Qualcomm, Snapdragon 200 serisine 6 yeni işlemci daha ekledi





Snapdragon 600 ve 800 ile üst seviye akıllı telefonlarda pazar payını genişletmeyi hedefleyen Qualcomm, Snapdragon 200 ve 400 serisiyle de alt seviye akıllı telefon pazarında daha fazla pazar payı için mücadele veriyor. Firma Snapdragon 200 serisine 6 yeni işlemci daha ekledi.





Snapdragon 200 serisi 28nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex-A5 çekirdeğini temel alan 2 ve 4 çekirdekli işlemcilerden oluşuyor. Qualcomm, yeni işlemcileri ile Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik entegre hücresel ağ yongaları sunuyor.





Yongasetlerinde 21Mbps'e kadar 3G desteği ve Çin'e yönelik TD-SCDMA hücresel ağ desteği bulunuyor. 8MP çözünürlüğe kadar arka kamera desteği, 5MP çözünürlüğe kadar ön kamera desteği, çift SIM desteği, üç SIM desteği, Adreno 302 grafik birimi, IZat lokasyon belirleme fonksiyonu, daha hızlı şarj imkanı veren Quick Charge 1.0, Android, Windows Phone ve Firefox işletim sistemlerine destek gibi özellikler mevcut. Yeni işlemciler yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.