıl
bence gereksiz bu saatten sonra 6800 serisi bir kart alınmaz
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kudretozbay 8 yıl
arkadaslar 6870 normalda tek ıslemcılı ve 6950 ıle arasındakı fark f/p bakımından az sımdı 2 ıslemcıyle neler yapabılıcegını bılemıyorum ama ıı olucagı kesındır tabı tek ıslemcılı ıkı tane 6870 ıle aynı malıyete gelırse ınsanlar cf yapar ıkı tane alıpda sahsen ben oyle yaparım
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umutarslan.com 8 yıl
karttan çok bakır satılıyor artık.bu ne ya ayıptır.elektronik ilerliyor diyoruz trafolar kalkıyor diyoruz adamlar soğutucu büyütüyor.
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alpa07 8 yıl
fiyatı iyiymişş
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::Ashes:: 8 yıl
RiPPeR91@

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::Ashes:: 8 yıl
6850x2 yapmazlar 600liraya 1000liralık karttan daha performanslı kart yapılmaz.
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RiPPeR91 8 yıl

::Ashes::

6850x2 yapmazlar 600liraya 1000liralık karttan daha performanslı kart yapılmaz.

O zamanda ellerinde kalır
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Ahm3tt 8 yıl
bundan 2 tane takarsak cross fire nasıl olur?
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RiPPeR91 8 yıl
Tek Pci-e slotu olanlar için alınabilir bir kart onun dışında bir güzel bir yanı yok. PowerColor zaten bir kart üretiyor gören bileşenleri hurdalıktan buluyor zanneder. 850-900TL olur fiyatı muhtemelen. Kesşke 6850X2 yapsalarmış.
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