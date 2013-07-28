Puddle'ın iOS versiyonu önümüzdeki hafta yayınlanacak

Puddle'da sunduğu sıvı fiziği üzerine kurulu oyun dünyasıyla pek çok oyuncunun beğenisini kazanan geliştirici Neko Entertainment, oyunun iOS versiyonu için gün sayıyor.





Dağıtımını Konami'nin üstlendiği Puddle, bir süredir PC, Mac, Linux, PS3, PS Vita, Xbox ve Android platformları için indirilebilir içerik olarak sunuluyor. iOS versiyonu 1 Ağustos tarihinde yayınlanacak Puddle'ın Android versiyonuna ise, Samsung Apps ve Tegra Zone üzerinden erişilebiliyor.

8 farklı ortamda geçen 48 farklı bölümle birlikte iOS platformunda boy gösterecek olan yapım, Retina ekran ve Game Center desteklerine de sahip olacak. 5.49 TL'lik indirimli bir fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirecek olan Puddle'a indirim sonrasında 8.99 TL'den erişilebilecek.

http://www.polygon.com/2013/7/27/4562742/puddle-heading-to-ios-aug-1-in-europe