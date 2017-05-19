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Punto'nun yerini alacak Fiat Argo ortaya çıktı

İtalyan otomotiv devi Fiat nihayet çok beklenen yeni hatchback'i Fiat Argo'yu ortaya çıkardı. Üretimi sonlandırılan Punto'nun yerine geçmesi beklenen aracın tüm detayları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,4b
1
183
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomotiv devi Fiat, Argo isimli yeni hatchback'ini Brezilya pazarına sunmak üzere. Aracın Haziran ayı itibariyle ülkede satışa sunulması, daha sonra diğer pazarlara gelmesi bekleniyor. Şirket Nisan ayından bu yana resmi web sitesi aracılığıyla yayınladığı teaser görüntülerle yeni otomobilin yolda olduğunun sinyallerini vermişti. Yeni hatchback'in Ocak 2017'de üretimi sonlandırılan Punto'nun yerine geçeceği söyleniyor.
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Petek desenli ızgara ve şık görünümüyle Fiat Argo, Punto'dan çok daha modern bir tasarıma sahip izlenimi veriyor. Şirketin yayınladığı görüntülerde Argo'nun HGT varyantını görüyoruz. Otomobilin 17 inç alaşımlı jantları ve büyük bir egzoz borusu var gibi görünüyor. Teaser görüntüler aracın LED farlar ve LED DRI'lar ile keskin hatlara sahip olacağını da ortaya koymuş durumda.
Fiat'ın Argo'yu üç farklı donanım olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni otomobilin Brezilya'da üç farklı motor seçeneğiyle çıkacağını belirtelim. HGT varyantı 1.8 litrelik bir E.torq motor ile güçlendirilikren, 139 beygirlik bir güç çıkışı sunacak. Normal versiyonlarda 1.0 ila 1.3 litre arasında değişen benzinli 'Firefly' motorlar göreceğiz. Aracın bazı bölgelerde Punto Evo'da gördüğümüz 1.2 litre benzinli, 1.3 litre Multijet dizel motor seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Fiat Argo, 5 vitesli manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile satın alınabilecek.

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ZETEC SE 2 yıl en beğenilen beyinsis
Puntonun yerine 500 çıkmadı, 500, puntodan çok çok öncede vardı.
500 ailesinde punto yerine gelmiş bir araç yok.
1 Yanıt Yanıtla +75
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12 Angry Men 2 yıl
Neresi güzel arkadaşlar ? Böyle çöp arabalara servet ödüyoruz lanet olsun bu sisteme.
1 Yanıt Yanıtla +67
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ffgul 2 yıl beyinsis
beyinsis

punto'nun yerine fiat 500 çıktı. ne anlatıyor bunlar böyle???

bi firmada süreklilik diye bişey olur. vw'de polo ben bildiğim bileli polo. golf de öyle. bunlar durmadan model-isim değiştiriyor. bi cacık olmuyor.


vw de Bora diye araba vardı devamı geldi mi hatırlayamadım da!!!
beyinsispunto'nun yerine fiat 500 çıktı. ne anlatıyor bunlar böyle???bi firmada süreklilik diye bişey olur. vw'de polo ben ...
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4 Yanıt Yanıtla +56
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cem1907 1 yıl
koc grubu muhtemelen puntonun ve lineanın yerine arac getirmez egea ya öncelik verirler büyük ihtimal
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bamorex 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu otomobil Brezilya'da satışta vede Tr bazında ise 48 bin civarı.Ülkemizde zaten gelmeyecek.
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Hüsami 1 yıl
güney amerikada üretilen araçlar Türkiyeye gelmez ab normlarına uymadıkları için bunlar boşuna açmışlar konuyu
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hakim bey 1 yıl
Tasarımı çok güzel olmuş. Ürün çeşitliliği açısından umarım gelir.
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Hüsami 1 yıl
ülkemize gelmeyecek
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maxipowers 1 yıl
araç hakkında detaylar netleşmeye başlıyor. burada fiyatının 60 ile 70 bin lira arasında olacağı söylenmiş gayet makul ve uygun bir fiyat sınıfı için. Ancak ülkemize hallen girişi netleşmemiş demi arkadaşlar?
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shifisitert 2 yıl
Tadarimi guzel fena degil
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aycibin 2 yıl
Fiyatı servisi ucuz mu...ok
Kolay satılır mi...ok
Az yakar mi...ok
Fiat bakan birinin bunlar disinda beklentisi yokki.araba teneke de olsa çok memnun
2 Yanıt Yanıtla +2
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QralCess 2 yıl aycibin
Onları diyenler renolara,dacialara binenlerdir..
Fiat markası 500x ile IIHS Top Safety Pick Up+ (en yüksek not) alarak Dünyanın en güvenli otomobili seçilmiştir..
Reno,Dacia gibi otomobilleri bırak IIHS testleri Amerika'da sattıkları bile yok..
Senin dediğin mantıkla reno,dacialara bakıyor milllet..Daha geçenlerde kulak misafiri olarak duydum restorantta ; aynen böyle diyordu "millet renoya teneke der ama az yakar vergisi az " ..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Phaldor 2 yıl aycibin
aycibin
Fiyatı servisi ucuz mu...ok
Kolay satılır mi...ok
Az yakar mi...ok
Fiat bakan birinin bunlar disinda beklentisi yokki.araba teneke de olsa çok memnun

Bu segmentte kaliteyi arabanın neresinde arayabilir ki insan..
Clio yada Corsa veya Polo farketmez.. Asıl üretim amaçları ekonomik olmak, bu nedenle de malzeme kalitesi fazla iddialı olmuyor zaten. Ama bu araçlar bize gelince tecavüz derecesinde vergi binince 70-80 bin aralığına çıkıyor fiyatları. Bizlerde zannediyoruz ki üretici bu aracı 60-65 bine mal etti ve araç bu yüzden müthiş kaliteli olmalı.. Aslında yok öyle bir şey

Vergiler yüzünden fındık motora mahkum bir pazarda B segmenti bir araçta yüksek kalite aramak iyimserlik olur ancak..
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Vatansever Müslüman Türk 2 yıl
Tanitim fiyati olur mu piyasaya ne zaman sürülecek
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QralCess 2 yıl Vatansever Müslüman Türk
Bu model Güney Amerikaya özel model yeni punto 2018sonlarına doğru gelecek.
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erka1907 2 yıl
güzel bir tasarım olmuş, makul bir fiyat (50 bin tl) ve yüksek donanımla piyasaya giriş yaparsa segmentinde egea gibi liderliğe oynar.
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