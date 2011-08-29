Qualcomm Innovation 2011, 13-14 Eylül'de İstanbul'da düzenleniyor

Kablosuz iletişim dünyasının en önemli yonga üreticilerinden Qualcomm, geçtiğimiz sene ikincisini Londra'da düzenlediği geleneksel EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) etkinliği Innovation Qualcomm'u bu sene dünyanın başkenti İstanbul'da düzenliyor.

13-14 Eylül tarihlerinde mobil teknoloji dünyasının bugünü ve yarınının masaya yatırılacağı IQ etkiniğinde, mobil teknoloji dünyasının en önemli isimlerini bir araya gelirken; etkinliğin açılış konuşmasını ise 2005 yılında bu yana Qualcomm'un icra kurulu ve yönetim kurulu başkanlığını yöneten Dr. Paul E. Jacobs yapacak. Mobil teknolojilere damga vuran isimlerin bilgi yüklü konuşmalarına, teknik ve kurumsal konularda vizyoner oturumlara ev sahipliği yapacak olan etkinlikte öne çıkan konular arasında 2G’den 3G’ye geçiş süreci, mobil uygulamalar, hava arayüzü, yeni nesil mobil teknolojiler ve Snapdragon yonga portföyü bulunuyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapacak olan Qualcomm'un icra ve yönetim kurulu başkanı Dr. Paul E. Jacobs, özellikle patent savaşlarının kızıştığı günümüzde 3G de dahil olmak üzere on binin üzerinde küresel patenti elinde bulunduran, tüm dünyadaki akıllı telefon ve tablet üreticilerine 400 milyondan fazla mobil yonga satan ve yıllık cirosunun %25’inden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran şirketin yeni nesil mobil teknolojiler konusundaki vizyonunu ve en son geliştirdiği çözümleri katılımcılarla paylaşacak.



