Qualcomm, Snapdragon 200 serisine 6 yeni işlemci daha ekledi

Haber Editörü
Snapdragon 600 ve 800 ile üst seviye akıllı telefonlarda pazar payını genişletmeyi hedefleyen Qualcomm, Snapdragon 200 ve 400 serisiyle de alt seviye akıllı telefon pazarında daha fazla pazar payı için mücadele veriyor. Firma Snapdragon 200 serisine 6 yeni işlemci daha ekledi.
Snapdragon 200 serisi 28nm fabrikasyon sürecine sahip Cortex-A5 çekirdeğini temel alan 2 ve 4 çekirdekli işlemcilerden oluşuyor. Qualcomm, yeni işlemcileri ile Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik entegre hücresel ağ yongaları sunuyor.
Yongasetlerinde 21Mbps'e kadar 3G desteği ve Çin'e yönelik TD-SCDMA hücresel ağ desteği bulunuyor. 8MP çözünürlüğe kadar arka kamera desteği, 5MP çözünürlüğe kadar ön kamera desteği, çift SIM desteği, üç SIM desteği, Adreno 302 grafik birimi, IZat lokasyon belirleme fonksiyonu, daha hızlı şarj imkanı veren Quick Charge 1.0, Android, Windows Phone ve Firefox işletim sistemlerine destek gibi özellikler mevcut. Yeni işlemciler yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.
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hayir o kadar basit degil. en azindan li-ion bataryada. sarjin her asamasinda farkli voltajlar uygulanmasi gerekiyor ve asiri sarj edilmeden akimin kesilmesi gerekiyor. yoksa batarya patliyabilir. maksimum verimlilikle guvenli sarj icin gelistirilmis karmasik matematik formuller ve algoritmalar mevcut. sarj cihazinda bu algoritmalara gore akimi kontrol edecek basitde olsa bir chip kontrolu sart. telefonda bu isi muhtemelen islemci gerceklestirdigi icin qualcom bunun altini cizmis. oyle basit iste degildir. bu konu uzerine cok ciddi akademik calismalar yapiyor. hatta appleda sadece bu algoritmalar uzerine calisan uzakdan tanidigim turk muhendislerde var. iyi bir algoritma bataryanin gucunu ve omrunu ciddi sekilde artirabiliyor.
tahminimce bu işlemcinin getirdiği bir özellik bunun kullanılmasıyla belki daha iyi bir şarj ayarlaması yapabiliyor buna bağlı daha hızlı şarj oluyordur. Bide bu şarj özelliği telefonda tam olarak işlemciden bağımsız değil kapalıyken şarj ederken şarj göstergesinin bulunduğu bir ekran açılır kısa söre içerisinde . Şu linke bir göz atarsanız belki kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir.
qualcomm.com/...
hiçbir görev düşmüyor. USB den aldığı enerji işlemciye uğramadan pile gidiyor. Aynı kumanda veya kalem pilleri şarj ederkenki gibi. Tabi prijden olduğu gibi gitmiyor, direnç artıyor voltaj düşüyor vs.
Bende öyle olması gerektiği düşünüyorum ancak haberde (daha önceki başka haberlerde de) işlemciyle ilgili hızlı şarj konusuna değinilmiş.
Kamerayı anlıyorum, görüntü işleme performansı falan ama şarj olayı telefon kapalıyken bile olan bir şey?!
Aydınlatırsanız sevinirim :)