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QNX tabanlı Blackberry için 10 inçlik Playbook 2 rafa kaldırılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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7 inçlik Playbook ile tablet pazarına giriş yapan Research In Motion; önümüzdeki tatil sezonunda yani yılın son döneminde satışa sunulması beklenen 10 inçlik Playbook 2'i rafa kaldırıyor.

İddiaya göre QNX'i satın alarak yazılım açısından elini güçlendiren ve bu alımın ilk meyvesi olan Playbook'u satışa sunan RIM'in bu kararı almasının sebebi olarak enerjisinin tamamını QNX tabanlı ilk Blackberry'e yoğunlaştırmak istemesi yatıyor. İddianın sahibi olan Blackberry dünyasının önemli sitelerinden N4BB, QNX tabanlı ilk Blackberry'nin 1.2GHz'lik tek çekirdekli işlemcisinden gücünü alacağını ve yüksek çözünürlüklü 4.3 inlik dokunmatik ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

N4BB, ayrıca, bu yaz içersinde raflardaki yerini alması gerekirken RIM tarafından çıkış tarihi ertelenen 4G destekli Playbook'ların Ekim ayında satışa sunulacağını iddia etti.


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cartographer 8 yıl
Iste budur ;)
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neXXen 8 yıl
Güzel haber (Y)
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séquestre 8 yıl
Vardır bir düşündükleri ..
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BarGoS 8 yıl
işte bu muhteşem bi haber. blackberry nin işletim sistemi zaten çok stabil ve hızlı bir sistem. fakat qnx tartışılmaz dünyanın en stabil yazılımıdır. uçaklardan otomobillere kadar birçok alanda kullanılır. dünyanın çökmeyen tek sistemi olarakta bilinir. umarım telefonlardada playbook tablet kadar uyumlu çalıştırabilirler ozaman tadından yenmez.
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