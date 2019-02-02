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Mission Impossible 7 & 8'in vizyon tarihleri belli oldu

Tom Cruise'un sevilen karakteri Ethan Hunt, dünyayı kurtarmak için yine ölüme meydan okuyacak. Mission Impossible 7 ve 8'in resmi vizyon tarihleri belli oldu.
3 ay
5,1b
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12
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Aksiyon filmi denilince akla gelen ilk serilerinden olan Mission Impossible, yedinci ve sekizinci filmleriyle geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Paramount Pictures, yeni filmlerin vizyon tarihlerini de bugün resmen açıkladı. Buna göre yedinci film 22 Temmuz 2021, sekizinci film ise 6 Ağustos 2022'de vizyona girecek.

Seriyle özdeşleşen ünlü aktör Tom Cruise beklendiği gibi yeni filmlerde Ethan Hunt karakteriyle geri dönüyor. Ayrıca Rogue Nation ve Fallout'un yönetmeni Christopher McQuarrie de yine yönetmenlik koltuğunda oturuyor olacak.

Yeni filmlerin konusu veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için hiçbir detay verilmiş değil. Ancak iki filmin art arda vizyona girecek olması nedeniyle konu anlamında birbirleriyle bağlantılı olacağını söyleyebiliriz. Gizli ajanımız Ethan Hunt muhtemelen yine dünyayı kurtarmak için ölüme meydan okuyan işler yapmaya devam edecek.

Mission Impossible serisi genel anlamda baktığımızda her filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başarabilen ilginç bir yapıya sahip. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Fallout, hem gişede hem de eleştirmenler karşısında serinin en başarılı filmi olmayı başarmıştı. Altı filmlik bir serinin son filminde bu etkiyi oluşturabilmesi Hollywood'da çok nadir görülebilen bir şey.

Bakalım serinin yedinci ve sekizinci filmleri de beklentileri karşılayabilecek mi.

https://deadline.com/2019/02/mission-impossible-7-8-land-release-dates-1202548071/ Yorum Yaz
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zaomss 3 ay
Her filmini beğendim şuana kadar. Özellikle fallout çekimleriyle büyülemişti. Senaryo olarak ahım şahım inanılmaz olmasalar da efektler, çekimler, sesler mekanlar insanı filmin içine çekiyor aksiyonu veriyor.
Her filmini beğendim şuana kadar. Özellikle fallout çekimleriyle büyülemişti. Senaryo olarak ahım şahım inanılmaz olmasalar da efektler, çekimler, sesler mekanl...
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obili 3 ay en beğenilen
Yedinci ve sekizinci filmleriyle geri dönüyormuş. Ülen heriflerin biyere gittiği yok ki
çatır çatır çıkartıyorlar maşallah. Biraz daha kassalar bond'u yakalayacaklar (o biraz zor işte )
Gelsin gelsin iyidir. Sevdiğim bir seri.
Yedinci ve sekizinci filmleriyle geri dönüyormuş. Ülen heriflerin biyere gittiği yok kiçatır çatır çıkartıyorlar maşallah. Biraz daha kassalar bond...
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mavizaman 3 ay
tom abimizie yakışır gelsinde bakalım.
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spaydix 3 ay
Su resimdeki kizi cikarsinlar kadrodan cok sikti suratsiz bisey yerine seksi guzel bir yildiz gelsin
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kırılanhayaller 3 ay
Son film güzeldi, helikopter olayına pek ısınamadım itiraf etmem lazım. Ayrıca fragmanda ki müziğin kullanılmaması kayıp olmuş.
Gelsin izleyelim..
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Nike 3 ay
Bu seride en çok sevdiğim şey görsel efektin olmaması (varsa da çok çok az günümüze göre) her şey çok gerçekçi ve Tom Cruise reyiz ise ayrı bir olay.
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haklısın toprAAm 3 ay
Tom reiz devam biz burdayız
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pcrex 3 ay
Serinin en iyisi 6. filmdir ama ilk filmden sonra. Hiçbiri ilk fişm kadar beni etkileyemedi çünkü filme özgü malzemeler ilk filmde tüketildi, diğerleri kopua devam filmi gibi. 6. filmin aksiyonu ise günümüzde eşine az rastların tempoda ve tom cruise arkadaşın performansını ayakta aşkışlanır cinsten.
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obili 3 ay en beğenilen
Yedinci ve sekizinci filmleriyle geri dönüyormuş. Ülen heriflerin biyere gittiği yok ki
çatır çatır çıkartıyorlar maşallah. Biraz daha kassalar bond'u yakalayacaklar (o biraz zor işte )
Gelsin gelsin iyidir. Sevdiğim bir seri.
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fhrstw 3 ay
Son filmi çok beğendim. Aslında Imf ekibine bir kaç yeni ve güçlü karakter girse fena olmazdı.
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Deswaaa 3 ay
Tüm seri efsane son film baya sevmiştim hakkını vererek film yapıyor adamlar tom dublör kullanmıyor ve film de görsel efektler falanda yok çıkınca yine sinema giderim
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Manhunt Three 3 ay
Benim favorim 3.filmdir öyle de kalacak:) Ama hepsini ayrı bir severim. Özellikle 4.filmden diğerlerinden daha farklı bir keyif almıştım.
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film, sinema ve
6 etiket daha mission impossible: fallout mission impossible paramount pictures Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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