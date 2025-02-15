Google'ın deprem uyarı sistemi yine çalışmadı!

Tam Boyutta Gör Google’ın deprem uyarı sistemi yakın zamanda Brezilya'da 5.5 büyüklüğe kadar bir deprem meydana geleceğini bildirdi ancak yanlış alarmdı; sistem geçici olarak devre dışı bırakıldı.

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5.5 büyüklüğünde deprem alarmı!

CNN Brasil’in bildirdiğine göre, Brezilya genelindeki Android telefon kullanıcıları yerel saatle sabah 2 civarında telefonlarına bir deprem uyarısı aldı. Bildirim, kullanıcıları Richter ölçeğine göre 5.5’e kadar çıkabilecek olası bir deprem konusunda uyardı. Ancak böyle bir deprem meydana gelmedi.

Google'dan özür mesajı

Yanlış alarmı neyin tetiklediği belirsiz ancak Google, araştırdığını söylüyor. Şirket şu açıklamada bulundu: “Android Deprem Uyarı Sistemi, Android telefonları kullanarak deprem titreşimlerini hızla tahmin eden ve insanlara uyarılar sağlayan tamamlayıcı bir sistemdir. Başka hiçbir resmi uyarı sisteminin yerini almak üzere tasarlanmamıştır. 14 Şubat'ta sistemimiz São Paulo kıyılarına yakın cep telefonu sinyallerini tespit etmiş ve bölgedeki kullanıcılara deprem uyarısı göndermiştir. Brezilya’daki uyarı sistemini derhal devre dışı bıraktık ve olayı araştırıyoruz. Kullanıcılarımızdan bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Araçlarımızı iyileştirmeyi sürdürüyoruz.”

Google, Brezilya'daki uyarı sistemini şimdilik devre dışı bıraktığını söylüyor ancak ne kadar süreyle devre dışı kalacağı henüz bilinmiyor. Google’ın deprem uyarı sistemi ilk kez başarısız olmuyor. 2023’te en yıkıcı ve ölümcül felaketi yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde de çalışmamıştı.

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