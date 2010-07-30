QWERTY klavyeli Sony Ericsson Aspen, ağustosta yurtdışında satışa sunulabilir

Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli ve çevre dostu modeli Aspen, semcblog cephesinden gelen gelişmelere göre ağustos ayından başlayarak iki farklı renk seçeneğiyle yurtdışındaki cep telefonu mağazalarının vitrinlerini süsleyecek.

2 Şubat 2010 tarihinde tanıtılan, üzerinde geri dönüşümlü materyallere yer verilen Aspen, Sony Ericsson'un GreenHearth ailesinden ve Windows Mobile 6.5.3 Professional alt yapısını kullanıyor. GSM ve hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi desteğiyle gelen telefonda, 2.4 inç 320x240 piksel dokunmatik TFT ekran ve dilediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilmeniz için 3.5 mm jak girişi bulunuyor. Dijital kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf; 640x480 çözünürlüğünde saniyede 15 karde video çekebilen ve WI-FI 802.11 b/g - GPS - Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran Aspen'in göze çarpan diğer detayları arasında 256 MB RAM / 256 MB ROM, 100 MB dahili bellek, microSD kart desteği, microUSB portu, RDS'li FM radyo mevcut.

Tanıtım videosu

http://semcblog.com/2010/07/29/aspen-hit-the-market-shelves-in-august/