Qualcomm: Tek çekirdekli Snapdragon, çift çekirdekli rakip platformdan daha iyi Flash deneyimi sunuyor

Dünyanın en büyük fabrikasız yarıiletken üreticileri arasında yer alan ve Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon pazarının büyük bir kısmını kontrol eden Qualcomm, Nvidia'yı da hedef alan yeni bir video yayınladı. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 platformu için hazırlıklarına devam eden firma, ARM tabanlı işlemci geliştiren diğer firmalara nazaran daha farklı bir strateji izliyor. Samsung, Nvidia ve Texas Instruments gibi firmalar, ARM'ın geliştirediği mimariler (Cortex-A8, Cortex -A9 gibi) üzerinde radikal değişiklik yapmak yerine platformda kullanılacak entegre grafik birimi ve bellek kontrolcüsü gibi parametrelerle fark yaratma yoluna giderken Qualcomm ise daha farklı bir yol izliyor. Intel'in x86 lisansı ile işlemci geliştiren AMD gibi Qualcomm da ARM'ın lisansı ile kendi işlemci tasarımlarına imza atıyor ve açıdan diğer üreticilerden ayrılmayı başarıyor.

Adreno 220 GPU'sunu barındıran çift çekirdeli yeni Snapdragon platformunun sayfa içerisindeki HTML5 videolar ve 1080p içeriği oynatabileceğini belirten Qualcomm, tek çekirdekli mevcut Snapdragon QSD8255 platformunun, çift çekirdekli rakip çözüme göre (Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X) Flash video oynatımında çok daha akıcı bir deneyim sunduğunu belirtiyor ve bunda hem iş ortakları hem de Adobe yakın bir iş birliği içerisinde olmasının da önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu arada hem videoda hem de haberimizin içerisinde yer alan konsept tasarımlı telefon, Qualcomm'un MDP yani Mobil Geliştirme Platformu. Sunduğu performans ile bu profesyonel kit benim her işimi görür diyenler 1350 dolar karşılığında geliştirme paketine sahip olabiliyorlar. Öte taraftan üreticilerin çıkaracağı cihazları bekleyenler içinse çift çekirdekli Snapdragon platformunu kullanan HTC EVO 3D ve HTC Sensation gibi telefonlar ile HTC Flyer ve HP TouchPad gibi tabletlerin Haziran ayı ile birlikte pazara giriş yapmaya başlayacaklar.