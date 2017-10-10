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Proterra elektrikli otobüslerinin gücünü ikiye katlıyor

Amerikan elektrikli otobüs üreticisi Proterra, yeni çift motorlu tam elektrikli aktarma organını duyurdu. İşte şirketin Catalyst marka elektrikli otobüsünü güçlendirecek DuoPower'ın detayları.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Proterra'nın elektrikli otobüsleri, geçen ayki 1.772 kilometrelik menzil testleri de dahil olmak üzere, sahneye çıktıkları son birkaç yıldır oldukça etkileyici bir izlenim bırakmayı başarmış durumda. Şirket, elektrikli otobüslerinin güç ve verimliliğini daha da arttıracağını söylediği yeni bir "çift motorlu aktarma organı" duyurdu.
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Proterra'nın Catalyst E2 Max modeli geçtiğimiz ay tek şarjla 1.772 km yol kat ederek elektrikli araçlar arasında yeni bir rekora imza atmıştı. Şirket şimdi ise Catalyst'i normal bir dizel otobüsten beş kat, kendi standart güç aktarma organından ise %20 daha verimli hale getireceğini iddia ettiği DuoPower aktarma organını duyurdu.
510 beygir (375 kW) güç üreten iki adet elektrik motoruna sahip DuoPower, elektrikli otobüsü 4.5 saniye içinde 0'dan 32 km/s hıza ulaştırabiliyor. Yeni aktarma organı ile şirketin elektrikli otobüsleri, neredeyse iki kat daha fazla beygir gücü ve hızlanma performansına sahip olabilecek. Ayrıca standart 10-12 metrelik bir dizel otobüsten beş kat daha verimli olacağını da belirtelim. DuoPower ayrıca Catalyst otobüslere 26.1 MPGe'lik bir verimlilik ve tek şarjla 660 km menzil sağlayacak.

https://www.proterra.com/press-release/proterra-introduces-the-duopower-drivetrain-for-its-catalyst-zero-emission-buses-at-apta/ Yorum Yaz
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deniz_1903 1 yıl en beğenilen
motosikletle otobüsü kıyaslayanlar var yahu. şehiriçi otobüslerin çoğu 100km hıza çıkamıyor bile, çıkmasına da gerek yok zaten. daha güçlü motorla hızlanmasını artırmış adamlar özetle.
motosikletle otobüsü kıyaslayanlar var yahu. şehiriçi otobüslerin çoğu 100km hıza çıkamıyor bile, çıkmasına da gerek yok zaten. daha güçlü motorla hızlanmasını...
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mr.big 1 yıl
0-32 neymiş, hatalı mı yazılmış ki ?
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OverClocK1ng 1 yıl
Mesela elektrik motorları daha iyi hızlanmaya sahip. Yukarıdaki KOCA OTOBÜS diyeceksiniz belki ama benim motor da sadece 30 beygir ve 30nm torka sahip.
Buna rağmen az önce ışıklarda beklerken ben fırladım, yanımdaki Yurtiçi Kargo minibüsü de fırladı. Fark atarım diye düşündüğüm her an adam arkamda bitti. Gazlıyorum, adam yetişiyor. Elektrikli olmayan, içten yanmalı koca minibüs bile bu kadar iyi hızlanabiliyorsa, elektrikli otobüsün hele ki 500 Beygirden fazla bir otobüsün uçması gerekirdi. Ya da en azından 155 beygirlik transit ile aynı olması falan gerekirdi bence.
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zgbayraktar 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Mesela elektrik motorları daha iyi hızlanmaya sahip. Yukarıdaki KOCA OTOBÜS diyeceksiniz belki ama benim motor da sadece 30 beygir ve 30nm torka sahip.
Buna rağmen az önce ışıklarda beklerken ben fırladım, yanımdaki Yurtiçi Kargo minibüsü de fırladı. Fark atarım diye düşündüğüm her an adam arkamda bitti. Gazlıyorum, adam yetişiyor. Elektrikli olmayan, içten yanmalı koca minibüs bile bu kadar iyi hızlanabiliyorsa, elektrikli otobüsün hele ki 500 Beygirden fazla bir otobüsün uçması gerekirdi. Ya da en azından 155 beygirlik transit ile aynı olması falan gerekirdi bence.

İki zamanli motor her zaman daha iyi gider
Kaldı ki senin motor 100 kg otobüs en az 10 ton yukluyken 15 tonu buluyor
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brkprlk35 1 yıl
Tesla ile falan karşılaştırın bari normal petrol ile çalışan araçlarla mantıksız. İnanılmaz bir menzil gerçekten umarım daha da gelişir. Uber'in otobüs versiyonu çıkarsa belki gelir (!)
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Krone 1 yıl
Tek şarjla 660 km menzil çok iyi.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
" iett sağ taraftaki koltukları kaldırda, bare ayakta insan gibi gidelim "
diye bir imza kampanyası başlatılsa, imzamı basardım
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deniz_1903 1 yıl en beğenilen
motosikletle otobüsü kıyaslayanlar var yahu. şehiriçi otobüslerin çoğu 100km hıza çıkamıyor bile, çıkmasına da gerek yok zaten. daha güçlü motorla hızlanmasını artırmış adamlar özetle.
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OverClocK1ng 1 yıl deniz_1903
Orijinalden alıntı: deniz_1903

motosikletle otobüsü kıyaslayanlar var yahu. şehiriçi otobüslerin çoğu 100km hıza çıkamıyor bile, çıkmasına da gerek yok zaten. daha güçlü motorla hızlanmasını artırmış adamlar özetle.

İyi de teknoloji değişti. Elektrikli otobüsten bahsediyoruz. 100 e çıkamayan otobüs de ilk defa sende duyuyorum.
Elektrikli motorlarda tork çok yüksek olduğu için hızlanma da feci oluyor. Ona istinaden söyledim.
Al sana bir örnek vereyim. Bu arada otobüsü hızlanması iyi olacak değil de menzile yönelik yapmışlar sanırım ondan iyi hızlanmıyor...

Motorcu birisiyim. Bilmiyorum motordan anlar mısın ama S1000RR ı duyduysan bunu izleyince demek istediğimi anlarsın.
Elektrikli Energica Ego , 700 Beygir falan dinlemiyor. 200 Beygirlik içten yanmalı S1000RR ın tozunu attırıyor..

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OverClocK1ng 1 yıl
"510 beygir (375 kW) güç üreten iki adet elektrik motoruna sahip DuoPower, elektrikli otobüsü 4.5 saniye içinde 0'dan 32 km/s hıza ulaştırabiliyor."
Şaka mı? Demek 1 saniyede 6-7 km hızlanıyor ha. Hem de sadece 510 beygircikle.
Yaw benim motor scooter olmasına rağmen 6 saniyede 100 oluyor.
510 beygire göre bana bana biraz yavaş geldi. Demek 4.5 saniyede 32 oluyorsa 100 olması 30-40 saniye falan olur. Bi de normalde elektrikli motorların torkları çok yüksek olduğu için ivmelenmesi çok yüksektir. Garip.
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kadirirdem 1 yıl
Menzili gayet iyiymiş.
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Sleeper 1 yıl
Vay anasını menzile bak
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Otomobil, hızlanma ve
10 etiket daha güç elektrikli otobüs elektrik motoru ivme menzil proterra catalyst Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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