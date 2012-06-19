Qualcomm, Summit Technologies'i satın aldı





Qualcomm, güç kullanımı ve yönetimi konusunda önde gelen Summit Microelectronics'i satın aldığını duyurdu.

http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/06/18/qualcomm-acquires-summit-microelectronics

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Programlanabilir entegre güç devreleri ile çeşitli tablet, telefon ve elektronik kitaplarda daha hızlı şarj imkanı sunan firmanın batarya tüketimi bakımından da daha verimli 'Snapdragon' işlemcilerinin sunulmasına katkıda bulunması bekleniyor. Summit’in hali hazırda kendi bünyesinde geliştirdiği FlexCharge, FlaxCharge+, TurboCharge ve TurboCharge+ adlı dikkat çekici bir takım güç yönetimi teknolojileri bulunuyor. FlexCharge, FlaxCharge+ teknolojileri güç kaynağını ve giriş voltajını otomatik algılayıp ayarlama yapabilen firma TurboCharge, TurboCharge+ adlı teknolojileriyle de otomatik voltaj düzenlemesi ve anahtarlaması yapabiliyor. Çeşitli güvenlik teknolojilerine de sahip olan Summit Microelectronics en yeni yongaları ile bataryaların yeniden şarj olma sürelerini %30 ile %50 arasında düşürebildiğini iddia ediyor. Qualcomm’un başkanı ve COO'su Steve Mollenkopf'un söz konusu alım ile ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde karmaşık batarya yönetimine olan talebin, geliştirilmiş bilişim yeteneklerine, daha yüksek çözünürlüklü ekranlara ve gelişmiş modem teknolojilerine sahip cihazların arttığı dünyada rekabetin giderek daha da önemli bir hale geldiğini dile getirdiği belirtildi.Yonga devi bu alımla ilerleyen dönemlerde batarya yönetimi konusunda sunacağı çözümlerle akıllı telefonlardaki şarj performansı ve kullanılabilirlik süresini uzatarak rekabeti arttıracak gibi görünüyor.