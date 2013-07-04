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Prince of Persia: The Shadow and The Flame'in çıkış tarihi belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Prince of Persia: The Shadow and The Flame'in çıkış tarihi belli oldu
Ubisoft'un nisan ayında mobil cihazlar için duyurduğu Prince of Persia: The Shadow and The Flame'in çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi belli oldu.

Ubisoft'un belirttiğine göre, 25 Temmuz tarihinde mobil oyuncular ile buluşacak olan Prince of Persia: The Shadow and The Flame 5.49 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak. 1993 yılında yayınlanan aslına sadık kalınarak geliştirilen yapım; 15 farklı bölüm, 25 farklı silah, özel güçler ve özel saldırı şekillerini bünyesinde barındıracak. Bu arada oyunun Android ve iOS platformları için yayınlanacağını hatırlatalım.  

http://blog.ubi.com/prince-of-persia-the-shadow-and-the-flame-release-date/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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RAN7843 6 yıl
bende denemk isterim
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Redunay 6 yıl
Güzel görünüyor.
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Allahdiyenspen 6 yıl
Bi warior within beklerdim
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carter 6 yıl
Symbian'da çok oynadık Android'de de oynamak şart oldu.
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realteco 6 yıl
Evet işte bu yaa.
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Pers prensi işte bu oynanır fakat bölüm sayısı az gibi geldi bana.
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