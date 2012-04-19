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Qualcomm 2012 mali yılı ikinci çeyrek raporunu yayınladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Snapdragon S4 ve S4 Pro yongalarıyla performans anlamında Tegra, OMAP ve Exynos gibi rakiplerini geride bırakmayı hedefleyen Qualcomm, geride kalan 2012 mali yılı ikinci çeyreğinde rekor gelir ve hisse kazancı elde etti.

Qualcomm tepe yöneticisi Paul E. Jacobs, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 3G ve 4G cihazlara olan güçlü talep nedeniyle bu çeyreği de rekorla kapattıklarını açıkladı. Yükseliş trendi devam eden mobil cihaz kullanımı firmayı 28nm fabrikasyon sürecine sahip yongaların üretim kapasitesini artırmaya zorluyor.

25 Mart tarihinde biten son mali çeyrek yılı rakamlarına bakıldığında elde edilen gelirin 4.94 milyar dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Yıl bazında yüzde 28'lik artış elde edilmiş. İşletim karı 1.9 miyar dolara çıkarken önceki çeyreğe göre yüzde 2, yıl bazında yüzde 15 artış yakalanmış.

Net gelir ise önceki çeyreğe göre yüzde 5, yıl bazında yüzde 21'lik artışla 1.76 milyar dolar seviyesinde. Hisse başı kazanç ise yüzde 17'lik artışla 1.01$ oldu. İşletimden elde edilen nakit akışı ise 1.89 milyar dolar.

Firma, MSM model yongalardan bu çeyrekte 152 milyon adet sattı. Yıl bazında yüzde 29'luk bir artış var. 

25 Aralık'ta biten ilk mali çeyrekte 51.7 milyar dolarlık mobil cihaz satıldığı tahmin ediliyor. Yıl bazında yüzde 29'luk artış var. 3G/4G cihazların toplamda 239 milyon - 243 milyon ünite satıldığı belirtiliyor. Ürünlerin ortalama satış fiyatının 211$-217$ arasında olduğu hesaplanmış.

Firmanın elindeki nakit toplamı ise 26.6 milyar dolara yükseldi.

Yıl sonuna doğru özellikle Windows Phone 8 işletim sistemli cihazların Snapdragon S4 yongası ile gelme ihtimali düşünüldüğünde Qualcomm'un yeni rekorlar kırmasını bekleyebiliriz.

http://www.marketwatch.com/story/qualcomm-announces-second-quarter-fiscal-2012-results-2012-04-18 Yorum Yaz
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alpa07 7 yıl
Ne paralr dönüyor be
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alphekka 7 yıl
2012 2.çeyrek bitmeden mali raporu nasıl açıklanıyor?
"25 Aralık'ta biten ilk mali çeyrekte" ilk mali çeyrek 31.03.2012 de bitmedi gerekmiyor mu?
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E_Aydin35 7 yıl
Bu başarıyı ve kazancı hak ediyor bence, kesinlikle 2012 senesi Qualcomm'un sensi olucak şirketin en önemli atılımları gerçekleştirip başarıyı yakaladığı sen egerçekden çok değerli artışlar gözlendiği apaçık ortada..
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xLmNt13 7 yıl
slychs
Kim ne derse desin İphone A5 işlemci

bu arkadaş eksi yemeyi çok seviyor :)
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symbiat 7 yıl
burada snapdragon ve tegra kıyaslaması var ki qualcomm biz daha iyiyiz derken boş konuşmuyormuş :)
krait ve tegra 3
gsmarena.com/...
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symbiat 7 yıl
PlayMakers
symbiat
PlayMakers Tegra 3 mü Qualcomm MSM8960 Snapdragon ? anlayan arkadaslar hangısının performansının daha ıyı oldugunu bana söyleyebılırler mı ? gerek oyun gerek te dıger ıslemler için.
Bu aslında daha çok ilgili chipseti kullanan üreticiye bağlı dersek yanlış olmaz. Şöyle örnek vereyim; qualcomm chipsetlerini bir çok farklı firmanın akıllı telefonlarında görmek mümkün. hem androidler arasında yaygın, hemde windows phone telefonlarda da kullanılan yegana chipset. Ancak qualcom sürekli oalrak, ürettiği bu chipsetler ve üzerlerinde gelen gpu (adreno serisi)lar için sürücü geliştiriyor. Bazı firmalar bu sürücü güncellemelerine özen gösteriyor (mesela sony) ama bazılarıda göstermiyor. Hal böyle olunca aynı android sürümünde aynı chipsetler farklı başarım gösteriyorlar. Mesela android platformunda kimsenin yüzüne bakmadığı adreno 205 gpusu windows mobile platformunda su gibi akıyor. Neden harikulade sürücü desteği yüzünden. Qualcomm strateji olarak diğer firmalardan farklı bir politika izliyor. Arm mimarisini ciddi şekilde elden geçiriyorlar. Örnek vermek gerekirse kimse a8 işlemcileri 1ghz üstü hızlara çıkartıp çift çekirdek olarak üretmeye yeltenmedi. Herkes a9 a geçti. Qualcomm ise adeta a8 lerin suyunu çıkarttı ve limitlere kadar zorladıktan sonra a9 a geçiş yapıyor. Bence gerek nvidia gerek qualcomm olsun bu saatden sonra kullanıclarını üzmezler. Zira piyasada kötü yeni nesil işlemci zaten yok. Elini sallasan dual core a çarpar olmuşken, millet 4 çekirdeğin derdinde. milyonlarca insan hala tek çekirdek işlemcilerle mutlu mesut android tablet kullanıyor, iphone4 harikulade bir kullanıcı deneyimini 720mhz olan tek çekirdekli a8 işlemci ile veriyor. Demek istediğim kaba kuvvete çok kapılmayın önemli olan arkadaki yazılım desteği. Donanımlar zaten gereğinden fazla güçlü hale geldiler. Bu gün herhangi bir a9 tabanlı dual core işlemci kullanıcının tüm beklenetilerine cevap verecek güçte. Saygılar.
Şöyle bir soru soriyim o zaman htc one x veya one xl alacagım. One xl : Chipset Qualcomm MSM8960 Snapdragon One x :Chipset Nvidia Tegra 3 Hazır yurtdısına gıtmısken daha ıyı performanslısını alıyim dıyorum , youtube da baktıgımda henuz net bır karsılastırma yapılmamış bu yuzden genel olarak sorıyım dedım yoksa ikisinin de bırbırınden farkı pek yok mu dıyorsunuz ?

Takdir sizin. qualcomm çift çekirdekli nvidia ise 4 çekirdekli. Kağıt üzerinde bakınca nvidia üstün gözüküyor. Ancak sizinde belirttiğiniz gibi cihazları kullanmadan bir şey demek güç olacaktır. Android sistem kaynaklarını verimsiz kullanan bir işletim sistemi.Hal böyle oluncada nvidia almak ileriye yatırım gibi gözüküyor. Ama android 5.0 için htc güncelleme vermezse bu seferde verdiğiniz parayla kalırsınız.
Benim tahminim şu ki, çekirdek başına qualcomm nvidia'dan daha üstün. Diğer bir değişle nvidia'nın qualcomm'u performasn oalrak geride bırabilmesinin tek yolu ilgili uygulamalrın çok çekirdek destekli olması. aksi taktirde single thread uygulamalarda qualcomm nvidia'yı geçecektir diye düşünüyorum ki açıklamarda bu yönde. Qualcomm'un arm çekirdeği üstünde en deneyimli firma olduğunuda gözden çıkartmaak gerekiyor.
Ek oalrak, nvidia chipsetli oaln model lte desteklemiyor, bizim ülkemizde sorun olmaz ama yinede bilin istedim. Ayrıca nvidia kullanan model in dahili hafızası 32 gb ;) snapdragon kullanan modelin ise 16gb.
Ben olsam nvidia kullanan modeli terih ederdim. Hafıza kartı kullanmakdan nefret ediyorum ;)
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symbiat 7 yıl
PlayMakers
Tegra 3 mü Qualcomm MSM8960 Snapdragon ? anlayan arkadaslar hangısının performansının daha ıyı oldugunu bana söyleyebılırler mı ? gerek oyun gerek te dıger ıslemler için.

Bu aslında daha çok ilgili chipseti kullanan üreticiye bağlı dersek yanlış olmaz.
Şöyle örnek vereyim; qualcomm chipsetlerini bir çok farklı firmanın akıllı telefonlarında görmek mümkün. hem android'ler arasında yaygın, hemde windows phone telefonlarda da kullanılan yegana chipset.
Ancak qualcom sürekli oalrak, ürettiği bu chipsetler ve üzerlerinde gelen gpu (adreno serisi)lar için sürücü geliştiriyor. Bazı firmalar bu sürücü güncellemelerine özen gösteriyor (mesela sony) ama bazılarıda göstermiyor. Hal böyle olunca aynı android sürümünde aynı chipsetler farklı başarım gösteriyorlar.
Mesela android platformunda kimsenin yüzüne bakmadığı adreno 205 gpu'su windows mobile platformunda su gibi akıyor. Neden harikulade sürücü desteği yüzünden.
Qualcomm strateji olarak diğer firmalardan farklı bir politika izliyor. Arm mimarisini ciddi şekilde elden geçiriyorlar. Örnek vermek gerekirse kimse a8 işlemcileri 1ghz üstü hızlara çıkartıp çift çekirdek olarak üretmeye yeltenmedi. Herkes a9 a geçti. Qualcomm ise adeta a8 lerin suyunu çıkarttı ve limitlere kadar zorladıktan sonra a9 a geçiş yapıyor.
Bence gerek nvidia gerek qualcomm olsun bu saatden sonra kullanıclarını üzmezler. Zira piyasada "kötü" yeni nesil işlemci zaten yok. Elini sallasan dual core a çarpar olmuşken, millet 4 çekirdeğin derdinde. milyonlarca insan hala tek çekirdek işlemcilerle mutlu mesut android tablet kullanıyor, iphone4 harikulade bir kullanıcı deneyimini 720mhz olan tek çekirdekli a8 işlemci ile veriyor.
Demek istediğim kaba kuvvete çok kapılmayın önemli olan arkadaki yazılım desteği. Donanımlar zaten gereğinden fazla güçlü hale geldiler. Bu gün herhangi bir a9 tabanlı dual core işlemci kullanıcının tüm beklenetilerine cevap verecek güçte.
Saygılar.
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__Nikolaus__ 7 yıl symbiat
symbiat

PlayMakers

Tegra 3 mü Qualcomm MSM8960 Snapdragon ? anlayan arkadaslar hangısının performansının daha ıyı oldugunu bana söyleyebılırler mı ? gerek oyun gerek te dıger ıslemler için.


Bu aslında daha çok ilgili chipseti kullanan üreticiye bağlı dersek yanlış olmaz.

Şöyle örnek vereyim; qualcomm chipsetlerini bir çok farklı firmanın akıllı telefonlarında görmek mümkün. hem android'ler arasında yaygın, hemde windows phone telefonlarda da kullanılan yegana chipset.

Ancak qualcom sürekli oalrak, ürettiği bu chipsetler ve üzerlerinde gelen gpu (adreno serisi)lar için sürücü geliştiriyor. Bazı firmalar bu sürücü güncellemelerine özen gösteriyor (mesela sony) ama bazılarıda göstermiyor. Hal böyle olunca aynı android sürümünde aynı chipsetler farklı başarım gösteriyorlar.

Mesela android platformunda kimsenin yüzüne bakmadığı adreno 205 gpu'su windows mobile platformunda su gibi akıyor. Neden harikulade sürücü desteği yüzünden.

Qualcomm strateji olarak diğer firmalardan farklı bir politika izliyor. Arm mimarisini ciddi şekilde elden geçiriyorlar. Örnek vermek gerekirse kimse a8 işlemcileri 1ghz üstü hızlara çıkartıp çift çekirdek olarak üretmeye yeltenmedi. Herkes a9 a geçti. Qualcomm ise adeta a8 lerin suyunu çıkarttı ve limitlere kadar zorladıktan sonra a9 a geçiş yapıyor.

Bence gerek nvidia gerek qualcomm olsun bu saatden sonra kullanıclarını üzmezler. Zira piyasada "kötü" yeni nesil işlemci zaten yok. Elini sallasan dual core a çarpar olmuşken, millet 4 çekirdeğin derdinde. milyonlarca insan hala tek çekirdek işlemcilerle mutlu mesut android tablet kullanıyor, iphone4 harikulade bir kullanıcı deneyimini 720mhz olan tek çekirdekli a8 işlemci ile veriyor.

Demek istediğim kaba kuvvete çok kapılmayın önemli olan arkadaki yazılım desteği. Donanımlar zaten gereğinden fazla güçlü hale geldiler. Bu gün herhangi bir a9 tabanlı dual core işlemci kullanıcının tüm beklenetilerine cevap verecek güçte.

Saygılar.

Şöyle bir soru soriyim o zaman htc one x veya one xl alacagım.

One xl : Chipset Qualcomm MSM8960 Snapdragon

One x :Chipset Nvidia Tegra 3

Hazır yurtdısına gıtmısken daha ıyı performanslısını alıyim dıyorum , youtube da baktıgımda henuz net bır karsılastırma yapılmamış bu yuzden genel olarak sorıyım dedım yoksa ikisinin de bırbırınden farkı pek yok mu dıyorsunuz ?
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YasinCC 7 yıl
PlayMakers
Tegra 3 mü Qualcomm MSM8960 Snapdragon ? anlayan arkadaslar hangısının performansının daha ıyı oldugunu bana söyleyebılırler mı ? gerek oyun gerek te dıger ıslemler için.

Performans olarak ikiside güçlü performans olarak değilde batarya süresi olarak araştır ;)
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magandalar18 7 yıl
param olsa bende hemen yerli mobil işlemci fabrikası kurardım
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Krabu 7 yıl
geçin arkadaş bu param olsa da yapsam muhabbetini zenginin malı züğürdün çenesini kanırtırmış siz cool takılın gerisi boş
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cagataykoroglu 7 yıl
Nvidia nın da ucuz telefonlar için tegra çıkartması lazım.
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