Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı

Skoda, merakla beklenen kompakt SUV Karoq'u resmi olarak tanıttı. Yeni araç Çek otomobil üreticisinin Kodiaq'tan sonra tanıttığı ikinci SUV olma özelliğini taşıyor. Karoq, Skoda ailesinde ilk defa göreceğimiz dijital gösterge paneliyle donatılmış durumda.

Araç 115 ila 190 beygir arasında değişen beş farklı motor seçeneğine sahip. Yeni kompakt SUV, arka koltuklarda VarioFlex sistemi ve bagaj kapağını sanal pedal ile temassız açma imkanı sunuyor. Katlanabilen ön yolcu koltuğu sayesinde özellikle uzun eşyalar, kompakt SUV'nin iç kısmında konforlu bir şekilde taşınabiliyor.

Skoda Karoq dış görünüşü, modifiye edilmiş çizgileri ve daha büyük boyutlarıyla tamamen yeni bir araç izlenimi veriyor. Kompakt SUV, 4.382 mm uzunluğunda, 1.841 mm genişliğinde ve 1.605 mm yüksekliğinde. Boyutlardaki artış, 69 mm dirsek aralığıyla yolculara avantaj sağlıyor. 2.638 mm uzunluğundaki dingil mesafesi (4 çekişli versiyonda 2.630 mm) ise Skoda Karoq'a yolda rahat bir duruş kazandırmak için tasarlanmış durumda.

Bagaj bölmesi, arka koltuklar yerinde olacak şekilde 521 litre kapasiteye sahip. Arka koltuklar yatırılarak ise hacim 1.630 litreye yükseltilebiliyor. Bağımsız 3 arka koltuktan oluşan Varioflex koltuk sistemi, araç içerisine olağanüstü bir değişkenlik sağlıyor. Tamamen çıkarılabilen koltuklarla SUV maksimum 1.810 litre yük kapasitesine sahip bir minibüse dönüşebiliyor.

Araçta kapasitif dokunmatik ekranlarla donatılmış ikinci nesli Modular Infotainment Matrix bilgi-eğlence sistemi var. Üst düzey bilgi-eğlence sistemleri Columbus ve Amundsen bir Wi-Fi hotspot içeriyor. Columbus sistemi için isteğe bağlı bir LTE modülü mevcut. İnternet bağlantısı bugünün en hızlı mobil standardına dayanıyor. Böylece yolcular, telefonları ve tabletleri ile özgürce sörf yapabiliyor ve internete erişebiliyorlar.

Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLinkTM ile uyumlu SmartLink+ platformu, temel bilgi-eğlence sistemi Swing'in bir seçeneği olarak mevcut. SmartLink+, daha üst düzey bilgi-eğlence sistemi ile standart olarak geliyor. İndüktif şarjlı telefon kutusu akıllı telefonu çatı anteniyle eşleştiriyor ve aynı anda kablosuz olarak şarj edebiliyor.

Skoda Karoq bir dizi kapsamlı sürücü yardım sistemi sunuyor. Yeni konfor sistemleri arasında Park Asistanı, Şerit Takip Asistanı ve Trafikte Sürüş Asistanı var. Güvenliği arttırmak için ise Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön Bölge Asistanı ve Acil Durum Asistanı kullanılıyor.

Skoda Karoq'un önde giden araçla güvenli sürüş mesafesini koruyan, sürücünün şeritte değişiklik yapmasını veya kalmasını kolaylaştıran, önemli trafik işaretlerini gösteren ve park etmede yardımcı olabilen ek sürücü yardım sistemleri de mevcut. Araçtaki kokpit ekranları sürücünün kişisel tercihlerine göre ayarlanabiliyor.

Skoda Karoq'da Ambition donanım seviyesinden itibaren net lens optikleri ile tam Led farlar bir opsiyon olarak sunuluyor. İç mekanda, dekoratif kapı döşemelerindeki yeni LED ortam aydınlatması ve on farklı renkte ayarlanabilen gösterge paneli hoş bir ambians yaratıyor. Kaputun altında ise iki benzinli ve üç dizel olmak üzere beş motor seçeneği var.

Motorların silindir hacimleri 1.0, 1.5, 1.6 ve 2.0 litre; güç aralığı ise 115 beygirle 190 beygir arasında değişiyor. Tüm güç aktarma organları, turbo şarjlı direkt enjeksiyon ünitelerinin yanı sıra start-stop teknolojisi ve fren enerjisi geri kazanımına sahip. Bunların son derece verimli ve AB 6 düzenlemelerine uygun olduğu belirtiliyor.

En güçlü dizel hariç olmak üzere tüm motorlar 6 vitesli manuel şanzıman veya 7 vitesli DSG ile satın alınabilecek. 190 beygir ile 2.0 TDI standart olarak 4×4 sürüş ve 7 vitesli DSG ile geliyor. Yeni 1.5 TSI modelinde silindir kapatma özelliği de yer alıyor. Skoda, Karoq için nihai fiyatlandırma veya satış tarihi belirmedi. Kompakt SUV'nin bu yılın sonlarında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.news18.com/news/auto/skoda-karoq-unveiled-globally-to-sit-below-the-kodiaq-suv-launch-specifications-details-price-variants-petrol-diesel-features-1405705.html