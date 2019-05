Phase One firması tarafından geliştirilen profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımı Capture One Pro, 7.1.3 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan 7.1.3 sürümü ile kullanıcılar tarafından bildirilmiş birçok hatanın düzeltildiği ve performans artışları sağlanandığı belirtilen Capture One Pro, ayrıca güncel fotoğraf makinelerine de destek vermeye başlamış durumda. Bu fotoğraf makineleri şu şekilde;

Yeni sürüm ile destek verilmeye başlanan lens modelleri ise şu şekilde;

Capture One Pro 7, Capture One Express 7, ve Capture One DB 7 yazılımlarıns sahip olan kullanıcılar için ücretsiz olarak sunulan uygulamaya ve 60 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.