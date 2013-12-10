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Qualcomm 64-bit dünyasına ilk adımını attı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm 64-bit dünyasına ilk adımını attı
Apple'ın dünyanın ilk 64-bit mobil işlemcisini ve bu mobil işlemciyi taşıyan akıllı telefonunu lanse etmesinin ardından Qualcomm 64-bit desteğini önce reklam olarak nitelemiş sonra da kendi yöneticisini yalanlayarak olması gereken bir gelişme olduğunu duyurmuştu.

Qualcomm dün yaptığı lansman ile resmi olarak 64-bit evrenine adım attığını açıkladı. Qualcomm Snapdragon 410 yongaseti ile şimdilik orta seviye akıllı telefon pazarını hedefliyor. Bir deneme sürecinden sonra Qualcomm üst seviye pazara da odaklanacak. 

Snapdragon 410 yongasetinde Qualcomm'un alt seviyelerinde alışık olduğumuz üzere özelleştirme yerine Cortex-A53 çekirdeğinin kullanıldığını görüyoruz. Cortex-A53 çekirdeği Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşaıyor ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarrufu sağlıyor. MSM8916 işlemcisi 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdeğe sahip.

Yongasetinde ayrıca LTE desteği, 64-bit tek kanal LPDDR2/3 bellek arabirimi, 3G desteği, 3 SIM karta kadar destek bulunuyor. 

Yongasetinin sunduğu grafik birimi ise Adreno 305'in versiyonu olan Adreno 306. Full HD video oynatımına destek sunan grafik biriminin yanında güncellenmiş bir ISP ile de 13MP çözünürlükte ana kamera desteği sunuluyor.

Snapdragon 410 yongaseti gelecek yılın ilk yarısında örneklenmeye başlayacak ve ancak gelecek yılın ikinci yarısında ilk cihazlarda yerini alacak. Yongaseti Android, Windows Phone ve Firefox işletim sistemleri için de optimize edilmiş.  

http://www.androidauthority.com/64-bit-qualcomm-snapdragon-410-4g-lte-support-323180/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
64bit gerekli bir teknoloji lakin buna uygun yazılılımlar gerekli.özellikle androide çoğu uygulama 64 bit kullanmıcak.işlemciyle uyumsuz olcak.iphone 5s de aynı sorun yaşandı uyumsuz uygulamalar hata verdi.apple işi sıkı tutup bunlari halleder.ama androidde sorunların büyük olcağı belli.
64bit gerekli bir teknoloji lakin buna uygun yazılılımlar gerekli.özellikle androide çoğu uygulama 64 bit kullanmıcak.işlemciyle uyumsuz olcak.iphone 5s de aynı...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Tesla Nikola 5 yıl
Android bilmem fakat windows phonelar performans canavirina donusur..en cok microsofta yarayacaktir
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millete yararı dokunacak tek tarafı enerji tasarrufu olacaktır
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nebulabado 5 yıl
PC'lerde 64 bite işlemciler nerede ise 5 yıldır mevcut fakat kaç kişinin bilgisayarında 64 Bite uygulama var çok merak ediyorum.
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keskin53 5 yıl
bu kadar enerji tasaruflu işlemcilerle ugrascagınza pil kapasıtesini artırmaya ugrasında
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Guest-F30ED544B 5 yıl
Qualcomm kadar kaypak bir şirket görmedim.2 gün önce apple ürünleri hakkında 64 bit gereksiz derken şimdi kendi aynı yola adım atmış.Ulan az değilsin.
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Balawitz 5 yıl
Android, ekosistemin yapısı bakımından uygulamalarının 64 bite geçmesi ios'tan daha yavaş olacaktır. Fakat inşaallah Google bizi yanıltır.


@tolgasubasi
Qualcomm'un sadece bir çalışanı (müdür yardımcısından) geldi o açıklama. Direkt Qualcomm'dan gelmedi. Kaypak mıdır olabilir ama işini en iyi yapan da o sonuçta.
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new-desing 5 yıl Guest-F30ED544B
tolgasubasi
Qualcomm kadar kaypak bir şirket görmedim.2 gün önce apple ürünleri hakkında 64 bit gereksiz derken şimdi kendi aynı yola adım atmış.Ulan az değilsin.

Aşağıda arkadaş da yazmış işin gerçeğini. Müdür yardımcısı sadece yönetimden anlayan birisi herhalde kendilerinde 64 bit olmadığı için kötüledi ve gereksiz dedi. Hemen ertesi günü ARGE çalışanları durumu düzeltti ve apple ın çipinin gelecek vaat eden güzel bir atak olduğunu kendilerinin de geliştirmeye başlayacaklarını belirtti.
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Tesla Nikola 5 yıl
Android bilmem fakat windows phonelar performans canavirina donusur..en cok microsofta yarayacaktir
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
64bit gerekli bir teknoloji lakin buna uygun yazılılımlar gerekli.özellikle androide çoğu uygulama 64 bit kullanmıcak.işlemciyle uyumsuz olcak.iphone 5s de aynı sorun yaşandı uyumsuz uygulamalar hata verdi.apple işi sıkı tutup bunlari halleder.ama androidde sorunların büyük olcağı belli.
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onur01651 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

64bit gerekli bir teknoloji lakin buna uygun yazılılımlar gerekli.özellikle androide çoğu uygulama 64 bit kullanmıcak.işlemciyle uyumsuz olcak.iphone 5s de aynı sorun yaşandı uyumsuz uygulamalar hata verdi.apple işi sıkı tutup bunlari halleder.ama androidde sorunların büyük olcağı belli.

O yuzden nokia akar :D
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Flcnr 5 yıl
Şirketler tüzel kişiliklerdir, ne yapacak bu tüzel kişilik? "Len söz ağızdan bir kereçıkar" diyerek gurur mu yapacak? Bu gayet doğal bir olay bügün yapmam der yarın piyasa gerektirir âlâsını yapar.
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mehmedaltair 5 yıl
Daha açıklama 1 ay olmadan bunu çıkarmasalarmış keşke
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SEO-Uzmanı 5 yıl
içimden bir ses 64-bit yaygınlaşmadan 128-bit e geçeceğimizi söylüyor !
açıkcası 10 yıldır 64-bit var ama beklenildiği seviyede bir %100 veya %50 gibi genel anlamda
bir artı performansı yok gibi anca veri tabanı uygulamalarında ciddi fark attığı ortada
ama bu son kullanıcı cihazlarında fazla bir anlam ifade etmediği açıkca ortada !
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onizuka_sensei 5 yıl
Apple a laf ediyodu ne gerek var gereksiz diye. Simdi kendiniz gectiniz 64 bit islemciye. İste apple bu teknolojinin seyrini degistirir. Bi sekilde tukurduklerini yalayip uyum saglamak zorunda kaldilar. Zaten kopyaci samsungu hic saymiyorum artik.
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