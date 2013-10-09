Qualcomm, A7 işlemcisinin 64-bit desteği konusunda geri adım attı

Apple'ın iPhone 5s'e hayat veren A7 işlemcisinin 64bit desteğine sahip olmasıyla ilgili "reklam taktiği" yorumu yapan Qualcomm'un başkan yardımcısı Anand Chandrasekher'in görüşlerine, kendi firmasından itiraz geldi.

Apple'ın A7 işlemcisini 64bit desteğiyle öne çıkarmasından ötürü geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı "son kullanıcıya hiçbir faydası yok, aslında sadece reklam taktiği" açıklamasıyla dikkat çeken Anand Chandrasekher'in bu çıkışıyla ilgili firmadan ilk resmi açıklama yapıldı. Qualcomm'un resmi basın sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada "Firmamızın başkan yardımcısı tarafından yapılan bu açıklama doğru değil. Mobil donanım ve yazılım ekosistemi hızla 64-bit mimarisine doğru gidiyor. Bu mimari, masasüstü bilgisayarların gücünü, yeteneğini ve sağladığı kullanıcı deneyimini sadece mobil cihazlara taşımakla kalmayacak; ayrıca yeni bilgi cihazlarının ortaya çıkmasında mobil işlemci ve yazılımlar tarafından önemli rol oynayacak." denildi.

Hatırlanacağı gibi Anand Chandrasekher, A7 işlemcisinin 64-bit desteğiyle öne çıkmasının bir reklam stratejisi olduğunu söylediği açıklamasında 64 bit mimarisinin aslında performans ile ilgili olmadığını ve Qualcomm olarak verimlilik söz konusu olduğu için 64-bit mimarisinin kendileri için bir şey ifade etmediğini dile getirmiş; dahası, piyasanın bir süre daha 64-bit mimarisine ilgi göstermeyeceğine inandığını söylemişti.

Kamuoyunun iPhone 5s'le birlikte tanıdığı ve 64-bit mimariye destek veren ilk mobil işlemci ünvanı sahip olan A7 işlemcisi 22 Ekim'de tanıtılacak olan 5.nesil iPad'e de güç verecek.