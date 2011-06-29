QNX tabanlı Blackberry için 10 inçlik Playbook 2 rafa kaldırılıyor

7 inçlik Playbook ile tablet pazarına giriş yapan Research In Motion; önümüzdeki tatil sezonunda yani yılın son döneminde satışa sunulması beklenen 10 inçlik Playbook 2'i rafa kaldırıyor.

İddiaya göre QNX'i satın alarak yazılım açısından elini güçlendiren ve bu alımın ilk meyvesi olan Playbook'u satışa sunan RIM'in bu kararı almasının sebebi olarak enerjisinin tamamını QNX tabanlı ilk Blackberry'e yoğunlaştırmak istemesi yatıyor. İddianın sahibi olan Blackberry dünyasının önemli sitelerinden N4BB, QNX tabanlı ilk Blackberry'nin 1.2GHz'lik tek çekirdekli işlemcisinden gücünü alacağını ve yüksek çözünürlüklü 4.3 inlik dokunmatik ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

N4BB, ayrıca, bu yaz içersinde raflardaki yerini alması gerekirken RIM tarafından çıkış tarihi ertelenen 4G destekli Playbook'ların Ekim ayında satışa sunulacağını iddia etti.