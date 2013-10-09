Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, A7 işlemcisinin 64-bit desteği konusunda geri adım attı

5 yıl
1,2b
1
40
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm, A7 işlemcisinin 64-bit desteği konusunda geri adım attı

Apple'ın iPhone 5s'e hayat veren A7 işlemcisinin 64bit desteğine sahip olmasıyla ilgili "reklam taktiği" yorumu yapan Qualcomm'un başkan yardımcısı Anand Chandrasekher'in görüşlerine, kendi firmasından itiraz geldi.

Apple'ın A7 işlemcisini 64bit desteğiyle öne çıkarmasından ötürü geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı "son kullanıcıya hiçbir faydası yok, aslında sadece reklam taktiği" açıklamasıyla dikkat çeken Anand Chandrasekher'in bu çıkışıyla ilgili firmadan ilk resmi açıklama yapıldı. Qualcomm'un resmi basın sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada "Firmamızın başkan yardımcısı tarafından yapılan bu açıklama doğru değil. Mobil donanım ve yazılım ekosistemi hızla 64-bit mimarisine doğru gidiyor. Bu mimari, masasüstü bilgisayarların gücünü, yeteneğini ve sağladığı kullanıcı deneyimini sadece mobil cihazlara taşımakla kalmayacak; ayrıca yeni bilgi cihazlarının ortaya çıkmasında mobil işlemci ve yazılımlar tarafından önemli rol oynayacak." denildi.

Hatırlanacağı gibi Anand Chandrasekher, A7 işlemcisinin 64-bit desteğiyle öne çıkmasının bir reklam stratejisi olduğunu söylediği açıklamasında 64 bit mimarisinin aslında performans ile ilgili olmadığını ve Qualcomm olarak verimlilik söz konusu olduğu için 64-bit mimarisinin kendileri için bir şey ifade etmediğini dile getirmiş; dahası, piyasanın bir süre daha 64-bit mimarisine ilgi göstermeyeceğine inandığını söylemişti.

Kamuoyunun iPhone 5s'le birlikte tanıdığı ve 64-bit mimariye destek veren ilk mobil işlemci ünvanı sahip olan A7 işlemcisi 22 Ekim'de tanıtılacak olan 5.nesil iPad'e de güç verecek.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 5 yıl en beğenilen
qualcomm çalışmalara başlamış başkan yardımcısının haberi yok millete laf atıyor.
Hayır anlamadığım nasıl başkan yardımcısı olmuş???
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 5 yıl
Kimi sever kimi sevmez ama Apple ın piyasaya yön verdiği de su götürmek bir gerçek.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-ejder- 5 yıl
Fark ettiler ki 64-bit olmadan satacak bişeyleri kalmadı elinde. 8 çekirdek 2ghz den fazlasını kimse almayacak, 64-bit ekleyelim dediler.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
virtue28 5 yıl
İşlemci üretme süreci ne kadarda sinirsizmis arkadaş. İşlemciler kadar da bataryalari gelistirseler ya. 10 yil sonraki mimarileri hazirdir belki ama azar azar veriyorlar piyasaya.

Cikarin artik şu bahse gecen bataryalari

Ama yok iphone dan başkası yenilik getirecek değil anlasilan. Belki onlar girerse batarya işine, digerleride başlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sirlegend2 5 yıl
Birbilerinden habersiz iş yapmazlar adam çıkıp başta milletin kafasını bulandırıyor apple dan soğutuyor insanları sonra yalanlayıp kendileri 64 bit işlemci yapcaklar nokia da yapmadımı zamanında çift çekirdek işlemci olayı aldatmaca diye şimdi qualcomun s800 ünü kullanıyor telefonunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEOG Master 5 yıl
Samsung'u haftanın cry-baby si ilan ediyoruz.Çekirdek çitleyince sanki çok değişiyor.Birçok kişinin pc sinin açamadığı grafikleri açan telefonun fanı olmasanız da bari basit bir saygı duyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
iphone o kısıtlayıcı işletim sistemiyle 128 bit lik destek gelsin yine pc deneyimi yaşatmaz bikac yıl sonrası için konuşmuş başkan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 yıl
2. 64 bit yongayı MediaTEK sunarsa şaşmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackBeasT 5 yıl
iphone 64 bit reklam amaçlı kullanıyor olması, firma olarak seninde kullanmayacağın anlamına gelmiyor. Müşteri sorucak ondaki 64bit işlmeci sendeki neden 32 bit? onlar reklam yapıyor mu diyeceksin ? önceden 1gb ram yeterliyken şimdi 2gb ram kullanılıyor, ilerleyen zamanda gelişen oyunlar ve uygulamalar için yeterli gelmeyecek 4gb ram kullanımı için zeminin hazırlamakta fayda var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mixenon 5 yıl
64 bit, pc lerde de böyle başladı, 64bit işlemcili laptoplar, masaüstü pc ler çıktı ilk başta ama bunu kullanacak yazılımlar yoktu, windows bile xp den sonra 64 bit e geçti...
64 bit lik işletim sistemleri daha bir kaç senedir popüler ve yaygınlaşmış durumda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 5 yıl
E tabı yakın zamanda qualcomm anlasmalı oldugu fırmalara 64 bıt desteklı ıslemcıler satacak. Bır ıse yaramıyor demesı fırmanın yararına degıl zararına olur. Sımdı adama demezler mı sen kotuledın faydası yok dedın nıye urettın de fırmalara sattın dıye :) kendılerıyle celıseceklerdı. Ise yarasa da yaramasada 64 bıt yanı otesı yok arkadas. Sende yapacaksın mecbursun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 5 yıl
ali_0017
myfranco
ali_0017
multiTYRT Aaah qualcomm, android senin gibi kalitesiz dandik firmalara kaldı. Yazık
Mtk, ti-omap yada tegra islemcili telefon kullan ozaman. Git bi 4x hd al.. Tegra 3 islemcili 4 cekitdekli 1.5ghz. Ozaman anlarsin qualcomm un mobil sektordeki onemini [:]
Sadece merakımdan android ortamına çok yatkın olmadığımdan soruyorumsöylemiş olduğunuz işlemciler arasındaki fark nedir? Kullandığınızı varsayarak soruyorumandroid sınıfında qualcomm mu diyorsunuz?
Tegra 3 ve mtk kullandim. Tegra tamamiyle performans yoksunu.. 800mhz lik islemciler daha hizli calisiyor. Zaten 45nanometre islemci oldugu icin hem guc tuketimi fazla hemde cok isiniyor. Mtk islemciler arm tabanli ve benm kullandigim arm a7 tabanliyli. Onda da yeterli performansi bulamadim. Suban kullandigim snapdragon s4 pro ve henuz bir sorunla karsilasmadim islemci yonunden.

Snapdragon 600 lü telefonumda çok fena ısınıyor ama 4x hd de kullandım ve şu an onla kıyaslanmaz cidden :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 5 yıl
Bir süre geçtiğine göre 64 BİT işlemcilere geçebiliriz demekki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
masaüstünde çıkan ilk 64bit işlemci ve işletim sistemlerininde çıktığı gün pek bir faydası yoktu. sanırım başkan yardımcısı o günlere anımsayarak yapmış bu yorumu. 64bit desteği bir süre etkisini gösteremeyecektir tabiki. henüz ram miktarları 4 GB altında ve destekli mobil uygulama sayısı sınırlı..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faunus 5 yıl
Su anda 64 bit mimarisinin kimseye faydasinin olmadigi dogru ancak bundan sonraki bir kac sene icerisinde eger 64 bite gecis zorunda kalacaksa bir platform butun uygulamalarin 32 bit mimarisinde kalmasi kadar kotu bir sey olamaz. Apple'in dusundugu seyin bu olduguna inaniyorum, 64 bite gecis gelmeden uygulamalarin 64 bite gecisinin tamamlanmasini saglamak ve olusabilecek sorunlari simdiden duzeltmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1188 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 5S ve
4 etiket daha Apple a7 iPad qualcomm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim