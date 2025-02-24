Manchester United tarihi Honor Magic 7 Pro ile canlanıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın hayatımıza girmesi ile birlikte özellikle eski anıların canlandırılması konusunda önemli adımlar kaydedildi. Eski fotoğrafların hareketli hale getirilmesi, renklendirilmesi, kalitenin arttırılması bunlar arasında.

Manchester United ve Qualcomm iş birliği

Snapdragon Elite amiral gemisi yonga setinin yeteneklerini sergilemek adına Qualcomm, Manchester United ile bir araya geldi. Kulübün 20 yıldır tarihçiliğini yapan Jason Leach önderliğinde kulübün ikonik fotoğrafları, Honor Magic 7 Pro amiral gemisinin yapay zekâ fotoğraf yazılımı ile detaylı ve kaliteli hale getirildi.

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Bunlar arasında Eric Cantona’lı kadrosuyla 26 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı 1992/1993 sezonuna ait olanlar ise en önemlilerinden. Fotoğrafların sanki yüksek çözünürlüklü bir kamera ile çekildiği hissi uyandırması da yapay zekânın yeteneklerini ortaya koyuyor.

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Honor Magic 7 Pro yapay zekası ile şaşırtıyor