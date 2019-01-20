Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor

Akıllı hoparlörünüzün sürekli ortamı dinlemesinden rahatsız oluyorsanız Project Alias ilginç bir çözüm sunuyor. Cihazın üzerine koyduğunuz sistem mikrofonların algılamasını engelliyor.
4 ay
6b
2
6
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde trendi hızla yükselen akıllı hoparlörler bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Sürekli dinleme modunda olan akıllı hoparlörler istenmeyen sesleri veya konuşmaları da toplayabiliyor mu? İki araştırmacı ilginç bir yöntem bulmuş.

Project Alias nedir?

Bjorn Karmann ve Tore Knudsen adlı araştırmacılar Project Alias adında bir cihaz geliştirmiş. Raspberry Pi kartından gücünü alan Project Alias’a araştırmacılar parazit tanımlaması yapıyor.

Cihazda Raspberry Pi kartının yanında mikrofon ve 2 adet hoparlör yer alıyor. Üzerine ise ağ tarzında 3D yazıcıdan çıkarılmış plastik bir yapı bulunuyor. Bu yapı doğrudan akıllı hoparlör üzerine kapatılıyor.

Ayrıca Bkz. "Fossil akıllı saat teknolojilerini Google satın alıyor"

Sürekli çalışan sistem akıllı hoparlör üzerine kapatıldığında çevreden gelen sesleri engelliyor ve böylece hoparlör herhangi bir sesi algılayamıyor. Sistemin üzerindeki LED bildirimlerden çalıştığını anlıyorsunuz.

 

Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor
Tam Boyutta Gör

Eğer hoparlörü kullanmak isterseniz sisteme belirli bir kelimeyi söylediğinde 30 saniyeliğine devre dışı bırakıyorsunuz. Sonrasında yeniden devreye giriyor. Araştırmacılar geliştirilebilen bir sistem planlamışlar. Bu bakımdan kodlama beceriniz varsa farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Örneğin akıllı hoparlöre komut vermek yerine sisteme komut veriyorsunuz ve sistem kendi hoparlörlerinden komutu cihaza iletiyor.

Henüz proje hazır bir cihaza sahip değil. Geliştirme aşamaları devam ediyor. Bununla birlikte bu sistem izinsiz olarak dinleme yapmaya başlarsa nasıl engellenecek sorusu kafaları karıştırıyor.

 

https://www.digitaltrends.com/home/project-alias-smart-parasite-fights-always-listening-speakers/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 4 ay en beğenilen
Hoparlör beni dinlemesin diye araya hoparlör takacağım ama taktığım hoparlör de beni dinleyecek
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
joshbarnes 4 ay
Eko ile başladı ve o zamandan beri Google Ana Sayfasına taşındı. Artı telefonumda Siri var. Google Home’un yeteneklerini diğerlerinden daha fazla geride bırakması oldukça kolaydır. Google’ın yaptığı ve şaşırtıcı olmaması gereken şey.
BTW, bazı yönlerden Siri, Alexa’dan çok Google Asistan’a benziyor. Alexa, ses tanımada ve söylediklerinizi alıp veritabanında ararken çok iyidir. Siri ve Google Assistant, ne sorduğunuzu anlamaya çalışmak için başka bir adım atıyor.
Google bu konuda çok daha iyi. Ancak bu, çoğu şey için komutları ezberlemeniz gerekmediği anlamına gelir.
Fakat bu, Alexa'nın gerçekten iyi çalıştığı komutlarını ezberlemek isteyip istemediği anlamına gelir.Akinatorhttps://xender.vip/ Speed Test
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 4 ay
Fişini çek fişini..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 4 ay en beğenilen
Hoparlör beni dinlemesin diye araya hoparlör takacağım ama taktığım hoparlör de beni dinleyecek
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Telefon varken zaten her halükarda dinleme mümkün.. Kapalı olsa dahi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 4 ay
Halihazırda akıllı telefonlar veya bilgisayar üzerinden ortam dinlenmesinin önüne geçilemiyor iken, telefona ve bilgisayara kablo veya bluetooth ile bağlanan bu hoparlör ile ortam dinlenmesini engellenmek ne derece engelleyici olabilir bilmek zor. Yine de bu konuda titiz kişilerin tercihi olabilir bu cihaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 4 ay
Asistanla araya ayrı bir asistan yapmışlar. İnternete bağlanamıyorsa iyi, bu da ortam dinlemesi yapıyor kapalı sistem olduğu için bilgi içeride kalır yok bu da internete bağlanıyorsa ne anladım o zaman ben bu işten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Dolby, kaliteli ses kaydı yapabilen bir uygulama geliştiriyor 4 ay Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu 4 ay Netflix orijinal içeriğe bu yıl 15 milyar dolar harcayabilir 4 ay Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir 4 ay FIFA 19, 2018'de Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu 4 ay Kanserin evrim süreci nasıl gerçekleşiyor? 4 ay 12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi 4 ay Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor 4 ay Microsoft'tan Windows 10 Mobile kullanıcılarına öneri: iOS veya Android'e geçin 4 ay Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi 4 ay Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor 4 ay Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite 4 ay Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor 4 ay İlk 2019 Toyota Supra 2.1 milyon dolara alıcı buldu 4 ay Antarktika’da, buzun 1,000 metre altında tardigrad kalıntıları bulundu 4 ay Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone SE modelini tekrar piyasaya sürdü 4 ay Samsung Galaxy S10'un 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip bir varyantı geliyor 4 ay 2019 model iPhone'lar 4.000 mAh pil ve 3x telefoto lens ile gelebilir 4 ay Apple’ın uygulamalardan aldığı yüzde 30 komisyon geliştiricileri rahatsız ediyor 4 ay Siri, Süper Lig sorularınızı yanıtlıyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor Sonraki Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu 4 ay ActionDash uygulaması dijital denge özelliğini tüm Android telefonlara getiriyor 4 ay Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek 4 ay Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi 4 ay Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı? 4 ay NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık linsans anlaşması imzalandı 4 ay Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 4 ay Hubble Teleskobu'nun kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi] 4 ay Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor 4 ay Foxconn düşük iPhone satışları yüzünden sözleşmeli işçileri erken göndermeye başladı 4 ay Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor 4 ay Moto G7 serisinin basın görselleri ve Avrupa fiyatları ortaya çıktı 4 ay Hava fotoğrafçılığı, suyun Dünyamızı şekillendirmedeki hünerini gözler önüne serdi 4 ay Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı 4 ay Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı 4 ay 2si1 | Turkcell'e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu 4 ay Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu 4 ay Fortnite V-bucks birimi kara para aklama için kullanılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim