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QWERTY klavyeli Sony Ericsson Xperia Pro, 6 Ekim'de İngiltere'ye gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,1b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson firmasının şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği Xperia Pro'nun çıkış tarihi sürekli ertelemelere tabii tutulmuştu. Clove cephesinden gelen bilgilere göre kızaklı 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Android Gingerbread işletim sistemini bütünleştiren akıllı telefon, 6 Ekim tarihinden itibaren İngiliz teknoloji severlerle buluşabilir.
Clove'un, vergiler dahil 322.80 Pound'dan (~932 TL) ön sipariş aldığı Xperia Pro'nun teknik özellik listesi şu şekilde,
  • Dört band GSM şebekesi, HSPA
  • 1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci
  • 512 MB RAM
  • Adreno 205 grafik işlemcisi
  • 3.7-inç, 480 x 854 piksel, dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine teknolojili)
  • 320 MB dahili kullanıcı belleği
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 2.1
  • GPS, aGPS
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • Görüntülü konuşma için VGA kamera
  • 720p video kaydı
  • HDMI portu
  • RDS'li FM radyo
  • 1500 mAh batarya 
Editörün notu: 1.4 GHz işlemcili Xperia Arc S'in ise eylül ayı sonuna doğru stoklara giriş yapması bekleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
se gerçekçi çekmiş. n8 e gelirsek insan gözü bile o kadar contrast yapmıyor ve aşırı renk basmış izlerken iyi gibi duruyor ama gerçekçi değil
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DH Misafiri 8 yıl
Videoları gösteren arkadaşa teşekkürler Sony Ericsson daha iyimiş SE de gökyüzündeki maviliği görebiliyorum samsungta göremiyorum bembeyaz ortalık, İphone da gök yüzündeki maviliği görebiliyorum ama renkler SE ye göre daha cansız, N8 de videonun ilk sahnesinini görünce sanki resimde daha bi keskinlik var gibi geldi ama gökyüzünün beyaz olrak göründüğünü gördüm son köprü sahnesinde gökyüzündeki maviliği gördüm ama videodaki renkler olarak gene SE daha canlıydı. 1) SE 2) N8 3) iphone 4 ) Samsung S2
Videoyu bulan arkadaşa teşekkür ediyorum tekrar
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erkuterkut1 8 yıl
Şu telefonun Türkiye ye gelmesini dört gözle bekliyorum.. samsung klavyeli telefon alacağıma xperia pro alırım daha iyi.. samsung da li-ion pil kullanılıyor. sonyericsson da ise li-po piller kullanılıyor. 5 yıl önce sonyericsson w810i aldım bataryasına az işkence etmedim usb şarj vs. vs. :) Müzik, internet, oyun falan İnanın pili net 2 gün gidiyor ya ! 2. telefonum samsung corby pro 960 mah li- ion pil var 1 gün gitmiyor bile..
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xxxx1 8 yıl
bilen bilmeyen herzaman olduğu gibi sallamış...Exmor R sensördür!..hiç bir zaman öyle bir lens olmadı...Exmor R da lens yapmışlar, :D bir diğeri Sony demiş kamerası berbat demiş doğaya aykırı bir durum bir Sony lens nekadar kötü olabilir çamur yapmaktan başka bir şey değil.
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Klack 8 yıl
xxxx1

bilen bilmeyen herzaman olduğu gibi sallamış...Exmor R sensördür!..hiç bir zaman öyle bir lens olmadı...Exmor R da lens yapmışlar, :D bir diğeri Sony demiş kamerası berbat demiş doğaya aykırı bir durum bir Sony lens nekadar kötü olabilir çamur yapmaktan başka bir şey değil.

Tutmdadi desene reis suna nie saladi felan dedin olmAdi simdi :D
Zeiss i telefonlarda kullanmadi mi sony? Neyde kullandi ozaman arkadas bu sony
1 Yanıt Yanıtla +1
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star scream 8 yıl
sony bıraksın telefon işini, millet 4 çekirdek yapıyor sony hala 8255t adreno 205 ile milleti kandırmaya çalışıyor fiyatlarıda uçuk zaten böyle giderse pazarda tutunamaz
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erkuterkut1 8 yıl
bi çok telefonunun kamerasın da Exmor R sensör kullanıyo sony ericsson. telefon eskidi diyen arkadaşlarıma bu sözüm xperia pro bana göre orta seviyenin en iyi telefonlarından yani ekran kalitesi kamera kalitesi ses kalitesi vs. vs. işlemcisi grafik birimi... 1280 * 720 yada 960*540 qhd ekranlı telefonlar var tmm ama fiyat olarak xperia pro dan çok çok üst seviyede olacak o kadar yüksek çözünürlüklü telefon alana kadar samsung un 7.7 tableti var hem telefon özellikli hem de tablet bazı arkadaşlar bunu tercih edebilir.. bu benim düşüncem..
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artcraft35 8 yıl
SystemApps
Bu en arkadaş ya.Şu klavyeli telefonlara biraz özen gösterin azcık.Bu arada internette inceleme izledim video kalitesi hakkında.Arasında Nokian8 iphone samsungs2 bir de sony erricson vardı içinde en kötü kalitesi olan sony idi 720pde Bu sony hangi lensi kullanıyor xperia da?

kendin denemeden sallama sony ericcsonun kamera kalitesi hep iyi olmuştur
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SystemApps 8 yıl
Bu en arkadaş ya.Şu klavyeli telefonlara biraz özen gösterin azcık.
Bu arada internette inceleme izledim video kalitesi hakkında.Arasında Nokian8 iphone samsungs2 bir de sony erricson vardı içinde en kötü kalitesi olan sony idi 720pde Bu sony hangi lensi kullanıyor xperia da?
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neXXen 8 yıl
SystemApps

Bu en arkadaş ya.Şu klavyeli telefonlara biraz özen gösterin azcık.

Bu arada internette inceleme izledim video kalitesi hakkında.Arasında Nokian8 iphone samsungs2 bir de sony erricson vardı içinde en kötü kalitesi olan sony idi 720pde Bu sony hangi lensi kullanıyor xperia da?

Bkz. Xperia ARC yılın kameralı telefonu seçildi. [>:]

Edit: Bu nasıl bir cümle?
Yılın en iyi kameralı telefonu seçildi desem daha iyi olacak
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xxxx1 8 yıl
gelebilir derken? gelmeyebilirdemi...telefon eskidi buarada...
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