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    Anlık Bildirim

    Manchester United tarihi Honor Magic 7 Pro ile canlanıyor

    Honor Magic 7 Pro amiral gemisi modeli, Manchester United tarihindeki efsane haline gelmiş fotoğrafları yapay zekâ ile kalitesini daha da arttırıyor.             
    Honor Magic 7 Pro Tam Boyutta Gör
    Yapay zekânın hayatımıza girmesi ile birlikte özellikle eski anıların canlandırılması konusunda önemli adımlar kaydedildi. Eski fotoğrafların hareketli hale getirilmesi, renklendirilmesi, kalitenin arttırılması bunlar arasında. 

    Manchester United ve Qualcomm iş birliği

    Snapdragon Elite amiral gemisi yonga setinin yeteneklerini sergilemek adına Qualcomm, Manchester United ile bir araya geldi. Kulübün 20 yıldır tarihçiliğini yapan Jason Leach önderliğinde kulübün ikonik fotoğrafları, Honor Magic 7 Pro amiral gemisinin yapay zekâ fotoğraf yazılımı ile detaylı ve kaliteli hale getirildi. 

    Bunlar arasında Eric Cantona’lı kadrosuyla 26 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı 1992/1993 sezonuna ait olanlar ise en önemlilerinden. Fotoğrafların sanki yüksek çözünürlüklü bir kamera ile çekildiği hissi uyandırması da yapay zekânın yeteneklerini ortaya koyuyor. 

    Honor Magic 7 Pro yapay zekası ile şaşırtıyor Tam Boyutta Gör

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    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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