Prince of Persia, Shadow & Flame ile birlikte geri döndü

Ubisoft'un mobil platformlar için nisan ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Prince of Persia: Shadow & Flame nihayet yayınlandı.





1993 yılında yayınlanan Prince of Persia: Shadow & Flame'in yeninden hazırlanmış hali olan mobil oyunda hikayenin dışında pek çok şey değişmiş durumda. Görsel anlamda tamamen yepyeni bir hal alan yapım, yine yandan bakış açısıyla oynanıyor. Mobil cihazlar için yeniden hazırlanan sezgisel bir kontrol sistemine sahip olan yapımda prensin hikayesi 5 farklı ortamda geçen 14 bölümde işleniyor. Yeni silahlar ve yeni komboların yanı sıra, sahip olduğu Türkçe dil desteğiyle de daha eğlenceli bir hal alan Prince of Persia: Shadow & Flame'e aşağıdaki Appstore ve Google Play bağlantılarından erişebilirsiniz.



