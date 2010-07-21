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QWERTY klavyeli ve Symbian işletim sistemli Nokia C6-00, İngiltere'de satışa sunuldu

8 yıl
88,7b
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27
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia C serisinin en yeni üyelerinden kızaklı QWERTY klavyeli C6-00, nihayet İngiltere'de satışa sunuldu.

Nokia'nın internet sitesi üzerinden sim kilidi olmaksızın 289 Pound'a satılan C6-00, 434 MHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemciden ve 128 MB RAM'den güç alıyor; Symbian v9.4 işletim sistemini kullanıyor. 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk dokunmatik (resistif) ekrana sahip cep telefonu, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 240 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, quadband GSM ve HSDPA şebekesi desteği, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 4x dijital zum, 640x480@30 FPS video kaydı, görüntülü iletişim için 320x240 piksel kamera, WI-FI 802.11 b/g, Bluetooth, GPS, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh bataryasıyla öne çıkıyor.


http://shop.nokia.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/productdetail_10512_10102_-11_20000321# Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung'un İşletim Sistemi Nokia 'dan beter kardeşim standart işletim sistemi var samsungda program vs bişey yüklenmiyor telefon aldıgın gibi kalıyor ama sysbion işleti sistemine program yükleyebiliyorsun
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DH Misafiri 7 yıl
iyi sayilmaz. Android islemciligi olsa iyi olurdu. Bunun yerine samsung galaxy 551 i tercih ederim. Bi goz atin... .)
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wwtr 7 yıl
Mayıs ayındaki 40.0.021 güncellemesinden sonra hala bir güncelleme gelmedi. Bu konuda bilgisi olan ve yeni güncellemeler için kaynak gösterebilecek arkadaşlar paylaşımda bulunurlarsa sevinirim.
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DH Misafiri 7 yıl
yahu olumsuz yorumlar kafamı karıştırdı başka sitelerde çok olumlu şeyler yazıo anlamadım şimdi offffffffffff
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DH Misafiri 7 yıl
ya şimdi telefonu kullanmadan bunları yazmayın :D
telefonda yok yok ney arasan var n97 1.200 bu yarı fiyatı sadece düz kızaklı olarak açılıyor n97 yukarı doğru olay bu ::S :D
6aydır kullanıyorum telefonu hiç bir sorun çıkmadı mükemmel bir telefon
Kullanmayı bileceksn şikayetciler
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DH Misafiri 8 yıl
su an bahsettıgınız telefonu kullanıyorum androıd vs gıbı yazılımları kullanmadıgım ıcın bılmıyorum ama telefon bazen kasmalar yapıyor wırelessi sorunsuz youtubeden dırek ızleme olayı var ama ben facebook ve dıger sıtelerden vıdeo ızlememı saglayacak programı bulamadım bulan bana da soylerse sevınırım (klavye dıyıp gecmeyın gercekten mesaj yazımını falan cok kolaylastırıyor
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar c6 00 modelini daha yeni aldım ama film izleyemiyorum hangi programı yüklemem lazım film izlemek için şimdiden teşekkür ediyorum..
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Mr. Jingles 8 yıl
C6 da akıllı telefon oluyor.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bişey sorucam bu c6 akıllı tel mi diil mi c6-01 modeli öyle ama bu da öyle mi
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu telefon da hiçbir ek programa gerek kalmadan youtube gıbi yerlerden video izlenebiliyor ayrıca simbyan o kadar da kotu deıl ya biraz yavas ama ramı kurtarır bence 220 euro die yazıyo o da 440 lıra eder eger oleyse alınmaya deger bence ama nokıa 600 den assa vermez bu telı n97yle aynı tel bence bu daha gusel tek farkları klavyelerının acılıs farkları o da bu telde daha ıyı n97 de cogu kez kırıldı dıe yakınanlar war
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Donanımcı Aras 8 yıl
Şuan ingilteredeyim ama bu telefondan çok herkes 4g'yi bekliyor. Nokia rakip olarak mı çıkardı bilmiyorum ama youtube izlenmesi iyi bi gelişme...

Buarada facebooka direkt fotoğraf eklenebiliyor mu bunla, bilgisi olan varmı? Blackberry ve iphone gibi???
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ExclusivePack 8 yıl
İPHONE DADA YOK FLASH DESTEĞİ
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bonan61 8 yıl
Beklediğim q klavyeli dokunmatik Nokia telefonuydu. Bunun için para biriktirmeye şimdiden başlamak lazım.
Sitesindeki özelliklerine bakılırsa pahalı olacak.
Nokia'nın sitesinde flaş desteği var yazıyor.

Ama 150 gr. çok ağır telefon.
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