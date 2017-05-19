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Skoda Karoq resmi olarak tanıtıldı

Çek otomobil üreticisi Skoda, büyük heyecanla beklenen yeni Skoda Karoq modelini bugün resmi olarak tanıttı. Skoda ailesinin ikinci SUV'sinin tüm detayları ve fotoğrafları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,9b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Skoda, merakla beklenen kompakt SUV Karoq'u resmi olarak tanıttı. Yeni araç Çek otomobil üreticisinin Kodiaq'tan sonra tanıttığı ikinci SUV olma özelliğini taşıyor. Karoq, Skoda ailesinde ilk defa göreceğimiz dijital gösterge paneliyle donatılmış durumda.
Araç 115 ila 190 beygir arasında değişen beş farklı motor seçeneğine sahip. Yeni kompakt SUV, arka koltuklarda VarioFlex sistemi ve bagaj kapağını sanal pedal ile temassız açma imkanı sunuyor. Katlanabilen ön yolcu koltuğu sayesinde özellikle uzun eşyalar, kompakt SUV'nin iç kısmında konforlu bir şekilde taşınabiliyor.
Skoda Karoq dış görünüşü, modifiye edilmiş çizgileri ve daha büyük boyutlarıyla tamamen yeni bir araç izlenimi veriyor. Kompakt SUV, 4.382 mm uzunluğunda, 1.841 mm genişliğinde ve 1.605 mm yüksekliğinde. Boyutlardaki artış, 69 mm dirsek aralığıyla yolculara avantaj sağlıyor. 2.638 mm uzunluğundaki dingil mesafesi (4 çekişli versiyonda 2.630 mm) ise Skoda Karoq'a yolda rahat bir duruş kazandırmak için tasarlanmış durumda.
Bagaj bölmesi, arka koltuklar yerinde olacak şekilde 521 litre kapasiteye sahip. Arka koltuklar yatırılarak ise hacim 1.630 litreye yükseltilebiliyor. Bağımsız 3 arka koltuktan oluşan Varioflex koltuk sistemi, araç içerisine olağanüstü bir değişkenlik sağlıyor. Tamamen çıkarılabilen koltuklarla SUV maksimum 1.810 litre yük kapasitesine sahip bir minibüse dönüşebiliyor.
Araçta kapasitif dokunmatik ekranlarla donatılmış ikinci nesli Modular Infotainment Matrix bilgi-eğlence sistemi var. Üst düzey bilgi-eğlence sistemleri Columbus ve Amundsen bir Wi-Fi hotspot içeriyor. Columbus sistemi için isteğe bağlı bir LTE modülü mevcut. İnternet bağlantısı bugünün en hızlı mobil standardına dayanıyor. Böylece yolcular, telefonları ve tabletleri ile özgürce sörf yapabiliyor ve internete erişebiliyorlar.
Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLinkTM ile uyumlu SmartLink+ platformu, temel bilgi-eğlence sistemi Swing'in bir seçeneği olarak mevcut. SmartLink+, daha üst düzey bilgi-eğlence sistemi ile standart olarak geliyor. İndüktif şarjlı telefon kutusu akıllı telefonu çatı anteniyle eşleştiriyor ve aynı anda kablosuz olarak şarj edebiliyor.
Skoda Karoq bir dizi kapsamlı sürücü yardım sistemi sunuyor. Yeni konfor sistemleri arasında Park Asistanı, Şerit Takip Asistanı ve Trafikte Sürüş Asistanı var. Güvenliği arttırmak için ise Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön Bölge Asistanı ve Acil Durum Asistanı kullanılıyor.
Skoda Karoq'un önde giden araçla güvenli sürüş mesafesini koruyan, sürücünün şeritte değişiklik yapmasını veya kalmasını kolaylaştıran, önemli trafik işaretlerini gösteren ve park etmede yardımcı olabilen ek sürücü yardım sistemleri de mevcut. Araçtaki kokpit ekranları sürücünün kişisel tercihlerine göre ayarlanabiliyor.
Skoda Karoq'da Ambition donanım seviyesinden itibaren net lens optikleri ile tam Led farlar bir opsiyon olarak sunuluyor. İç mekanda, dekoratif kapı döşemelerindeki yeni LED ortam aydınlatması ve on farklı renkte ayarlanabilen gösterge paneli hoş bir ambians yaratıyor. Kaputun altında ise iki benzinli ve üç dizel olmak üzere beş motor seçeneği var.
Motorların silindir hacimleri 1.0, 1.5, 1.6 ve 2.0 litre; güç aralığı ise 115 beygirle 190 beygir arasında değişiyor. Tüm güç aktarma organları, turbo şarjlı direkt enjeksiyon ünitelerinin yanı sıra start-stop teknolojisi ve fren enerjisi geri kazanımına sahip. Bunların son derece verimli ve AB 6 düzenlemelerine uygun olduğu belirtiliyor.
En güçlü dizel hariç olmak üzere tüm motorlar 6 vitesli manuel şanzıman veya 7 vitesli DSG ile satın alınabilecek. 190 beygir ile 2.0 TDI standart olarak 4×4 sürüş ve 7 vitesli DSG ile geliyor. Yeni 1.5 TSI modelinde silindir kapatma özelliği de yer alıyor. Skoda, Karoq için nihai fiyatlandırma veya satış tarihi belirmedi. Kompakt SUV'nin bu yılın sonlarında satışa sunulması bekleniyor.

http://www.news18.com/news/auto/skoda-karoq-unveiled-globally-to-sit-below-the-kodiaq-suv-launch-specifications-details-price-variants-petrol-diesel-features-1405705.html Yorum Yaz
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lojistisyen 2 yıl en beğenilen
Böylece VAG, C-suv grubunu tamamladı, tiguan-karoq-ateca. Parana göre, zevkine göre istediğini al, nasıl olsa hepsi aynı
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kerotobil 2 yıl
1.0 motorlu model ucuz diyen kusura bakmasın zavallıdır.
Kodiaqa da aynısını dediler 110 bin lira sanırım. C-suv alıyosun 1000cc sadece ucuz diye. Arabayla yola çıkmak değil içinde oturmak istiyosanız yapsınlar motorsuz araç 1000 lira verin arada oturun içinde of ne kadar güzel üstten bakıoz diyin. Tadını çıkarın. Suv sınıfınıda orsp etti bu wag
1.0 motorlu model ucuz diyen kusura bakmasın zavallıdır.Kodiaqa da aynısını dediler 110 bin lira sanırım. C-suv alıyosun 1000cc sadece ucuz diye. Arabayla ...
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SertyAdams 2 yıl A380
Tiguan çok zengin aracı olduğu için fabia koltuklarıyla satılıyor. Param yetiyor ama yanından geçmem
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cignenmiskumandapili 1 yıl
skoda logosunu sök yerine vw tak sırıtmaz
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Swonz 1 yıl
Yeni tiguan olmuş
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DH Misafiri 1 yıl
ceki demiri varmı uzerinde
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Guest-B386CEC34 2 yıl
Tutulmaz
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207m 2 yıl
Aracta 1.6 dizel otomatik olacagindan segmentini tipki Kodiaq gibi domine edebilir.
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Fazla bir alıcısı olacağını sanmıyorum.
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yuksek 2 yıl
Her yeni araba haberi okuduğumda, ülkemizdeki fiyatların aşırı yüksekliği, ortalama bir işçinin maaşı vb konuları düşünüyorum ve moralim bozuluyor.
10-15 yaşında bir araba sahibi olmak için bile, elin sıfır araba almak için çabaladığından daha çok çabalamamız gerekiyor.
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Esk-3008 2 yıl
Ülkeye gelişi, fiyatı konusunda bilgisi olan varmı
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SertyAdams 2 yıl Esk-3008
en dolusu 170-175bin civarı olur. Kodiaq ile 15bin falan fark olur. vergi olayı yüzünden ateca ile aynı kaderi paylaşır.
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erzurummm25 2 yıl
Karaoq un iç tasarım kodiaq a göre daha kalite gibi e geldi fotoğraflardan. Makul fiyatlarla çok tutulabileceğini düşünüyorum
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Captain_Ivy 2 yıl
WV firmasına geçtiği nasıl da belli olmuş çizgilerden..
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