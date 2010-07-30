Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QWERTY klavyeli Sony Ericsson Aspen, ağustosta yurtdışında satışa sunulabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,1b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli ve çevre dostu modeli Aspen, semcblog cephesinden gelen gelişmelere göre ağustos ayından başlayarak iki farklı renk seçeneğiyle yurtdışındaki cep telefonu mağazalarının vitrinlerini süsleyecek.

2 Şubat 2010 tarihinde tanıtılan, üzerinde geri dönüşümlü materyallere yer verilen Aspen, Sony Ericsson'un GreenHearth ailesinden ve Windows Mobile 6.5.3 Professional alt yapısını kullanıyor. GSM ve hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi desteğiyle gelen telefonda, 2.4 inç 320x240 piksel dokunmatik TFT ekran ve dilediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilmeniz için 3.5 mm jak girişi bulunuyor. Dijital kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf; 640x480 çözünürlüğünde saniyede 15 karde video çekebilen ve WI-FI 802.11 b/g - GPS - Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran Aspen'in göze çarpan diğer detayları arasında 256 MB RAM / 256 MB ROM, 100 MB dahili bellek, microSD kart desteği, microUSB portu, RDS'li FM radyo mevcut.

Tanıtım videosu


http://semcblog.com/2010/07/29/aspen-hit-the-market-shelves-in-august/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
hımm tipi güzel olmuşş..sonyercsson sonuçta benim için bir ekol..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colins547 9 yıl
Kamerasının flaşı yok gerçi Türkiye ye gelemeyecek sony ericsson modelleri arasında görebiliriz kendisini. Neden ülkemizde üst seviye s.e. leri göremiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frt-_-ctn 9 yıl

colins547

Kamerasının flaşı yok gerçi Türkiye ye gelemeyecek sony ericsson modelleri arasında görebiliriz kendisini. Neden ülkemizde üst seviye s.e. leri göremiyoruz.

Paralel ithalat yoluylada olsa bir çok üst model geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediyuzYetmisYedi 9 yıl
resimdeki telefonun tasarımı ve görünüşü guzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydin60 9 yıl
Aspen Fiyatı Almanya da sözleşmesiz 279 euro.
Link:http://www.sonyericsson-shop.de/epages/Store.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Ignition/Categories/Telefone
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24104 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, gps ve
2 etiket daha wi-fi bluetooth
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim