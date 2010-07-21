QWERTY klavyeli ve Symbian işletim sistemli Nokia C6-00, İngiltere'de satışa sunuldu

Nokia C serisinin en yeni üyelerinden kızaklı QWERTY klavyeli C6-00, nihayet İngiltere'de satışa sunuldu.

Nokia'nın internet sitesi üzerinden sim kilidi olmaksızın 289 Pound'a satılan C6-00, 434 MHz saat hızında çalışan ARM 11 işlemciden ve 128 MB RAM'den güç alıyor; Symbian v9.4 işletim sistemini kullanıyor. 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde 16 milyon renk dokunmatik (resistif) ekrana sahip cep telefonu, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 240 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, quadband GSM ve HSDPA şebekesi desteği, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 4x dijital zum, 640x480@30 FPS video kaydı, görüntülü iletişim için 320x240 piksel kamera, WI-FI 802.11 b/g, Bluetooth, GPS, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh bataryasıyla öne çıkıyor.