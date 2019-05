QuadrigaCX, gecikmelerin sorumlusu olarak Ticaret Bankası'nı gösterdi

Kanada'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan Quadriga'nın bildirdiğine göre; Kanada Ticaret Bankası'nın, hesap sahiplerinin kimliklerinin belirlenememesi gerekçesiyle, Costodian Inc.'e ve Costodian Inc.'in sahibi Jose Reyes'e ait beş hesabı dondurmasından bu yana, Quadriga, 21,6 milyon dolarlık fonuna erişmekte zorlanıyor.

Kanada Ticaret Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre; 4 Aralık 2017'den 20 Şubat 2018'e kadar 388 kullanıcı, dondurulan hesaplara toplamda 51,8 milyon dolar yatırdı, daha sonra yatırılan bu paraların bir kısmı çekildi ve hesaplarda toplam 21,6 milyon dolar kaldı.

Quadriga, söz konusu hesapların dondurulması üzerine mahkemeye şikayette bulunmuş ve "Bu mahkeme, asılsız ve son derece saldırgan spekülasyonlara boyun eğmemeli." açıklamasını yapmıştı.

Quadriga'nın CEO'su Gerald Cotten, bu meselenin borsanın 350.000 kullanıcısının bir kısmı için gecikmelere yol açtığını belirtti ve dondurulan hesap sayısının da şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Quadriga, müşterilerine; yaşanan olayların sebebinin Kanada'daki bankaların, kripto işlerine karşı kurduğu bir “komplo” olduğunu söyledi.

2013 yılında kurulan ve Vancouver merkezli olan QuadrigaCX, Kanada'daki Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından lisanslanan ilk kripto para borsası. Söz konusu dijital para borsasının günlük işlem hacmi, 600.000 dolar civarında.

https://cointelegraph.com/news/canadian-crypto-crypto-exchange-quadrigacx-blames-major-bank-for-delays