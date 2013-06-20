Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, Snapdragon 200 serisine 6 yeni işlemci daha ekledi

5 yıl
875
1
8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm, Snapdragon 200 serisine 6 yeni işlemci daha ekledi

Snapdragon 600 ve 800 ile üst seviye akıllı telefonlarda pazar payını genişletmeyi hedefleyen Qualcomm, Snapdragon 200 ve 400 serisiyle de alt seviye akıllı telefon pazarında daha fazla pazar payı için mücadele veriyor. Firma Snapdragon 200 serisine 6 yeni işlemci daha ekledi.

Snapdragon 200 serisi 28nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex-A5 çekirdeğini temel alan 2 ve 4 çekirdekli işlemcilerden oluşuyor. Qualcomm, yeni işlemcileri ile Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik entegre hücresel ağ yongaları sunuyor.

Yongasetlerinde 21Mbps'e kadar 3G desteği ve Çin'e yönelik TD-SCDMA hücresel ağ desteği bulunuyor. 8MP çözünürlüğe kadar arka kamera desteği, 5MP çözünürlüğe kadar ön kamera desteği, çift SIM desteği, üç SIM desteği, Adreno 302 grafik birimi, IZat lokasyon belirleme fonksiyonu, daha hızlı şarj imkanı veren Quick Charge 1.0, Android, Windows Phone ve Firefox işletim sistemlerine destek gibi özellikler mevcut. Yeni işlemciler yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cevapveren62 5 yıl en beğenilen
Vay be Qualcomm harbiden iyi yol katetti
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 5 yıl
Ne kadar çok okadar fazla kişiye hitap eder.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
fuckulteli

Kitmaker
fuckulteli Aklıma takılan bir soruyu buradan buradan sorayım. Telefonlardaki bataryalar gerektiğinden telefondan bağımsız şarj edilebiliyorlar buna uygun aksesuarlar satılabiliyor (ikinci bataryayı şarj etmek için) Telefondaki işlemci ile hızlı şarj olma arasında işlemciye düşen görev tam olarak nedir? Kamerayı anlıyorum, görüntü işleme performansı falan ama şarj olayı telefon kapalıyken bile olan bir şey?! Aydınlatırsanız sevinirim :)
hiçbir görev düşmüyor. USB den aldığı enerji işlemciye uğramadan pile gidiyor. Aynı kumanda veya kalem pilleri şarj ederkenki gibi. Tabi prijden olduğu gibi gitmiyor, direnç artıyor voltaj düşüyor vs.
Bende öyle olması gerektiği düşünüyorum ancak haberde (daha önceki başka haberlerde de) işlemciyle ilgili hızlı şarj konusuna değinilmiş.


hayir o kadar basit degil. en azindan li-ion bataryada. sarjin her asamasinda farkli voltajlar uygulanmasi gerekiyor ve asiri sarj edilmeden akimin kesilmesi gerekiyor. yoksa batarya patliyabilir. maksimum verimlilikle guvenli sarj icin gelistirilmis karmasik matematik formuller ve algoritmalar mevcut. sarj cihazinda bu algoritmalara gore akimi kontrol edecek basitde olsa bir chip kontrolu sart. telefonda bu isi muhtemelen islemci gerceklestirdigi icin qualcom bunun altini cizmis. oyle basit iste degildir. bu konu uzerine cok ciddi akademik calismalar yapiyor. hatta appleda sadece bu algoritmalar uzerine calisan uzakdan tanidigim turk muhendislerde var. iyi bir algoritma bataryanin gucunu ve omrunu ciddi sekilde artirabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumbiGumbi 5 yıl
fuckulteli
Kitmaker
fuckulteli Aklıma takılan bir soruyu buradan buradan sorayım. Telefonlardaki bataryalar gerektiğinden telefondan bağımsız şarj edilebiliyorlar buna uygun aksesuarlar satılabiliyor (ikinci bataryayı şarj etmek için) Telefondaki işlemci ile hızlı şarj olma arasında işlemciye düşen görev tam olarak nedir? Kamerayı anlıyorum, görüntü işleme performansı falan ama şarj olayı telefon kapalıyken bile olan bir şey?! Aydınlatırsanız sevinirim :)
hiçbir görev düşmüyor. USB den aldığı enerji işlemciye uğramadan pile gidiyor. Aynı kumanda veya kalem pilleri şarj ederkenki gibi. Tabi prijden olduğu gibi gitmiyor, direnç artıyor voltaj düşüyor vs.
Bende öyle olması gerektiği düşünüyorum ancak haberde (daha önceki başka haberlerde de) işlemciyle ilgili hızlı şarj konusuna değinilmiş.

tahminimce bu işlemcinin getirdiği bir özellik bunun kullanılmasıyla belki daha iyi bir şarj ayarlaması yapabiliyor buna bağlı daha hızlı şarj oluyordur. Bide bu şarj özelliği telefonda tam olarak işlemciden bağımsız değil kapalıyken şarj ederken şarj göstergesinin bulunduğu bir ekran açılır kısa söre içerisinde . Şu linke bir göz atarsanız belki kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir.
qualcomm.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kitmaker 5 yıl
fuckulteli
Aklıma takılan bir soruyu buradan buradan sorayım. Telefonlardaki bataryalar gerektiğinden telefondan bağımsız şarj edilebiliyorlar buna uygun aksesuarlar satılabiliyor (ikinci bataryayı şarj etmek için) Telefondaki işlemci ile hızlı şarj olma arasında işlemciye düşen görev tam olarak nedir? Kamerayı anlıyorum, görüntü işleme performansı falan ama şarj olayı telefon kapalıyken bile olan bir şey?! Aydınlatırsanız sevinirim :)

hiçbir görev düşmüyor. USB den aldığı enerji işlemciye uğramadan pile gidiyor. Aynı kumanda veya kalem pilleri şarj ederkenki gibi. Tabi prijden olduğu gibi gitmiyor, direnç artıyor voltaj düşüyor vs.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 5 yıl Kitmaker
Kitmaker

fuckulteli

Aklıma takılan bir soruyu buradan buradan sorayım. Telefonlardaki bataryalar gerektiğinden telefondan bağımsız şarj edilebiliyorlar buna uygun aksesuarlar satılabiliyor (ikinci bataryayı şarj etmek için) Telefondaki işlemci ile hızlı şarj olma arasında işlemciye düşen görev tam olarak nedir? Kamerayı anlıyorum, görüntü işleme performansı falan ama şarj olayı telefon kapalıyken bile olan bir şey?! Aydınlatırsanız sevinirim :)


hiçbir görev düşmüyor. USB den aldığı enerji işlemciye uğramadan pile gidiyor. Aynı kumanda veya kalem pilleri şarj ederkenki gibi. Tabi prijden olduğu gibi gitmiyor, direnç artıyor voltaj düşüyor vs.

Bende öyle olması gerektiği düşünüyorum ancak haberde (daha önceki başka haberlerde de) işlemciyle ilgili hızlı şarj konusuna değinilmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 5 yıl
Aklıma takılan bir soruyu buradan buradan sorayım. Telefonlardaki bataryalar gerektiğinden telefondan bağımsız şarj edilebiliyorlar buna uygun aksesuarlar satılabiliyor (ikinci bataryayı şarj etmek için) Telefondaki işlemci ile hızlı şarj olma arasında işlemciye düşen görev tam olarak nedir?
Kamerayı anlıyorum, görüntü işleme performansı falan ama şarj olayı telefon kapalıyken bile olan bir şey?!
Aydınlatırsanız sevinirim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 5 yıl
şöyle 4 cekırdeklı cortex a5 tabanlı 1 gb ramlı wvga veya qhd ıps ekranlı 500-600 TL civarı bir cihaz çıksa hic fena olmaz cok sey istedim herhalde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cevapveren62 5 yıl en beğenilen
Vay be Qualcomm harbiden iyi yol katetti
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Apple iOS 7, HTC Butterfly S, Sony Xperia Z Ultra, Galaxy S4 Zoom ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim