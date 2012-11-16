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Qualcomm, 2016 yılına kadar 5 milyar akıllı telefon satışı bekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4 çekirdekli Snapdragon Pro yongada sistem çözümünü yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinde görmeye başladığımız Qualcomm, pazarın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Firma, San Diego'da yıllık toplantısı esnasında 2012-2016 yılları arasında 5 milyar akıllı telefon modelinin satılacağı öngörüsünü katılımcılarla paylaştı. Firma ayrıca aynı döneme kadar 650 milyon tablet ve dizüstü modeli satılmasını beklerken, gömülü ve harici mobil genişbant çözümlerinin de satışlarını ikiye katlayacağını öngörüyor.

Tüketici ilgisinin son dönemlerde patlama yapması, mobil sektörün de sağlıklı bir büyüme trendine girmesine neden oldu. Artık mobil yaşam, bilişim dünyasını yeniden tanımlıyor. Tüketicilerin bağlantı, batarya süreleri ve taşınabilirlik konusundaki beklentileri, Qualcomm'un segmentte büyümesini sağlıyor.

LTE sektöründe de en çok tercih edilen yongasetlerine imza atan Qualcomm, mobil bağlantı seçeneklerinin dizüstü ve tablet modellerinde yaygınlaşması sayesinde hitap ettiği kullanıcı kitlesini genişletecek.

Firma ayrıca oturma odamıza internet servisleriyle girecek içerik sayısının da 2016 itibariyle üçe katlanacağını belirtiyor.

Kablosuz internete bağlanan cihaz sayısı her geçen gün katlanarak artarken, hem işlemci ve grafik birimi hem de bağlantı yongası anlamında bu cihazlarda yer almayı isteyen Qualcomm, mobil işlemci sektöründe gücünü artırıyor.

Bilindiği gibi CES 2013 fuarının açılış konuşmasını Qualcomm firmasının patronu Paul Jacobs yapacak. 

http://www.pocket-lint.com/news/48454/qualcomm-5-billion-smartphones-2016 Yorum Yaz
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manyakurt 7 yıl en beğenilen
demekki her telefona 1 dolar yardım vergisi konsa 3 yılda 5 milyar dolar yapar. Buda binlerce açı doyurur herhalde. Lakin üreticilerin buna karşı çıkması bir yana, telefonlara binlerce lira para verenlerinde gözüne batar bu 1 dolar.
demekki her telefona 1 dolar yardım vergisi konsa 3 yılda 5 milyar dolar yapar. Buda binlerce açı doyurur herhalde. Lakin üreticilerin buna karşı çıkması bir ya...
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danGerfuLL 7 yıl
Hastalik lan bu cep telefonu isi. Herkes Nokia'ya kiziyor ufak ozellikler ekleyerek yeni telefon cikariyordu diye; ama o zamanlar mobiliteye harcadigimiz para cok daha azdi. Simdi SIII'unu 5.5 inc ekran ve kalem icin degistiren kisi sayisi da dise dokunur durumda. Sanki su an cihaz degistirenler buyuk sebeplerle cihaz degistiriyorlar.
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nurettinaz 7 yıl
Aslında bence bir bakıma kullanıcıda haklı. Nedenine gelirsek hepimiz 5110, 3210, 3310 hatta 6600 zamanı hatırlıyoruz. O zamanlar bir telefonun yapabilecekleri belliyi ve başka amaçlar için pek kullanılmıyordu. Bu nedenle bir telefon alındığında başına bir iş gelene kadar kullanılıyor hatta alışkanlık olmasından dolayı herhangi bir arıza oluşması durumunda telefonu değiştirmeyi değil de tamir ettirmeyi düşünüyorduk. Ancak günümüzde saçma sapan bir apple buluşu olan app çılgınlığı insanları telefonda her şeyi yapabilme durumuna soktu ve i bu durumda app a olan ilgiyi her geçen gün arttırdı. Teknoloji dur durak bilmediğinden üreticiler gelişmeleri karşılayabilecek güncellemeler yapmaya başladı ve app bağımlısı olan kullanıcı güncellemeleri alamadığı için bir çok app ı kullanamaz oldu. Bu durumda tek çözüm de ne oldu gidip telefonu değiştirmek işte bu nedenle insanlar çok kısa zamanlarda telefonlarını değiştirmeye başladı. Bu durum üreticileri sevindirse de bence çok para kazanmaktan ziyade kazanılan parayla ne yapıldığı önemlidir. Dünya devi olmuş markların neden insanlık için çok az şey yaptıklarını hala daha çok para kazanmak peşinde olduklarını ve bunu önceden olduğu gibi gizli değil de alenen yaptıklarını anlamıyorum ve bu gidişle de anlayamayacağım.
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lalala25 7 yıl
Buda demektir ki qualcomm un kasası dolacak
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Hobar 7 yıl
4 milyarını senede bir telefon değiştirenler oluşturur
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manyakurt 7 yıl en beğenilen
demekki her telefona 1 dolar yardım vergisi konsa 3 yılda 5 milyar dolar yapar. Buda binlerce açı doyurur herhalde. Lakin üreticilerin buna karşı çıkması bir yana, telefonlara binlerce lira para verenlerinde gözüne batar bu 1 dolar.
2 Yanıt Yanıtla +7
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vitor reis 7 yıl manyakurt
manyakurt

demekki her telefona 1 dolar yardım vergisi konsa 3 yılda 5 milyar dolar yapar. Buda binlerce açı doyurur herhalde. Lakin üreticilerin buna karşı çıkması bir yana, telefonlara binlerce lira para verenlerinde gözüne batar bu 1 dolar.

ne kadar saçma ve teknik bilgiden yoksun bir açıklama bu..
dalgamı geçiyorsunuz
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Sajuuk 7 yıl manyakurt
manyakurt
demekki her telefona 1 dolar yardım vergisi konsa 3 yılda 5 milyar dolar yapar. Buda binlerce açı doyurur herhalde. Lakin üreticilerin buna karşı çıkması bir yana, telefonlara binlerce lira para verenlerinde gözüne batar bu 1 dolar.


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