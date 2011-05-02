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Qualcomm: Tek çekirdekli Snapdragon, çift çekirdekli rakip platformdan daha iyi Flash deneyimi sunuyor

8 yıl
15,6b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük fabrikasız yarıiletken üreticileri arasında yer alan ve Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon pazarının büyük bir kısmını kontrol eden Qualcomm, Nvidia'yı da hedef alan yeni bir video yayınladı. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 platformu için hazırlıklarına devam eden firma, ARM tabanlı işlemci geliştiren diğer firmalara nazaran daha farklı bir strateji izliyor. Samsung, Nvidia ve Texas Instruments gibi firmalar, ARM'ın geliştirediği mimariler (Cortex-A8, Cortex -A9 gibi) üzerinde radikal değişiklik yapmak yerine platformda kullanılacak entegre grafik birimi ve bellek kontrolcüsü gibi parametrelerle fark yaratma yoluna giderken Qualcomm ise daha farklı bir yol izliyor. Intel'in x86 lisansı ile işlemci geliştiren AMD gibi Qualcomm da ARM'ın lisansı ile kendi işlemci tasarımlarına imza atıyor ve açıdan diğer üreticilerden ayrılmayı başarıyor.

Adreno 220 GPU'sunu barındıran çift çekirdeli yeni Snapdragon platformunun sayfa içerisindeki HTML5 videolar ve 1080p içeriği oynatabileceğini belirten Qualcomm, tek çekirdekli mevcut Snapdragon QSD8255 platformunun, çift çekirdekli rakip çözüme göre (Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X) Flash video oynatımında çok daha akıcı bir deneyim sunduğunu belirtiyor ve bunda hem iş ortakları hem de Adobe yakın bir iş birliği içerisinde olmasının da önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu arada hem videoda hem de haberimizin içerisinde yer alan konsept tasarımlı telefon, Qualcomm'un MDP yani Mobil Geliştirme Platformu. Sunduğu performans ile bu profesyonel kit benim her işimi görür diyenler 1350 dolar karşılığında geliştirme paketine sahip olabiliyorlar. Öte taraftan üreticilerin çıkaracağı cihazları bekleyenler içinse çift çekirdekli Snapdragon platformunu kullanan HTC EVO 3D ve HTC Sensation gibi telefonlar ile HTC Flyer ve HP TouchPad gibi tabletlerin Haziran ayı ile birlikte pazara giriş yapmaya başlayacaklar.


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Batuist 8 yıl
işte yazılımsal gücün donanımların linear çokluğuna bağlı olmadığına ne büyük kanıt. yani 2 çekirdek ise kesin daha iyidir mantığı hala eski pentium işlemcilerin zamanındaki MHz'i yüksek olan daha iyidir mantığından öte birşey değil. zaten o yazılım çift çekirdek destekliyormu hiç soran yok?
demek ki neymiş performans için aranılan kriter tek çekirdek yada çift çekirdekli olması değil yazılımı gerektirdiği gibi çalıştırıp çalıştıramadığıymış.. umarım yeni nesil forum ahalisi bunu kısa zamanda anlar.. hala diğer topiklerde ip4 tek çekirdekli bu devirde tek çekirdekli telefon alınmaz mantığında olup bir teknoloji sitesine takılan insanlar var..
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Klasör.:X:. 8 yıl

Batuist

işte yazılımsal gücün donanımların linear çokluğuna bağlı olmadığına ne büyük kanıt. yani 2 çekirdek ise kesin daha iyidir mantığı hala eski pentium işlemcilerin zamanındaki MHz'i yüksek olan daha iyidir mantığından öte birşey değil. zaten o yazılım çift çekirdek destekliyormu hiç soran yok?

demek ki neymiş performans için aranılan kriter tek çekirdek yada çift çekirdekli olması değil yazılımı gerektirdiği gibi çalıştırıp çalıştıramadığıymış.. umarım yeni nesil forum ahalisi bunu kısa zamanda anlar.. hala diğer topiklerde ip4 tek çekirdekli bu devirde tek çekirdekli telefon alınmaz mantığında olup bir teknoloji sitesine takılan insanlar var..

evet var bunlardan biriside benim.günümüzde hala tek çekirdekli işlemci geçerliliğini koruyabiliyormu tabiki hayır.bak bakayım sistem tavsiyelerine varmı tek çekirdek öneren hatta çift çekirdek öneren?
çift çekirdeğide çekirdekleri belki açılır diye düşük bütceli sistem tavsiyelerinde öneriliyor.
iphone cortex A8 mimarisini kullanırken tegra daha güncel olan A9 mimarisini kullanıyor.
bakınız LG nin optimus 2x modeline.flash içerikli siteler nasılda akıcı
kaldıki browser ve işletim sistemide çok büyük bir etken.ben tek çekirdekli işlemci alınmaz demiyorum ama çift çekirdekliler dururken tek çekirdekli alınmaz diyorum.ileride illaki çift çekirdek destekleyecek bu ister android olsun ister diğer işletim sistemleri olsun.çekirdek sayısı çok önemlidir.tabiki burada mimarid önemli.yani bugün yazılımsal olarak tek çekirdekliler daha avantajlı diye gidipte tek çekirdekli seçmem almam.donaımı güncelleyemezsiniz telefonda ama yazılımı güncelleyebilrsiniz.benim overclock olamayan ekran kartımın son çıkan sürücülerle daha iyi overclock olması gibi...


youtubedeki bu videoyu ciddiye alan gitsin kendisini atsın o derece....



youtube eklenmiş bu videoyu tamamen saçmalık olarak görüyorum.
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Python 8 yıl
Kendi yaptiklari cihaz test ornegi islemci kac ghz band genisligi nedir belli degil ustelik o cihazdan zaten en iyi verimi alacak sekilde calistirmasinida saglayabilirler bunu her firma yapar ekran karti yada islemci alirsin sonra anlarsinki vaadettigi performansi saglayamiyor falan buda ayni sey tegra 2 guclu bir platform reklamla sisirilsede durum bu ustelik andoid surumleri cift cekirdek icin optimize edilmemis tegra 2li tablet pc kullaniyorum ama aleti tek cekirdek gorup uygulamalari sistemi ona gore calistiriyor biraz daha oturmasi yeni surumlerin yayginlasmasi gerekli diye dusunuyorum.
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Klasör.:X:. 8 yıl
flash videoları hızlı oynatıp oynatamamsıylamı karar vercez işlemciyi seçerken pesss
saçma sapan işler bunlar.aklımda almıyor neden böyle bir video hazırlama gereksinimi duydular.bırakında buna kullanıcılar karar versin.
madem test yapmak istiyorsun test programları kullan.

bir flash videonun oynatımında birçok faktör var.codec işletim sistemi desteği vs
kaldıki videoda gösterildiği gibi saniyede 5kare video oynatan bir tegra2li telefon görmedim.
Saçmalık....

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OverClocK1ng 8 yıl
Tabi yukarıda ne ile neyi karşılaktırdıklarını da bilmiyoruz. Belki de tek çekirdekli 1.5Ghz Snapdragon ile 1Ghz lik çift çekirdekli Tegra 2 yi karşılaştırıyorlar.
Şimdi tabi birisi çift çekirdek ama örneğin oyunlarda eskiden çok çekirdek işe yaramıyordu. 2 çekirdekli Core 2 Duo 3.1 Ghz işlemci saat hızından dolayı 2.6Ghz 4 çekirdekli işlemciden daha yüksek FPS veriyordu. Fakat sonra çoklu çekirdek desteği gelince 4 çekirdeğin gücü kullanılmaya başladı. Yukarıda da öyle bir durum olabilir yani..
Son olarak bir şeyin çok satılması iyi olduğunu gösteriyorsa en iyi telefon Nokia 1203.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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neo01470 8 yıl
bence oyun ve şarj performansını hiç kıyaslamayın bile tegra 2 ile..
hem "ipad 2" ile "tegra 2 3D" yi karşılaştırın derim...
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ScreamAiMFire 8 yıl
Gavur yapıyo aga
Tegra hikaye dragon şahane desek yeridir.
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leop 8 yıl
bu qualcomm snapdragon da driver sorunu var cok isiniyor ve stabil degil stabilite icin her zaman nvidia.

ayrica nvidia daki cuda ve physx destegini de unutmayalim.
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napolyon94 8 yıl
tegra 2 bence fos çıktı ,çift çekirdek çok gereksiz ,al cortex a8 li bi cihaz 1.3 ghz ye oc le :D
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manyakurt 8 yıl
HoLY.oNE
tegra balon oldugu icin mi ferrari,audi gibi dunya devleri araclarinda kullaniyor? Yakinda bmw ardindan da yuksek ihtimalle mercedes benz de bu platformu benimseyecektir.adamlar parayi kirdilar tekel olmaya gidiorlar bu sektorde siz hala balon diyorsunuz saka gibi =D

nerdeyse çogu bilgisayar üreticisi laptoplarında, maliyetten dolayı elpida ram kullanıyor. Şimdi elpida en iyi ram mi ? dünya devi mi ? bu nasıl bir çözümlemedir arkadaşım.
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sangreal_1905 8 yıl
1.videoda tam bomba olmus su ana kadar izledigim butun vıdeollarda tegranın flash video oynatımı konusunda bir numara oldugunu solyleyebılırm.
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karmaşık 8 yıl
tegrayı kötü gösteren donanımsal yetersizliği değil yazılımsal bir neden olabilir tek taraflı videolar yerine bağımsız web sitelerinin incelemelerini dikkate almalıyız.
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sangreal_1905 8 yıl
1.videoda tam bomba olmus su ana kadar izledigim butun vıdeollarda tegranın flash video oynatımı konusunda bir numara oldugunu solyleyebılırm.
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HoLY.oNE 8 yıl
tegra balon oldugu icin mi ferrari,audi gibi dunya devleri araclarinda kullaniyor? Yakinda bmw ardindan da yuksek ihtimalle mercedes benz de bu platformu benimseyecektir.adamlar parayi kirdilar tekel olmaya gidiorlar bu sektorde siz hala balon diyorsunuz saka gibi =D
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techaddict 8 yıl

HoLY.oNE

tegra balon oldugu icin mi ferrari,audi gibi dunya devleri araclarinda kullaniyor? Yakinda bmw ardindan da yuksek ihtimalle mercedes benz de bu platformu benimseyecektir.adamlar parayi kirdilar tekel olmaya gidiorlar bu sektorde siz hala balon diyorsunuz saka gibi =D

Tekel olmak için, iyi otomotiv şirketleri ile anlaşma imzalamak için elinizdeki ürün en iyi olmak zorunda değil.
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