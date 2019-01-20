Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor

Son dönemde trendi hızla yükselen akıllı hoparlörler bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Sürekli dinleme modunda olan akıllı hoparlörler istenmeyen sesleri veya konuşmaları da toplayabiliyor mu? İki araştırmacı ilginç bir yöntem bulmuş.

Project Alias nedir?

Bjorn Karmann ve Tore Knudsen adlı araştırmacılar Project Alias adında bir cihaz geliştirmiş. Raspberry Pi kartından gücünü alan Project Alias’a araştırmacılar parazit tanımlaması yapıyor.

Cihazda Raspberry Pi kartının yanında mikrofon ve 2 adet hoparlör yer alıyor. Üzerine ise ağ tarzında 3D yazıcıdan çıkarılmış plastik bir yapı bulunuyor. Bu yapı doğrudan akıllı hoparlör üzerine kapatılıyor.

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Sürekli çalışan sistem akıllı hoparlör üzerine kapatıldığında çevreden gelen sesleri engelliyor ve böylece hoparlör herhangi bir sesi algılayamıyor. Sistemin üzerindeki LED bildirimlerden çalıştığını anlıyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Eğer hoparlörü kullanmak isterseniz sisteme belirli bir kelimeyi söylediğinde 30 saniyeliğine devre dışı bırakıyorsunuz. Sonrasında yeniden devreye giriyor. Araştırmacılar geliştirilebilen bir sistem planlamışlar. Bu bakımdan kodlama beceriniz varsa farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Örneğin akıllı hoparlöre komut vermek yerine sisteme komut veriyorsunuz ve sistem kendi hoparlörlerinden komutu cihaza iletiyor.

Henüz proje hazır bir cihaza sahip değil. Geliştirme aşamaları devam ediyor. Bununla birlikte bu sistem izinsiz olarak dinleme yapmaya başlarsa nasıl engellenecek sorusu kafaları karıştırıyor.