Proterra elektrikli otobüslerinin gücünü ikiye katlıyor

Proterra'nın elektrikli otobüsleri, geçen ayki 1.772 kilometrelik menzil testleri de dahil olmak üzere, sahneye çıktıkları son birkaç yıldır oldukça etkileyici bir izlenim bırakmayı başarmış durumda. Şirket, elektrikli otobüslerinin güç ve verimliliğini daha da arttıracağını söylediği yeni bir "çift motorlu aktarma organı" duyurdu.

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Proterra'nın Catalyst E2 Max modeli geçtiğimiz ay tek şarjla 1.772 km yol kat ederek elektrikli araçlar arasında yeni bir rekora imza atmıştı. Şirket şimdi ise Catalyst'i normal bir dizel otobüsten beş kat, kendi standart güç aktarma organından ise %20 daha verimli hale getireceğini iddia ettiği DuoPower aktarma organını duyurdu.

510 beygir (375 kW) güç üreten iki adet elektrik motoruna sahip DuoPower, elektrikli otobüsü 4.5 saniye içinde 0'dan 32 km/s hıza ulaştırabiliyor. Yeni aktarma organı ile şirketin elektrikli otobüsleri, neredeyse iki kat daha fazla beygir gücü ve hızlanma performansına sahip olabilecek. Ayrıca standart 10-12 metrelik bir dizel otobüsten beş kat daha verimli olacağını da belirtelim. DuoPower ayrıca Catalyst otobüslere 26.1 MPGe'lik bir verimlilik ve tek şarjla 660 km menzil sağlayacak.

https://www.proterra.com/press-release/proterra-introduces-the-duopower-drivetrain-for-its-catalyst-zero-emission-buses-at-apta/