ROKETSAN’dan dünyada ilk: Roket atabilen robot köpek KOZ tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör ROKETSAN, savunma teknolojilerinde çığır açacak yenilikçi projesi KOZ’u İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıttı. Geliştirilen bu dört ayaklı insansız kara aracı, dünyanın roket atabilen ilk robot köpeği olma özelliğini taşıyor.

Robot köpek de yerli

KOZ, sahip olduğu ileri mühendislik sayesinde yalnızca dikkat çekici bir tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda taarruz, keşif ve özel görevler için aktif olarak kullanılabilecek bir sistem olarak öne çıkıyor. Aracın üzerine entegre edilen 4 güdümlü mühimmat taşıma kapasitesi savaş alanındaki etkinliğini artırırken, otonom ve uzaktan kumandalı kullanım modları operatörlere esneklik sağlıyor.

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KOZ, mühimmat olarak ROKETSAN’ın Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE’yi kullanıyor. Bu füze, 1.000 metre ila 1.250 metre arasında bir menzil sunuyor. Bu mühimmat daha önce dronlarda, insansız kara araçlarında ve deniz araçlarında kullanılmıştı. ROKETSAN KOZ aynı zamanda zorlu arazilerde dengeli hareket kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Ayrıca 2,5 saate kadar kesintisiz görev süresi sunuyor. Bu arada robot köpeğin de yerli üretim olduğu belirtiliyor.

ROKETSAN KOZ özellikleri:

4 güdümlü mühimmat taşıma

2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi

Otonom & uzaktan kumandalı modlar

Dengeli, zorlu arazi kabiliyeti

Taarruz, keşif ve özel görev desteği

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