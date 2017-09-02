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Putin: Yapay zeka liderinin dünyayı yönetmesi gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yapılan bir toplantıda yapay zekayla ilgili ilginç bir demet verdi: "Yapay zeka konusunda atılım yapacak kişi dünyaya hakim olacak." detaylar haberimizde
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Gelişen teknolojiyle beraber robotlar ve yapay zekalar adeta yeni bir boyut kazandı. Artık cep telefonlarımızdan tutun çoğu teknolojik cihazda yapay zeka kullanılıyor. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'de bu konu hakkında bir ilginç demeç verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Yapay zeka konusunda atılım yapacak kişi dünyaya hakim olacak." dedi.
Cuma günü öğrencilerle yapılan bir toplantıda konuşan Putin, yapay zekanın gelişiminin "şimdiye kadar tahmin edilmesi zor olan devasa fırsat ve tehditleri" ortaya çıkaracağını söyledi. "Bu alanda lider olan, dünyanın yöneticisi olacak" diye sözlerine ekledi.
Putin, birilerinin tekelci tavrını sürdürmesi sonucunda istenmeyen olayların yaşanabileceği konusunda uyardı ve Rusya'nın yapay zeka konusundaki çalışmalarını diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.
Rus lider, gelecekteki savaşların drone'lar tarafından yapılacağını ve "birinin drone'ları bir başkasının drone'ları tarafından yok edildiğinde teslim olmaktan başka bir seçeneğinin kalmayacağını" öngördü.  

http://nypost.com/2017/09/01/putin-leader-in-artificial-intelligence-will-rule-the-world/ Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 1 yıl en beğenilen
Geçen Putin'i gördüm atletle yemek yiyordu. Böyle şey olur mu yav? Bıraksın bu işleri hiçbişey beceremez bu.
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435 1 yıl
Putin öyle bir yorum yaptığına göre ciddi bir AI ekibi vardır ve baya ilerlemişlerdir. 3 ay önce yeni bir işlemci yaptıklarını ve kendi işletim sistemlerini yazdıklarını okumuştum. Elbette intel amd ile karşılaştırılamaz performansları fakat yapıyor olmaları bile çok iyi. Keşke biz de sıfırdan kendi işlemcilerimizi yapabilsek.
thenextweb.com/...
Putin öyle bir yorum yaptığına göre ciddi bir AI ekibi vardır ve baya ilerlemişlerdir. 3 ay önce yeni bir işlemci yaptıklarını ve kendi işletim sistemlerini yaz...
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BigEng 1 yıl
Yapay zeka ilerde neredeyse her şeyi insanlardan daha iyi yapacağı kesin . Tarafsız ve insanlığın iyiliğini düşünen bir yapay zekanın bizi yönetmesine hayır demem ben :D
Yapay zeka ilerde neredeyse her şeyi insanlardan daha iyi yapacağı kesin . Tarafsız ve insanlığın iyiliğini düşünen bir yapay zekanın bizi yönetmesine hayır dem...
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hikusteel 1 yıl
adam doru soyluyor kisacasi gelisen dunyada bizimkidi gibi ulkelerin sozu gecemez
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Dehşetengiz 1 yıl
o nasil baslik ya
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igetsky 1 yıl
Teknoloji dunyasinda beni heyecanladiran tek sey😻
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Silent Guardian 1 yıl
Eski KGB Ajanı
Albay
Üniversite yoneticisi
Dolu bir siyasi yaşam
Rubledeki dengesizlik nedeniyle halk kaçak ickiye yönelip olmesin diye Vodka fiyatlarını sabitleme
Kitap yazmak
Spor olarak:
Judo'da Kara Kuşak
F1 aracı kullanıyor
Buz Hokeyi
Bowling
Yüzme (Buz gibi suda)
Fitness
Badminton
Su altında tarihi eser aramısligi var yani Dalış
Kayak
Pilotluk
Karatede 2. Seviye siyah kuşak
Balıkçılık, Avcılık (Bilimsel çalışma için kaplan avı dahil)
Binicilik
Bildiği diller:
Rusça
Almanca
İsveççe
Ben yoruldum tamamlamak isteyen devam etmeli.
Başka sözüm yok.
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ozgur0785 1 yıl
Yapay zeka bir seviyeden sonra gelişmeye devam ederse insana ihtiyaç kalmayacak asıl sıkıntı burda.
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kadirirdem 1 yıl
Yani ABD dünyayı yönetecek diyorsun,zaten öyle değil mi ?(Bence öyle )
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KaleyDeskop 1 yıl
küçük resim hürriyet haber gibi :)
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Glorfindel1907 1 yıl
Boş konuşmaz bu adam, Bakalım ilk kim matrix'e çevirecek dünyayı
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hanox 1 yıl
Sözlerin altı dolu galiba ,Rusya gardını almış belliki :)
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Kerim5100 1 yıl
Skynet is coming...
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