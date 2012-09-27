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Qualcomm, Snapdragon S4 Play ailesine iki yeni işlemci ekledi

6 yıl
2,4b
1
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un 28nm fabrikasyon süreci ile geliştirdiği ve LG Optimus G gibi pek çok amiral gemisi ve orta-üst seviye akıllı telefonda görmeye başladığımız Snapdragon S4 yongada sistem ailesi hitap ettiği segmente göre dörde ayrılıyor. 

Pro, Plus ve Prime kategorileri Krait mimarili çekirdekleri kullanan işlemcilerden oluşurken, Play kategorisi ise 45nm fabrikasyon sürecine sahip ve daha çok orta ve giriş seviye akıllı telefonlara hitap eden yongada sistemler barındırıyor.

Cortex-A5 çekirdeğini temel alan bu işlemcilere bugün iki yeni üye daha eklendi : MSM8225Q ve MSM8625Q.

İşlemciler dört çekirdek dizilimi sunarken, hızlı uygulama işleyişi ve daha iyi kullanıcı tecrübesi arayan giriş seviyesi akıllı telefon kullanıcıları için optimize edildi. Bu işlemciler Play kategorisinin ilk serisi olan MSM8225 ve MSM8625 işlemcilerinin gelişmiş varyantları olarak tanımlanıyor.

İşlemciler 1GHz-1.2GHz saat hızları arasında çalışırken, LPDDR2 bellek modüllerine destek veriyor. Grafik tarafında Adreno 203 grafik birimine yer verilirken, 720p çözünürlüğe kadar ekran desteği ve 720p şifreleme / çözme imkanı sunuluyor.

MSM8225Q işlemcisi GSM, GPRS, EDGE, HSPA hücresel veri ağlarına uyumlu iken, MSM8625Q işlemcisi GSM, GPRS, EDGE, HSPA, 1xRev.A, 1xEV-DO Rev.A/B hücresel veri ağlarına uyum gösteriyor.

Her iki işlemci de Qualcomm Atheros AR6005 ve WCN2243 yongalarıyla WiFi, Bluetooth 4.0 ve FM radyo bağlantısı sunuyor.

Qualcomm'un özellikle Çin pazarına yönelik olarak Snapdragon S4 Plus ailesine eklediği diğer bir işlemci ise MSM8930. İşlemci, Çinli operatörlerin UMTS, CDMA ve TD-SCDMA ağlarına destek veriyor. 28nm fabrikasyon sürecine ve ARMv7 komut setine sahip olan MSM8930, 1.2GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdeği ve Adreno 305 grafik birimi ile qHD çözünürlüğe kadar ekran kullanılmasına ve 1080p şifreleme/çözme yapılmasına olanak tanıyor. Tek kanal 533 MHz LPDDR2 bellek desteği, çift bant WiFi, Bluetooth 4.0 sunduğu diğer özellikler arasında.

Bu üç işlemci de yüksek hacimli üretilen akıllı telefonlar için tasarlandı. Gelecek yılın ilk aylarında bu işlemcileri taşıyan mobil cihazları piyasada görebileceğiz.


http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/09/27/qualcomm-announces-new-snapdragon-s4-play-msm8x25q-processors-quad-core-cp Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
Sony'nin 2013 'de kakalayacağı Qualcomm'lar belli oldu...
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JoeyBane 6 yıl
45 nm? Tırt.. Hem bataryayı geliştirmiyorlar hem de yüksek güç tüketen işlemciler kullanıyorlar. Enerji verimliliği şart..
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talerk 6 yıl
"qwerty18" sony bunları giriş ve orta seviyelerde kullanmaz ki anca amiral gemisinde kullanır zaten her zaman yaptığı şey değilmi opera t yi türkiye ye getireceğine 10 ay önce çıkmış opera ion u yeni diye getiriyorlar tam 7 8 aydır bekliyorum sony adam gibi bir cihaz çıkarsın da alalım ama xperia t yi türkiyede bile getirmiyorlar ne demeliki sony e
Not:Bu yorumu galaksi s3 ile yazıyorum.
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Krone 6 yıl
Tegra 4ever


[The bomb has been planted.]
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Raikirin 6 yıl
Giriş ve orta segmentte kim süper işlemciler kullanıyor ki Sony kullansın
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qwerty18 6 yıl
kim ne derse desin LG :D
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
Sony'nin 2013 'de kakalayacağı Qualcomm'lar belli oldu...
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Schevko 6 yıl
Bir de 45 nm ile dört çekirdek nasıl olacakmış merak ettim. Bataryayı yer tüketir bunlar....
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Schevko 6 yıl
Bu ARM'nin de cortex olayı iyice karmaşıklaşmaya başladı. A5 ve A7 daha yeni tasarımlar, A7 A15 mimarisinden izler taşıyor, düşük güç tüketimli, A8'in beşte biri..... VS. Bunlar A9'lardan daha iyi mi şimdi???
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mkt 6 yıl
Bundan sonra sitenin LG' fanı olabilirim desteğinizi bekliyorum :D Her konuda LGyi övcem gerçekten fanı değiliz ama DH'de LG için bir funa ihtiyaç var :D desteğinizi bekliyorum :D
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