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Prince of Persia, Shadow & Flame ile birlikte geri döndü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Prince of Persia, Shadow & Flame ile birlikte geri döndü
Ubisoft'un mobil platformlar için nisan ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Prince of Persia: Shadow & Flame nihayet yayınlandı.

1993 yılında yayınlanan Prince of Persia: Shadow & Flame'in yeninden hazırlanmış hali olan mobil oyunda hikayenin dışında pek çok şey değişmiş durumda. Görsel anlamda tamamen yepyeni bir hal alan yapım, yine yandan bakış açısıyla oynanıyor. Mobil cihazlar için yeniden hazırlanan sezgisel bir kontrol sistemine sahip olan yapımda prensin hikayesi 5 farklı ortamda geçen 14 bölümde işleniyor. Yeni silahlar ve yeni komboların yanı sıra, sahip olduğu Türkçe dil desteğiyle de daha eğlenceli bir hal alan Prince of Persia: Shadow & Flame'e aşağıdaki Appstore ve Google Play bağlantılarından erişebilirsiniz.


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Eric Cartman. 6 yıl en beğenilen
DOS işletim sisteminde oyunu bitirmiş bir oyuncu olarak, hiç beğenmedim. Keşke grafik olarak aslına sadık kalınsaydı...

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DOS işletim sisteminde oyunu bitirmiş bir oyuncu olarak, hiç beğenmedim. Keşke grafik olarak aslına sadık kalınsaydı...
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sertacarslan 6 yıl
avianca
oyun zevkli apk olarak indirdim test ettim beğendim satın aldım

Satın alıp oynasaydın birkaç saat, sonra beğenmediysen iade etseydin. Apk hırsızlıktır.
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Puzzles 6 yıl
Oldukça tatmin edici grafikleri var . Birde oynayıp yorum yapmak lazım tabi.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
arkadaşlar boşuna para vermeyin oyun çok kötü başka oyun alın 2 gün önce denemiştim parayla alınabilcek bi oyun değil yüklememle kaldırmam bir oldu kat kat iyi oyunlar 1 tl ye satılıyor
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tunewiki 6 yıl
apk akar :):):)
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avianca 6 yıl
oyun zevkli apk olarak indirdim test ettim beğendim satın aldım
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rpdstar 6 yıl
warrior within başlangıç ve sondur daha sonra assasin creed doldurdu oda hep aynı oyun çevresinde döndünden tadı kaçtı
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musaemirsen 6 yıl
nerde eski pop resmen seriyi mahvetmişler
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Aykutikula 6 yıl
warrior withinden sonra güzelim oyunu mahvettiler aptalar
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kpln04 6 yıl
oynamatan sıkılmadığım te oyun ww yi gameloft androide çıkarmamıştı bu süper oldu
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DH Misafiri 6 yıl
Eric Cartman.
DOS işletim sisteminde oyunu bitirmiş bir oyuncu olarak, hiç beğenmedim. Keşke grafik olarak aslına sadık kalınsaydı...
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8 çekirdekli telefona 2000 tl verip kimse 1980 yılının grafiği istemez.
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orhanyıldız 6 yıl
Güzele benziyor.
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Redunay 6 yıl
Güzele benziyor
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carter 6 yıl
Efsane oyun.
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Eric Cartman. 6 yıl en beğenilen
DOS işletim sisteminde oyunu bitirmiş bir oyuncu olarak, hiç beğenmedim. Keşke grafik olarak aslına sadık kalınsaydı...

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Elder Wand 6 yıl
Deneyelim bakalım.
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