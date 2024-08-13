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    Ukrayna, Rusya’ya karşı askeri robot köpekler kullanmaya başlıyor

    Robotlar artık askeri faaliyetlerde daha sık kullanılmaya başlıyor. Ukrayna ve Rusya savaşı modern savaş sahasını gözler önüne sererken şimdi de robot köpeklere tanıklık ediyor.
    Ukrayna, Rusya’ya karşı askeri robot köpekler kullanmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Temelleri 2014 yılına uzanan ve fiilen Rusya’nın 2022’de Ukrayna’nın anakarasını işgaliyle yeni bir evreye geçen Rusya-Ukrayna Savaşı, modern savaşların geldiği noktayı ve teknolojinin buradaki rolünü ortaya koyuyor. Savaşın daha ilk günlerinde insansız hava araçlarının ve çok düşük maliyetli kamikaze dronlarının önemi ortaya çıkmıştı. Ukrayna şimdi ise son yıllarda büyük gelişim gösteren robotik teknolojisine odaklanıyor. Aktarılanlara göre Ukrayna, sahada askeri robot köpekleri kullanmaya başlıyor.

    Robot köpekler göreve

    Ukrayna, Rusya’ya karşı askeri robot köpekler kullanmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Ukrayna’nın "BAD One" olarak bilinen dört bacaklı robot köpekleri insan askerlere yardım etmek için kullandığı belirtiliyor. Bu robotlar kara mayınlarını aramak ya da düşman kuvvetlerini gözetlemek gibi hayati tehlikesi olan görevleri üstlenerek insan kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.

    Ayağa kalkıp çömelebilen ve hatta koşup zıplayabilen BAD One, düşman cephe hatlarını taramak veya aktif savaş bölgelerindeki termal görüntüleme teknolojisini kullanarak şüpheli binaları incelemek için kullanılabilir. BAD One veya benzer robotlar, insan askerler için riskleri azaltarak ve operasyonel yeteneklerini geliştirerek Ukrayna'nın savunması için paha biçilmez bir varlık haline gelebilir.

    Ukrayna, Rusya’ya karşı askeri robot köpekler kullanmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    BAD One gibi robot köpekler giderek daha erişilebilir hale geliyor. Basit işlerde kullanılacak robotlar internette birkaç bin dolara satılıyor. Öte yandan BAD One adlı robotun tam özellikleri, fiyatı ve üreticisinin kim olduğu belirtilmiyor ancak 7 kilo yük taşıyabildiği aktarılıyor. Öte yandan BAD Two adında daha gelişmiş bir modelin daha olduğuna dikkat çekiliyor. Kendini Yuri olarak tanıtan robotun operatörü askeri teçhizat sağlayan İngiltere merkezli bir şirkette çalışıyor ve robotun iki saatlik bir batarya ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Öte yandan kaç tane robotun konuşlandırıldığı ise belirsiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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