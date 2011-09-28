QWERTY klavyeli Sony Ericsson Xperia Pro, 6 Ekim'de İngiltere'ye gelebilir

Haber Editörü
Sony Ericsson firmasının şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği Xperia Pro'nun çıkış tarihi sürekli ertelemelere tabii tutulmuştu. Clove cephesinden gelen bilgilere göre kızaklı 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Android Gingerbread işletim sistemini bütünleştiren akıllı telefon, 6 Ekim tarihinden itibaren İngiliz teknoloji severlerle buluşabilir.
Clove'un, vergiler dahil 322.80 Pound'dan (~932 TL) ön sipariş aldığı Xperia Pro'nun teknik özellik listesi şu şekilde,
- Dört band GSM şebekesi, HSPA
- 1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci
- 512 MB RAM
- Adreno 205 grafik işlemcisi
- 3.7-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine teknolojili)
- 320 MB dahili kullanıcı belleği
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 2.1
- GPS, aGPS
- 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- Görüntülü konuşma için VGA kamera
- 720p video kaydı
- HDMI portu
- RDS'li FM radyo
- 1500 mAh batarya
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Videoyu bulan arkadaşa teşekkür ediyorum tekrar
Tutmdadi desene reis suna nie saladi felan dedin olmAdi simdi :D
Zeiss i telefonlarda kullanmadi mi sony? Neyde kullandi ozaman arkadas bu sony
kendin denemeden sallama sony ericcsonun kamera kalitesi hep iyi olmuştur
Bu arada internette inceleme izledim video kalitesi hakkında.Arasında Nokian8 iphone samsungs2 bir de sony erricson vardı içinde en kötü kalitesi olan sony idi 720pde Bu sony hangi lensi kullanıyor xperia da?
Bkz. Xperia ARC yılın kameralı telefonu seçildi. [>:]
Edit: Bu nasıl bir cümle? Yılın en iyi kameralı telefonu seçildi desem daha iyi olacak