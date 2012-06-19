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Qualcomm, Summit Technologies'i satın aldı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Qualcomm, güç kullanımı ve yönetimi konusunda önde gelen Summit Microelectronics'i satın aldığını duyurdu.

Programlanabilir entegre güç devreleri ile çeşitli tablet, telefon ve elektronik kitaplarda daha hızlı şarj imkanı sunan firmanın batarya tüketimi bakımından da daha verimli 'Snapdragon' işlemcilerinin sunulmasına katkıda bulunması bekleniyor. Summit’in hali hazırda kendi bünyesinde geliştirdiği FlexCharge, FlaxCharge+, TurboCharge ve TurboCharge+ adlı dikkat çekici bir takım güç yönetimi teknolojileri bulunuyor. FlexCharge, FlaxCharge+ teknolojileri güç kaynağını ve giriş voltajını otomatik algılayıp ayarlama yapabilen firma TurboCharge, TurboCharge+ adlı teknolojileriyle de otomatik voltaj düzenlemesi ve anahtarlaması yapabiliyor. Çeşitli güvenlik teknolojilerine de sahip olan Summit  Microelectronics en yeni yongaları ile bataryaların yeniden şarj olma sürelerini %30 ile %50 arasında düşürebildiğini iddia ediyor. Qualcomm’un başkanı ve COO'su  Steve Mollenkopf'un söz konusu alım ile ilgili olarak yayınlanan basın bülteninde karmaşık batarya yönetimine olan talebin, geliştirilmiş bilişim yeteneklerine, daha yüksek çözünürlüklü ekranlara ve gelişmiş modem teknolojilerine sahip cihazların arttığı dünyada rekabetin giderek daha da önemli bir hale geldiğini dile getirdiği belirtildi.

Yonga devi bu alımla ilerleyen dönemlerde batarya yönetimi konusunda sunacağı çözümlerle akıllı telefonlardaki şarj performansı ve kullanılabilirlik süresini uzatarak rekabeti arttıracak gibi görünüyor.
http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/06/18/qualcomm-acquires-summit-microelectronics Yorum Yaz
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jibe 6 yıl en beğenilen
işte beklenen haber bi el atın artık şu batarya mevzularına.
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Pardus Linux 6 yıl
Güzel gelişme Qualcomm'da olmasa enerji verimliliğini önemseyen firma çıkmayacak neyse ki Qualcomm'un yaptığı işlemciler sayesinde tüm firmalar bu teknoljiden yararlanabilecek...
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lienjoui1997 6 yıl
Qualcomm kendisini geliştirirse, diğerleri de onla yarışmak adına pil mevzusu üzerine daha çok düşeceklerdir..
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sticer12 6 yıl
telefonların şarj süreleri düşürülürse çok mükemmel olur ayrıca qualcomm un düşük nanometre li işlemcileri ve summit tecnologies birleşirse buna ek olarak telefonlarda youm sayasinde batarya çok daha büyük mhz lerde olursa ortaya bir devrim niteliğinde telefon çıkar :D
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jovanovic 6 yıl
Umarım bir katkısını görürüz pil anlamında, sanmıyorum ama...
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OverClocK1ng 6 yıl
Çok iyi haber. Qualcomm kendisini geliştirirse, diğerleri de onla yarışmak adına pil mevzusu üzerine daha çok düşeceklerdir..
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OverClocK1ng 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Çok iyi haber. Qualcomm kendisini geliştirirse, diğerleri de onla yarışmak adına pil mevzusu üzerine daha çok düşeceklerdir..

Bir tane DENSİZ in teki var. Benim yorumlarıma eksi verip duruyor. Yazdığım şey yanlış olsa falan neyse.

Aşağıda benim mesajımın aynısını alıntıp yapıp yazmış olan birisi daha var. Yazı aynı yazı ama benimkinde eksi var.

Demek ki öyle bir densiz var yani...
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jibe 6 yıl en beğenilen
işte beklenen haber bi el atın artık şu batarya mevzularına.
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