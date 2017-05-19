Punto'nun yerini alacak Fiat Argo ortaya çıktı

Otomotiv devi Fiat, Argo isimli yeni hatchback'ini Brezilya pazarına sunmak üzere. Aracın Haziran ayı itibariyle ülkede satışa sunulması, daha sonra diğer pazarlara gelmesi bekleniyor. Şirket Nisan ayından bu yana resmi web sitesi aracılığıyla yayınladığı teaser görüntülerle yeni otomobilin yolda olduğunun sinyallerini vermişti. Yeni hatchback'in Ocak 2017'de üretimi sonlandırılan Punto'nun yerine geçeceği söyleniyor.

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Petek desenli ızgara ve şık görünümüyle Fiat Argo, Punto'dan çok daha modern bir tasarıma sahip izlenimi veriyor. Şirketin yayınladığı görüntülerde Argo'nun HGT varyantını görüyoruz. Otomobilin 17 inç alaşımlı jantları ve büyük bir egzoz borusu var gibi görünüyor. Teaser görüntüler aracın LED farlar ve LED DRI'lar ile keskin hatlara sahip olacağını da ortaya koymuş durumda.

Fiat'ın Argo'yu üç farklı donanım olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni otomobilin Brezilya'da üç farklı motor seçeneğiyle çıkacağını belirtelim. HGT varyantı 1.8 litrelik bir E.torq motor ile güçlendirilikren, 139 beygirlik bir güç çıkışı sunacak. Normal versiyonlarda 1.0 ila 1.3 litre arasında değişen benzinli 'Firefly' motorlar göreceğiz. Aracın bazı bölgelerde Punto Evo'da gördüğümüz 1.2 litre benzinli, 1.3 litre Multijet dizel motor seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Fiat Argo, 5 vitesli manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile satın alınabilecek.