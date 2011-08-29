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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm Innovation 2011, 13-14 Eylül'de İstanbul'da düzenleniyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Kablosuz iletişim dünyasının en önemli yonga üreticilerinden Qualcomm, geçtiğimiz sene ikincisini Londra'da düzenlediği geleneksel EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) etkinliği  Innovation Qualcomm'u bu sene dünyanın başkenti İstanbul'da düzenliyor.

13-14 Eylül tarihlerinde mobil teknoloji dünyasının bugünü ve yarınının masaya yatırılacağı IQ etkiniğinde, mobil teknoloji dünyasının en önemli isimlerini bir araya gelirken; etkinliğin açılış konuşmasını ise 2005 yılında bu yana Qualcomm'un icra kurulu ve yönetim kurulu başkanlığını yöneten Dr. Paul E. Jacobs yapacak. Mobil teknolojilere damga vuran isimlerin  bilgi yüklü  konuşmalarına, teknik ve kurumsal konularda vizyoner oturumlara ev sahipliği yapacak olan etkinlikte öne çıkan konular arasında 2G’den 3G’ye geçiş süreci, mobil  uygulamalar, hava arayüzü, yeni nesil mobil teknolojiler ve Snapdragon yonga  portföyü bulunuyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapacak olan Qualcomm'un icra ve yönetim kurulu başkanı Dr. Paul E. Jacobs, özellikle patent savaşlarının kızıştığı günümüzde 3G de dahil olmak üzere on binin üzerinde küresel patenti elinde  bulunduran, tüm dünyadaki akıllı telefon ve tablet üreticilerine 400 milyondan  fazla mobil yonga satan ve yıllık cirosunun %25’inden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran  şirketin yeni nesil mobil teknolojiler konusundaki vizyonunu ve en son  geliştirdiği çözümleri katılımcılarla paylaşacak.



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H.sD 7 yıl
Ayakkabı fırlatan olurmu acaba ?
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umutarslan.com 7 yıl H.sD
Zuckerson

Ayakkabı fırlatan olurmu acaba ?


puhahaha :D kahrolsun a-mee-rri-kaa

asıl işi protesto olan teknoloji sever basın mensupları varmı acaba
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umutarslan.com 7 yıl
normal insanlar almazlar yoksa dolar taşar oralar :D
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Shady 7 yıl
Merhaba arkadaşlar;
Etkinlik Çırağan Kempinski Sarayı'nda düzenlenecek olup, 13 Eylül'de Sektör Temsilcilerini, 14 Eylül'de ise Basını kapsayacak.
İyi forumlar
Mustafa ÇAYIRPUNAR
Shady
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M1A2Abrams 7 yıl
bizde katılabiliyormuyuz acaba konuşmasını dinlemek isterdim gerçekten ayrıca nerede yapılacak ?
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DeistSuat 7 yıl
Keşke 12 eylülde olsaydı.
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Zordion 7 yıl
StreetWash

Keşke 12 eylülde olsaydı.

Edit:size iyi çalısmalar.
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AhmedKaymakcı 7 yıl DeistSuat
StreetWash
Keşke 12 eylülde olsaydı.

niyeki?
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mawoix 7 yıl
çok güzel bir haber..
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