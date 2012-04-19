Qualcomm 2012 mali yılı ikinci çeyrek raporunu yayınladı

Bu yıl Snapdragon S4 ve S4 Pro yongalarıyla performans anlamında Tegra, OMAP ve Exynos gibi rakiplerini geride bırakmayı hedefleyen Qualcomm, geride kalan 2012 mali yılı ikinci çeyreğinde rekor gelir ve hisse kazancı elde etti.





Qualcomm tepe yöneticisi Paul E. Jacobs, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 3G ve 4G cihazlara olan güçlü talep nedeniyle bu çeyreği de rekorla kapattıklarını açıkladı. Yükseliş trendi devam eden mobil cihaz kullanımı firmayı 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongaların üretim kapasitesini artırmaya zorluyor.





25 Mart tarihinde biten son mali çeyrek yılı rakamlarına bakıldığında elde edilen gelirin 4.94 milyar dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Yıl bazında yüzde 28'lik artış elde edilmiş. İşletim karı 1.9 miyar dolara çıkarken önceki çeyreğe göre yüzde 2, yıl bazında yüzde 15 artış yakalanmış.





Net gelir ise önceki çeyreğe göre yüzde 5, yıl bazında yüzde 21'lik artışla 1.76 milyar dolar seviyesinde. Hisse başı kazanç ise yüzde 17'lik artışla 1.01$ oldu. İşletimden elde edilen nakit akışı ise 1.89 milyar dolar.





Firma, MSM model yongalardan bu çeyrekte 152 milyon adet sattı. Yıl bazında yüzde 29'luk bir artış var.





25 Aralık'ta biten ilk mali çeyrekte 51.7 milyar dolarlık mobil cihaz satıldığı tahmin ediliyor. Yıl bazında yüzde 29'luk artış var. 3G/4G cihazların toplamda 239 milyon - 243 milyon ünite satıldığı belirtiliyor. Ürünlerin ortalama satış fiyatının 211$-217$ arasında olduğu hesaplanmış.





Firmanın elindeki nakit toplamı ise 26.6 milyar dolara yükseldi.





Yıl sonuna doğru özellikle Windows Phone 8 işletim sistemli cihazların Snapdragon S4 yongası ile gelme ihtimali düşünüldüğünde Qualcomm'un yeni rekorlar kırmasını bekleyebiliriz.