Qualcomm mevcut mimarisinin en hızlı işlemcisini duyurdu: Snapdragon 801

Mobil Dünya Kongresi kapsamında önemli açıklamalarda bulunan firmalardan bir diğeri de Qulcomm oldu. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni nesil Snapdragon 805 işlemcisini yılın ikinci yarısında lans etmeye hazırlanan firma, aradaki süreyi Snapdragon 801 ile geçirecek.

Belirlenen isim yeni olsa bile, Snapdragon 801 aslen var olan bir işlemcinin yeniden isimlendirilmiş hali. İlk defa Çinli Gionee firmasının Elife E7L isimli akıllı telefonunda kullanılan Snapdragon 800AC (8974ac) işlemcisi, bundan sonra Snapdragon 801 ismiyle anılacak.

64-bit işlemcileri için çalışmalarına devam eden Qualcomm, pazardaki yoğun 32-bit talebine, üst segmentte Snapdragon 801 ile yer verecek. Krait 400 mimarisinn en yüksek hızda çalışan en hızlı versiyonu olma özelliğine sahip Snapdragon 801'in teknik detayları şu şekilde;

Görülebileceği üzere saat hızı %8 artmış durumda. Aynı zamanda GPU saat hızının da %28 arttığını görmekteyiz. Ayrıca açıklanan bilgiler doğrultusunda bellek bantgenişliğinin de %16 arttığını söylemem gerekiyor. Tüm bu değerleri ile Snapdragon 801, hali hazırda sınıfındaki en hızlı işlemci olacak gibi görünüyor. Snapdragon 801 işlemcisini kullanan yeni nesil cihazların Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilmesi bekleniyor.



