Realme 14 Pro Lite tanıtıldı: HyperImage+ kamera, Snapdragon 7s Gen 2, 120Hz ekran

Realme 14 Pro Lite, 5200 mAh batarya ile donatılmış. Pil, 45W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Arkada 50MP Sony LYT 600 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera kurulumu karşımızda çıkıyor. Öndeki kamera 32MP. Telefon, ekran içi parmak izi okuyucuya sahip.
Realme 14 Pro Lite fiyatı ne kadar?
Realme 14 Pro Lite özellikleri
Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 2000 nit, OLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128GB / 256GB
Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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