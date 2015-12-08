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Prototip kamera, görünmeyen objeleri takip edilebiliyor

Heriot-Watt Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji ile ortamdaki gizli objeler rahatlıkla konumsal olarak belirlenebiliyor. Bu ilginç teknolojinin detayları haberimizde.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Prototip kamera, görünmeyen objeleri takip edilebiliyor
 
Gelişimi devam ile birçok teknoloji ile artık bilim insanları duvarların arkasınıgörebiliyor ve daha önce olmaz denilen birçok imkan elde edebiliyor. Benzer bir teknoloji şimdi de Heriot-Watt Üniversitesi'den geliyor.
Heriot-Watt Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan sistem, özel geliştirilen bir prototip kamera sistemiyle çalışma gösteriyor ve ortamdaki görünmeyen objelerin yerini tespit etme noktasında görev yapıyor. Süreci bir adım daha ileriye taşıyarak objeleri sürekli olarak takip de edebilen teknoloji, bunu ortama gönderilen milyonlarca kısa lazer ışının saniyede 20 milyon kare yakalama gücüne sahip kameraya geri dönmesiyle yapılan hesaplamalara (Lazerin katettiği mesafe vb.) göre yerine getiriyor.
Belirtildiği kadarıyla oldukça hassas bilgiler sağlayabilen sistem, araştırmacılar tarafından verilen bilgilere göre dış mekanlarda da aktif şekilde kullanılabilecek bir çözüm oluşturuyor. Teknolojinin özellikle otomobillerde işe yarayabileceği, bu sayede otomobillerin kör virajlarda yanlardan gelen diğer araçları otomatik olarak algılayarak fren yapabileceği hedeflenenler arasında yer alıyor.
Üzerinde çalışmaların devam etttiği teknoloji hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.slashgear.com/this-camera-prototype-can-locate-and-track-hidden-objects-around-a-corner-08417584/ Yorum Yaz
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arel.gr 3 yıl
vaybe harika yönlendirme ortamıyız.
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kadirirdem 3 yıl
otomobillerde kullanılırsa iyi olur kaza oranıda düşer...
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Patren 3 yıl
adamlar gerçek wall hacki yapmışlar
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Mazzini 3 yıl
Başka sitelerde kolaylıkla açılan videolar dh de bir türlü düzgün açılmıyor takılıp duruyor diğer sitelerde de yüksek çözünürlükte açıyorum artık bu sitede video izlemek gelmiyor içimden.
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aspirin_00 3 yıl
ben olsam bunu özel timlerde kullanırdım ev sokak gibi nereden geleceği belli olmayan tehlikelerden bir haberdar olunabilir. Geliştirilirse çok işe yarar polislere
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Ussuz 3 yıl
Otomobil için gerçekten güzel bir özellik olur
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