Ünlü kripto para borsası DSX, ABD'den önce Türkiye'de

Global bir kripto para borsası olan DSX, Türkiye'deki bireysel kullanıcıların ve finans kuruluşların dijital para sektörüne daha güvenli ve kolay bir şekilde erişmesini sağlamayı amaçlıyor. Söz konusu borsa, kripto para kullanmayan finansal kuruluşların da bu sektöre girmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Dijital para sektörünün en büyük sorunu olan "kara para aklama" konusunda oldukça titiz bir çalışma gösterdiklerini belirten DSX CEO'su Mike Rymanov:"Bizim, birlikte çalıştığımız finansal kuruluşların bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere uygun çalışmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'deki kullanıcıların dijital paralara erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Rymanov:"Kripto para, her şeyden önce insanlara seçme şansı sunuyor. İster bu işin ticaretini yapın, ister normal bir tüketici, isterse elektronik ödeme sağlayıcısı olun; tercih ve fırsat hakkına sahip olmak başarının anahtarıdır." dedi.

Neden Türkiye'de hizmet vermeyi tercih ettiklerini de açıklayan Rymanov, "Kripto para sahipliği konusunda Türkiye, dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Bu konudaki talebin yoğun olduğunu açıkça görüyoruz." dedi.

DSX, kullanıcıların dijital para ticaretini kolaylaştırmak amacıyla 2014 yılında İngiltere merkezli bir kripto para borsası olarak kurulmuş ve İngiltere'nin en popüler dijital para borsalarından biri olmuştu.