Manchester United tarihi Honor Magic 7 Pro ile canlanıyor

Manchester United ve Qualcomm iş birliği
Snapdragon Elite amiral gemisi yonga setinin yeteneklerini sergilemek adına Qualcomm, Manchester United ile bir araya geldi. Kulübün 20 yıldır tarihçiliğini yapan Jason Leach önderliğinde kulübün ikonik fotoğrafları, Honor Magic 7 Pro amiral gemisinin yapay zekâ fotoğraf yazılımı ile detaylı ve kaliteli hale getirildi.
Bunlar arasında Eric Cantona’lı kadrosuyla 26 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı 1992/1993 sezonuna ait olanlar ise en önemlilerinden. Fotoğrafların sanki yüksek çözünürlüklü bir kamera ile çekildiği hissi uyandırması da yapay zekânın yeteneklerini ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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