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    Realme 14 Pro Lite tanıtıldı: HyperImage+ kamera, Snapdragon 7s Gen 2, 120Hz ekran

    Realme, orta segmente konumlandırılan akıllı telefonunu tanıttı. Realme 14 Pro Lite modeli, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, a HyperImage+ kamera sistemi ve 120Hz OLED ekranla geliyor.
    Realme 14 Pro Lite 5G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme, Realme 14 Pro Lite 5G modelini sessiz sedasız tanıttı. Adından da anlaşılacağı gibi, halihazırda piyasaya sürülen Realme 14 Pro ve Realme 14 Pro Plus'ın altında yer alıyor. Bununla birlikte, Realme 14 Pro Lite fiyat açısından orta sınıf bir telefon. İlginç bir şekilde, Android 15 ile geliyor HyperImage+ kamera sistemine sahip.

    Realme 14 Pro Lite neler sunuyor?

    Realme 14 Pro Lite kamera, işlemci, batarya, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme 14 Pro Lite, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.7 inç Pro XDR AMOLED ekrana sahip. Kavisli gelen ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 2 işlemciyle geliyor. Bu işlemci, fotoğrafta en iyi yüzü belirleme, fotoğraftan istenmeyen nesneleri kaldırma gibi çeşitli yapay zeka özelliklerine güç sağlamaya yardımcı oluyor. Telefon, 8 GB RAM (+8GB sanal) 256 GB'a kadar depolama alanıyla geliyor.

    Realme 14 Pro Lite, 5200 mAh batarya ile donatılmış. Pil, 45W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Arkada 50MP Sony LYT 600 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera kurulumu karşımızda çıkıyor. Öndeki kamera 32MP. Telefon, ekran içi parmak izi okuyucuya sahip.

    Realme 14 Pro Lite fiyatı ne kadar?

    Realme 14 Pro Lite fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Realme 14 Pro Lite fiyatı 252 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı 275 dolar.

    Realme 14 Pro Lite özellikleri

    Realme 14 Pro Lite teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.45
    • Batarya: 5200 mAh, 45W SUPERVOOC Charge
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2
    • Boyut ve ağırlık: 161 x 73.9 x 8.2 mm, 188 g
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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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