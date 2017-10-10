NVIDIA'dan Seviye 5 otonom araçlara güç verecek süper bilgisayar

Birçok kişi NVIDIA'yı, ekran kartı üreticisi olarak tanısa da şirket aynı zamanda yapay zeka (AI) ve otonom araçlar da dahil olmak üzere gelişmekte olan birçok alana odaklanmış durumda. Teknoloji devi bu iki segmentteki sınırları zorlamaya yardımcı olması için "Pegasus" kod adlı en son yapay zeka (AI) bilgisayarını duyurdu. Yeni bilgisayar, sürüş otomasyonunun en üst kademesi olan Seviye 5 otonom araçlara güç sağlamayı hedefliyor.

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Drive PX paltformunun altında yer alan yeni sistem, iki Xavier AI işlemci ve iki yeni nesil GPU ile donatılmış durumda. Ayrıca denetleyici alanı ağı, veri aktarımını hızlandıran Flexray ve birden fazla 10Gbit Ethernet konektörü ile birlikte geliyor.

Sistem ayrıca kamera, radar, lidar ve ultrasonik sensörler için saniyede 1 TB'dan daha fazla bellek bant genişliğine sahip 16 yüksek hızlı sensör girişi sunuyor. Saniye başına 320 trilyon işlem yapabilen Drive PX Pegasus, NVIDIA'nın Drive PX 2 platformundan on kat daha güçlü.

Sektör henüz yeterli olgunluğa erişmediği için yakın zamanda Drive PX Pegasus'tan güç alan otonom araçlar görmeyi beklemiyoruz. Şirket sistemi 2018 yılının ikinci yarısından itibaren otonom araç geliştiren yüzlerce otomobil ve teknoloji şirketine pazarlamayı planlıyor. Drive PX Pegasus'un otonom araç çalışmalarının nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek.

https://www.engadget.com/2017/10/10/nvidia-introduces-a-computer-for-level-5-autonomous-cars/