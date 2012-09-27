Qualcomm, Snapdragon S4 Play ailesine iki yeni işlemci ekledi

Qualcomm'un 28nm fabrikasyon süreci ile geliştirdiği ve LG Optimus G gibi pek çok amiral gemisi ve orta-üst seviye akıllı telefonda görmeye başladığımız Snapdragon S4 yongada sistem ailesi hitap ettiği segmente göre dörde ayrılıyor.





Pro, Plus ve Prime kategorileri Krait mimarili çekirdekleri kullanan işlemcilerden oluşurken, Play kategorisi ise 45nm fabrikasyon sürecine sahip ve daha çok orta ve giriş seviye akıllı telefonlara hitap eden yongada sistemler barındırıyor.





Cortex-A5 çekirdeğini temel alan bu işlemcilere bugün iki yeni üye daha eklendi : MSM8225Q ve MSM8625Q.





İşlemciler dört çekirdek dizilimi sunarken, hızlı uygulama işleyişi ve daha iyi kullanıcı tecrübesi arayan giriş seviyesi akıllı telefon kullanıcıları için optimize edildi. Bu işlemciler Play kategorisinin ilk serisi olan MSM8225 ve MSM8625 işlemcilerinin gelişmiş varyantları olarak tanımlanıyor.





İşlemciler 1GHz-1.2GHz saat hızları arasında çalışırken, LPDDR2 bellek modüllerine destek veriyor. Grafik tarafında Adreno 203 grafik birimine yer verilirken, 720p çözünürlüğe kadar ekran desteği ve 720p şifreleme / çözme imkanı sunuluyor.





MSM8225Q işlemcisi GSM, GPRS, EDGE, HSPA hücresel veri ağlarına uyumlu iken, MSM8625Q işlemcisi GSM, GPRS, EDGE, HSPA, 1xRev.A, 1xEV-DO Rev.A/B hücresel veri ağlarına uyum gösteriyor.





Her iki işlemci de Qualcomm Atheros AR6005 ve WCN2243 yongalarıyla WiFi, Bluetooth 4.0 ve FM radyo bağlantısı sunuyor.





Qualcomm'un özellikle Çin pazarına yönelik olarak Snapdragon S4 Plus ailesine eklediği diğer bir işlemci ise MSM8930. İşlemci, Çinli operatörlerin UMTS, CDMA ve TD-SCDMA ağlarına destek veriyor. 28nm fabrikasyon sürecine ve ARMv7 komut setine sahip olan MSM8930, 1.2GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdeği ve Adreno 305 grafik birimi ile qHD çözünürlüğe kadar ekran kullanılmasına ve 1080p şifreleme/çözme yapılmasına olanak tanıyor. Tek kanal 533 MHz LPDDR2 bellek desteği, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0 sunduğu diğer özellikler arasında.





Bu üç işlemci de yüksek hacimli üretilen akıllı telefonlar için tasarlandı. Gelecek yılın ilk aylarında bu işlemcileri taşıyan mobil cihazları piyasada görebileceğiz.