Qualcomm 64-bit dünyasına ilk adımını attı

Apple'ın dünyanın ilk 64-bit mobil işlemcisini ve bu mobil işlemciyi taşıyan akıllı telefonunu lanse etmesinin ardından Qualcomm 64-bit desteğini önce reklam olarak nitelemiş sonra da kendi yöneticisini yalanlayarak olması gereken bir gelişme olduğunu duyurmuştu.





Qualcomm dün yaptığı lansman ile resmi olarak 64-bit evrenine adım attığını açıkladı. Qualcomm Snapdragon 410 yongaseti ile şimdilik orta seviye akıllı telefon pazarını hedefliyor. Bir deneme sürecinden sonra Qualcomm üst seviye pazara da odaklanacak.





Snapdragon 410 yongasetinde Qualcomm'un alt seviyelerinde alışık olduğumuz üzere özelleştirme yerine Cortex-A53 çekirdeğinin kullanıldığını görüyoruz. Cortex-A53 çekirdeği Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşaıyor ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarrufu sağlıyor. MSM8916 işlemcisi 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdeğe sahip.





Yongasetinde ayrıca LTE desteği, 64-bit tek kanal LPDDR2/3 bellek arabirimi, 3G desteği, 3 SIM karta kadar destek bulunuyor.





Yongasetinin sunduğu grafik birimi ise Adreno 305'in versiyonu olan Adreno 306. Full HD video oynatımına destek sunan grafik biriminin yanında güncellenmiş bir ISP ile de 13MP çözünürlükte ana kamera desteği sunuluyor.





Snapdragon 410 yongaseti gelecek yılın ilk yarısında örneklenmeye başlayacak ve ancak gelecek yılın ikinci yarısında ilk cihazlarda yerini alacak. Yongaseti Android, Windows Phone ve Firefox işletim sistemleri için de optimize edilmiş.

http://www.androidauthority.com/64-bit-qualcomm-snapdragon-410-4g-lte-support-323180/