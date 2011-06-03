PowerColor'ın çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 X2 modeli için çıkış tarihi ve fiyat netleşti

PowerColor resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı Radeon HD 6870 X2 modelini bu ay içerisinde satışa sunacağını doğruladı. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT kod adlı grafik yongasının çiftine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, GeForce GTX 580'e ciddi rakip olacak gibi görünüyor.

PowerColor'ın çift grafik işlemcili yeni kartını farklı kılan bazı önemli detaylar bulunuyor. Özel tasarımlı baskılı devre kullanan kartta, grafik işlemcileri haberleşmesi için LucidLogix firması tarafından geliştirilen Hydra çipsetine yer verildiğini görüyoruz. Bu çipset her iki grafik yongasının da PCIe 2.0 x16 bantgenişliğinden faydalanmasını sağlarken önemli bir artı daha kazandırıyor. Kullanıcılar AMD Crossfire ve Lucid Hydra modları arasında tercih yapabiliyorlar ve eğer Hydra modu seçilirse çift GPU'lu kartın yanında üçüncü GPU olarak AMD veya Nvidia tabanlı bir başka ekran kartı daha takılabiliyor. 4+2 fazlı VRM tasarımına sahip olan kart, her GPU için 1GB GDDR5 olmak üzere toplamda 2GB bellek kapasitesiyle geliyor. Toplamda 2240x paralel işlemci, 64x ROP birimi ve 2x 256-bit bellek kapasitesine sahip olan kart, soğutucusuyla da dikkat çekiyor.

Grafik işlemcileri 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan kart, beş adet bakır ısı borusuna ve çift fana sahip özel fan ile serinletiliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerine sahip olan kart bu ayın sonuna doğru 449$ olarak belirlenen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulacak.