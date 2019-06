Prince of Persia: The Shadow and The Flame'in çıkış tarihi belli oldu

Ubisoft'un nisan ayında mobil cihazlar için duyurduğu Prince of Persia: The Shadow and The Flame'in çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi belli oldu.





Ubisoft'un belirttiğine göre, 25 Temmuz tarihinde mobil oyuncular ile buluşacak olan Prince of Persia: The Shadow and The Flame 5.49 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak. 1993 yılında yayınlanan aslına sadık kalınarak geliştirilen yapım; 15 farklı bölüm, 25 farklı silah, özel güçler ve özel saldırı şekillerini bünyesinde barındıracak. Bu arada oyunun Android ve iOS platformları için yayınlanacağını hatırlatalım.

http://blog.ubi.com/prince-of-persia-the-shadow-and-the-flame-release-date/