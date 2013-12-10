Qualcomm 64-bit dünyasına ilk adımını attı

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Apple'ın dünyanın ilk 64-bit mobil işlemcisini ve bu mobil işlemciyi taşıyan akıllı telefonunu lanse etmesinin ardından Qualcomm 64-bit desteğini önce reklam olarak nitelemiş sonra da kendi yöneticisini yalanlayarak olması gereken bir gelişme olduğunu duyurmuştu.
Qualcomm dün yaptığı lansman ile resmi olarak 64-bit evrenine adım attığını açıkladı. Qualcomm Snapdragon 410 yongaseti ile şimdilik orta seviye akıllı telefon pazarını hedefliyor. Bir deneme sürecinden sonra Qualcomm üst seviye pazara da odaklanacak.
Snapdragon 410 yongasetinde Qualcomm'un alt seviyelerinde alışık olduğumuz üzere özelleştirme yerine Cortex-A53 çekirdeğinin kullanıldığını görüyoruz. Cortex-A53 çekirdeği Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşaıyor ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarrufu sağlıyor. MSM8916 işlemcisi 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdeğe sahip.
Yongasetinde ayrıca LTE desteği, 64-bit tek kanal LPDDR2/3 bellek arabirimi, 3G desteği, 3 SIM karta kadar destek bulunuyor.
Yongasetinin sunduğu grafik birimi ise Adreno 305'in versiyonu olan Adreno 306. Full HD video oynatımına destek sunan grafik biriminin yanında güncellenmiş bir ISP ile de 13MP çözünürlükte ana kamera desteği sunuluyor.
Snapdragon 410 yongaseti gelecek yılın ilk yarısında örneklenmeye başlayacak ve ancak gelecek yılın ikinci yarısında ilk cihazlarda yerini alacak. Yongaseti Android, Windows Phone ve Firefox işletim sistemleri için de optimize edilmiş.
http://www.androidauthority.com/64-bit-qualcomm-snapdragon-410-4g-lte-support-323180/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@tolgasubasi
Qualcomm'un sadece bir çalışanı (müdür yardımcısından) geldi o açıklama. Direkt Qualcomm'dan gelmedi. Kaypak mıdır olabilir ama işini en iyi yapan da o sonuçta.
Aşağıda arkadaş da yazmış işin gerçeğini. Müdür yardımcısı sadece yönetimden anlayan birisi herhalde kendilerinde 64 bit olmadığı için kötüledi ve gereksiz dedi. Hemen ertesi günü ARGE çalışanları durumu düzeltti ve apple ın çipinin gelecek vaat eden güzel bir atak olduğunu kendilerinin de geliştirmeye başlayacaklarını belirtti.
O yuzden nokia akar :D
açıkcası 10 yıldır 64-bit var ama beklenildiği seviyede bir %100 veya %50 gibi genel anlamda
bir artı performansı yok gibi anca veri tabanı uygulamalarında ciddi fark attığı ortada
ama bu son kullanıcı cihazlarında fazla bir anlam ifade etmediği açıkca ortada !
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