Proterra elektrikli otobüslerinin gücünü ikiye katlıyor

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Proterra'nın elektrikli otobüsleri, geçen ayki 1.772 kilometrelik menzil testleri de dahil olmak üzere, sahneye çıktıkları son birkaç yıldır oldukça etkileyici bir izlenim bırakmayı başarmış durumda. Şirket, elektrikli otobüslerinin güç ve verimliliğini daha da arttıracağını söylediği yeni bir "çift motorlu aktarma organı" duyurdu.Ayrıca Bkz. "NVIDIA'dan Seviye 5 otonom araçlara güç verecek süper bilgisayar"
Proterra'nın Catalyst E2 Max modeli geçtiğimiz ay tek şarjla 1.772 km yol kat ederek elektrikli araçlar arasında yeni bir rekora imza atmıştı. Şirket şimdi ise Catalyst'i normal bir dizel otobüsten beş kat, kendi standart güç aktarma organından ise %20 daha verimli hale getireceğini iddia ettiği DuoPower aktarma organını duyurdu.
510 beygir (375 kW) güç üreten iki adet elektrik motoruna sahip DuoPower, elektrikli otobüsü 4.5 saniye içinde 0'dan 32 km/s hıza ulaştırabiliyor. Yeni aktarma organı ile şirketin elektrikli otobüsleri, neredeyse iki kat daha fazla beygir gücü ve hızlanma performansına sahip olabilecek. Ayrıca standart 10-12 metrelik bir dizel otobüsten beş kat daha verimli olacağını da belirtelim. DuoPower ayrıca Catalyst otobüslere 26.1 MPGe'lik bir verimlilik ve tek şarjla 660 km menzil sağlayacak.
https://www.proterra.com/press-release/proterra-introduces-the-duopower-drivetrain-for-its-catalyst-zero-emission-buses-at-apta/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buna rağmen az önce ışıklarda beklerken ben fırladım, yanımdaki Yurtiçi Kargo minibüsü de fırladı. Fark atarım diye düşündüğüm her an adam arkamda bitti. Gazlıyorum, adam yetişiyor. Elektrikli olmayan, içten yanmalı koca minibüs bile bu kadar iyi hızlanabiliyorsa, elektrikli otobüsün hele ki 500 Beygirden fazla bir otobüsün uçması gerekirdi. Ya da en azından 155 beygirlik transit ile aynı olması falan gerekirdi bence.
İki zamanli motor her zaman daha iyi gider
Kaldı ki senin motor 100 kg otobüs en az 10 ton yukluyken 15 tonu buluyor
diye bir imza kampanyası başlatılsa, imzamı basardım
İyi de teknoloji değişti. Elektrikli otobüsten bahsediyoruz. 100 e çıkamayan otobüs de ilk defa sende duyuyorum.
Elektrikli motorlarda tork çok yüksek olduğu için hızlanma da feci oluyor. Ona istinaden söyledim.
Al sana bir örnek vereyim. Bu arada otobüsü hızlanması iyi olacak değil de menzile yönelik yapmışlar sanırım ondan iyi hızlanmıyor...
Motorcu birisiyim. Bilmiyorum motordan anlar mısın ama S1000RR ı duyduysan bunu izleyince demek istediğimi anlarsın.
Elektrikli Energica Ego , 700 Beygir falan dinlemiyor. 200 Beygirlik içten yanmalı S1000RR ın tozunu attırıyor..
Şaka mı? Demek 1 saniyede 6-7 km hızlanıyor ha. Hem de sadece 510 beygircikle.
Yaw benim motor scooter olmasına rağmen 6 saniyede 100 oluyor.
510 beygire göre bana bana biraz yavaş geldi. Demek 4.5 saniyede 32 oluyorsa 100 olması 30-40 saniye falan olur. Bi de normalde elektrikli motorların torkları çok yüksek olduğu için ivmelenmesi çok yüksektir. Garip.
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