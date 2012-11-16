Qualcomm, 2016 yılına kadar 5 milyar akıllı telefon satışı bekliyor





4 çekirdekli Snapdragon Pro yongada sistem çözümünü yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinde görmeye başladığımız Qualcomm, pazarın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Firma, San Diego'da yıllık toplantısı esnasında 2012-2016 yılları arasında 5 milyar akıllı telefon modelinin satılacağı öngörüsünü katılımcılarla paylaştı. Firma ayrıca aynı döneme kadar 650 milyon tablet ve dizüstü modeli satılmasını beklerken, gömülü ve harici mobil genişbant çözümlerinin de satışlarını ikiye katlayacağını öngörüyor.





Tüketici ilgisinin son dönemlerde patlama yapması, mobil sektörün de sağlıklı bir büyüme trendine girmesine neden oldu. Artık mobil yaşam, bilişim dünyasını yeniden tanımlıyor. Tüketicilerin bağlantı, batarya süreleri ve taşınabilirlik konusundaki beklentileri, Qualcomm'un segmentte büyümesini sağlıyor.





LTE sektöründe de en çok tercih edilen yongasetlerine imza atan Qualcomm, mobil bağlantı seçeneklerinin dizüstü ve tablet modellerinde yaygınlaşması sayesinde hitap ettiği kullanıcı kitlesini genişletecek.





Firma ayrıca oturma odamıza internet servisleriyle girecek içerik sayısının da 2016 itibariyle üçe katlanacağını belirtiyor.





Kablosuz internete bağlanan cihaz sayısı her geçen gün katlanarak artarken, hem işlemci ve grafik birimi hem de bağlantı yongası anlamında bu cihazlarda yer almayı isteyen Qualcomm, mobil işlemci sektöründe gücünü artırıyor.





Bilindiği gibi CES 2013 fuarının açılış konuşmasını Qualcomm firmasının patronu Paul Jacobs yapacak.

http://www.pocket-lint.com/news/48454/qualcomm-5-billion-smartphones-2016