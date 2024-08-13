Ukrayna, Rusya’ya karşı askeri robot köpekler kullanmaya başlıyor

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Tam Boyutta Gör Temelleri 2014 yılına uzanan ve fiilen Rusya’nın 2022’de Ukrayna’nın anakarasını işgaliyle yeni bir evreye geçen Rusya-Ukrayna Savaşı, modern savaşların geldiği noktayı ve teknolojinin buradaki rolünü ortaya koyuyor. Savaşın daha ilk günlerinde insansız hava araçlarının ve çok düşük maliyetli kamikaze dronlarının önemi ortaya çıkmıştı. Ukrayna şimdi ise son yıllarda büyük gelişim gösteren robotik teknolojisine odaklanıyor. Aktarılanlara göre Ukrayna, sahada askeri robot köpekleri kullanmaya başlıyor.

Robot köpekler göreve

Tam Boyutta Gör Ukrayna’nın "BAD One" olarak bilinen dört bacaklı robot köpekleri insan askerlere yardım etmek için kullandığı belirtiliyor. Bu robotlar kara mayınlarını aramak ya da düşman kuvvetlerini gözetlemek gibi hayati tehlikesi olan görevleri üstlenerek insan kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Ayağa kalkıp çömelebilen ve hatta koşup zıplayabilen BAD One, düşman cephe hatlarını taramak veya aktif savaş bölgelerindeki termal görüntüleme teknolojisini kullanarak şüpheli binaları incelemek için kullanılabilir. BAD One veya benzer robotlar, insan askerler için riskleri azaltarak ve operasyonel yeteneklerini geliştirerek Ukrayna'nın savunması için paha biçilmez bir varlık haline gelebilir.

Tam Boyutta Gör BAD One gibi robot köpekler giderek daha erişilebilir hale geliyor. Basit işlerde kullanılacak robotlar internette birkaç bin dolara satılıyor. Öte yandan BAD One adlı robotun tam özellikleri, fiyatı ve üreticisinin kim olduğu belirtilmiyor ancak 7 kilo yük taşıyabildiği aktarılıyor. Öte yandan BAD Two adında daha gelişmiş bir modelin daha olduğuna dikkat çekiliyor. Kendini Yuri olarak tanıtan robotun operatörü askeri teçhizat sağlayan İngiltere merkezli bir şirkette çalışıyor ve robotun iki saatlik bir batarya ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Öte yandan kaç tane robotun konuşlandırıldığı ise belirsiz.

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Ukrayna, Rusya’ya karşı askeri robot köpekler kullanmaya başlıyor