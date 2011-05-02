Qualcomm: Tek çekirdekli Snapdragon, çift çekirdekli rakip platformdan daha iyi Flash deneyimi sunuyor

Dünyanın en büyük fabrikasız yarıiletken üreticileri arasında yer alan ve Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon pazarının büyük bir kısmını kontrol eden Qualcomm, Nvidia'yı da hedef alan yeni bir video yayınladı. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 platformu için hazırlıklarına devam eden firma, ARM tabanlı işlemci geliştiren diğer firmalara nazaran daha farklı bir strateji izliyor. Samsung, Nvidia ve Texas Instruments gibi firmalar, ARM'ın geliştirediği mimariler (Cortex-A8, Cortex -A9 gibi) üzerinde radikal değişiklik yapmak yerine platformda kullanılacak entegre grafik birimi ve bellek kontrolcüsü gibi parametrelerle fark yaratma yoluna giderken Qualcomm ise daha farklı bir yol izliyor. Intel'in x86 lisansı ile işlemci geliştiren AMD gibi Qualcomm da ARM'ın lisansı ile kendi işlemci tasarımlarına imza atıyor ve açıdan diğer üreticilerden ayrılmayı başarıyor.
Adreno 220 GPU'sunu barındıran çift çekirdeli yeni Snapdragon platformunun sayfa içerisindeki HTML5 videolar ve 1080p içeriği oynatabileceğini belirten Qualcomm, tek çekirdekli mevcut Snapdragon QSD8255 platformunun, çift çekirdekli rakip çözüme göre (Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X) Flash video oynatımında çok daha akıcı bir deneyim sunduğunu belirtiyor ve bunda hem iş ortakları hem de Adobe yakın bir iş birliği içerisinde olmasının da önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu arada hem videoda hem de haberimizin içerisinde yer alan konsept tasarımlı telefon, Qualcomm'un MDP yani Mobil Geliştirme Platformu. Sunduğu performans ile bu profesyonel kit benim her işimi görür diyenler 1350 dolar karşılığında geliştirme paketine sahip olabiliyorlar. Öte taraftan üreticilerin çıkaracağı cihazları bekleyenler içinse çift çekirdekli Snapdragon platformunu kullanan HTC EVO 3D ve HTC Sensation gibi telefonlar ile HTC Flyer ve HP TouchPad gibi tabletlerin Haziran ayı ile birlikte pazara giriş yapmaya başlayacaklar.
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demek ki neymiş performans için aranılan kriter tek çekirdek yada çift çekirdekli olması değil yazılımı gerektirdiği gibi çalıştırıp çalıştıramadığıymış.. umarım yeni nesil forum ahalisi bunu kısa zamanda anlar.. hala diğer topiklerde ip4 tek çekirdekli bu devirde tek çekirdekli telefon alınmaz mantığında olup bir teknoloji sitesine takılan insanlar var..
evet var bunlardan biriside benim.günümüzde hala tek çekirdekli işlemci geçerliliğini koruyabiliyormu tabiki hayır.bak bakayım sistem tavsiyelerine varmı tek çekirdek öneren hatta çift çekirdek öneren?
çift çekirdeğide çekirdekleri belki açılır diye düşük bütceli sistem tavsiyelerinde öneriliyor.
iphone cortex A8 mimarisini kullanırken tegra daha güncel olan A9 mimarisini kullanıyor.
bakınız LG nin optimus 2x modeline.flash içerikli siteler nasılda akıcı
kaldıki browser ve işletim sistemide çok büyük bir etken.ben tek çekirdekli işlemci alınmaz demiyorum ama çift çekirdekliler dururken tek çekirdekli alınmaz diyorum.ileride illaki çift çekirdek destekleyecek bu ister android olsun ister diğer işletim sistemleri olsun.çekirdek sayısı çok önemlidir.tabiki burada mimarid önemli.yani bugün yazılımsal olarak tek çekirdekliler daha avantajlı diye gidipte tek çekirdekli seçmem almam.donaımı güncelleyemezsiniz telefonda ama yazılımı güncelleyebilrsiniz.benim overclock olamayan ekran kartımın son çıkan sürücülerle daha iyi overclock olması gibi...
youtubedeki bu videoyu ciddiye alan gitsin kendisini atsın o derece....
youtube eklenmiş bu videoyu tamamen saçmalık olarak görüyorum.
saçma sapan işler bunlar.aklımda almıyor neden böyle bir video hazırlama gereksinimi duydular.bırakında buna kullanıcılar karar versin.
madem test yapmak istiyorsun test programları kullan.
bir flash videonun oynatımında birçok faktör var.codec işletim sistemi desteği vs
kaldıki videoda gösterildiği gibi saniyede 5kare video oynatan bir tegra2li telefon görmedim.
Saçmalık....
Şimdi tabi birisi çift çekirdek ama örneğin oyunlarda eskiden çok çekirdek işe yaramıyordu. 2 çekirdekli Core 2 Duo 3.1 Ghz işlemci saat hızından dolayı 2.6Ghz 4 çekirdekli işlemciden daha yüksek FPS veriyordu. Fakat sonra çoklu çekirdek desteği gelince 4 çekirdeğin gücü kullanılmaya başladı. Yukarıda da öyle bir durum olabilir yani..
Son olarak bir şeyin çok satılması iyi olduğunu gösteriyorsa en iyi telefon Nokia 1203.
hem "ipad 2" ile "tegra 2 3D" yi karşılaştırın derim...
Tegra hikaye dragon şahane desek yeridir.
ayrica nvidia daki cuda ve physx destegini de unutmayalim.
nerdeyse çogu bilgisayar üreticisi laptoplarında, maliyetten dolayı elpida ram kullanıyor. Şimdi elpida en iyi ram mi ? dünya devi mi ? bu nasıl bir çözümlemedir arkadaşım.
Tekel olmak için, iyi otomotiv şirketleri ile anlaşma imzalamak için elinizdeki ürün en iyi olmak zorunda değil.