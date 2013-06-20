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Profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımı Capture One Pro, 7.1.3 sürümüne güncellendi

5 yıl
357
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımı Capture One Pro, 7.1.3 sürümüne güncellendi
Phase One firması tarafından geliştirilen profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımı Capture One Pro, 7.1.3 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan 7.1.3 sürümü ile kullanıcılar tarafından bildirilmiş birçok hatanın düzeltildiği ve performans artışları sağlanandığı belirtilen Capture One Pro, ayrıca güncel fotoğraf makinelerine de destek vermeye başlamış durumda. Bu fotoğraf makineleri şu şekilde;
  • Canon 1D C, 700D/Rebel T5i ve 100D/Rebel SL1
  • Nikon V2, J3, S1 ve Coolpix A
  • Leica X Vario
  • Panasonic DMC-G6 ve DMC-GF6.
  • Samsung NX300
  • Sony SLT-A58 ve NEX-3N
Yeni sürüm ile destek verilmeye başlanan lens modelleri ise şu şekilde;
  • Canon EF 24-70mm f/4L IS USM, EF 20mm f/2.8 USM, EF 35mm f/1.4L USM.
  • Nikon AF-S  28-300mm f/3.5-5.6G ED VR.
  • Olympus DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6,  DIGITAL ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ,  DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II R, M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0,  DIGITAL ED 17mm 1:1.8,  DIGITAL 17mm 1:2.8 Pancake,  DIGITAL 45mm 1:1.8,  DIGITAL ED 60mm 1:2.8 Macro,  DIGITAL ED 75mm 1:1.8.
  • Sabit lensli kameralar: Canon PowerShot G15, Canon PowerShot S100/S110, Olympus XZ-2, Olympus XZ-10, Sony RX-1 (Carl Zeiss Sonar T* 2/35), Sony RX100. 
Capture One Pro 7, Capture One Express 7, ve Capture One DB 7 yazılımlarıns sahip olan kullanıcılar için ücretsiz olarak sunulan uygulamaya ve 60 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/phase-one-releases-capture-one-7-1-3-update-22244?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Ephotozine+%28ePHOTOzine%29 Yorum Yaz
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