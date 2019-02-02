Mission Impossible 7 & 8'in vizyon tarihleri belli oldu

Aksiyon filmi denilince akla gelen ilk serilerinden olan Mission Impossible, yedinci ve sekizinci filmleriyle geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Paramount Pictures, yeni filmlerin vizyon tarihlerini de bugün resmen açıkladı. Buna göre yedinci film 22 Temmuz 2021, sekizinci film ise 6 Ağustos 2022'de vizyona girecek.
Seriyle özdeşleşen ünlü aktör Tom Cruise beklendiği gibi yeni filmlerde Ethan Hunt karakteriyle geri dönüyor. Ayrıca Rogue Nation ve Fallout'un yönetmeni Christopher McQuarrie de yine yönetmenlik koltuğunda oturuyor olacak.
Yeni filmlerin konusu veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için hiçbir detay verilmiş değil. Ancak iki filmin art arda vizyona girecek olması nedeniyle konu anlamında birbirleriyle bağlantılı olacağını söyleyebiliriz. Gizli ajanımız Ethan Hunt muhtemelen yine dünyayı kurtarmak için ölüme meydan okuyan işler yapmaya devam edecek.
Mission Impossible serisi genel anlamda baktığımızda her filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen ilginç bir yapıya sahip. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fallout, hem gişede hem de eleştirmenler karşısında serinin en başarılı filmi olmayı başarmıştı. Altı filmlik bir serinin son filminde bu etkiyi oluşturabilmesi Hollywood'da çok nadir görülebilen bir şey.
Bakalım serinin yedinci ve sekizinci filmleri de beklentileri karşılayabilecek mi.
https://deadline.com/2019/02/mission-impossible-7-8-land-release-dates-1202548071/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Seriyle özdeşleşen ünlü aktör Tom Cruise beklendiği gibi yeni filmlerde Ethan Hunt karakteriyle geri dönüyor. Ayrıca Rogue Nation ve Fallout'un yönetmeni Christopher McQuarrie de yine yönetmenlik koltuğunda oturuyor olacak.
Yeni filmlerin konusu veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için hiçbir detay verilmiş değil. Ancak iki filmin art arda vizyona girecek olması nedeniyle konu anlamında birbirleriyle bağlantılı olacağını söyleyebiliriz. Gizli ajanımız Ethan Hunt muhtemelen yine dünyayı kurtarmak için ölüme meydan okuyan işler yapmaya devam edecek.
Mission Impossible serisi genel anlamda baktığımızda her filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen ilginç bir yapıya sahip. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fallout, hem gişede hem de eleştirmenler karşısında serinin en başarılı filmi olmayı başarmıştı. Altı filmlik bir serinin son filminde bu etkiyi oluşturabilmesi Hollywood'da çok nadir görülebilen bir şey.
Bakalım serinin yedinci ve sekizinci filmleri de beklentileri karşılayabilecek mi.
https://deadline.com/2019/02/mission-impossible-7-8-land-release-dates-1202548071/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelsin izleyelim..
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