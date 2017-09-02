Putin: Yapay zeka liderinin dünyayı yönetmesi gerekiyor

Gelişen teknolojiyle beraber robotlar ve yapay zekalar adeta yeni bir boyut kazandı. Artık cep telefonlarımızdan tutun çoğu teknolojik cihazda yapay zeka kullanılıyor. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'de bu konu hakkında bir ilginç demeç verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Yapay zeka konusunda atılım yapacak kişi dünyaya hakim olacak." dedi.

Cuma günü öğrencilerle yapılan bir toplantıda konuşan Putin, yapay zekanın gelişiminin "şimdiye kadar tahmin edilmesi zor olan devasa fırsat ve tehditleri" ortaya çıkaracağını söyledi. "Bu alanda lider olan, dünyanın yöneticisi olacak" diye sözlerine ekledi.

Putin, birilerinin tekelci tavrını sürdürmesi sonucunda istenmeyen olayların yaşanabileceği konusunda uyardı ve Rusya'nın yapay zeka konusundaki çalışmalarını diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Rus lider, gelecekteki savaşların drone'lar tarafından yapılacağını ve "birinin drone'ları bir başkasının drone'ları tarafından yok edildiğinde teslim olmaktan başka bir seçeneğinin kalmayacağını" öngördü.

http://nypost.com/2017/09/01/putin-leader-in-artificial-intelligence-will-rule-the-world/