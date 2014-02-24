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Qualcomm mevcut mimarisinin en hızlı işlemcisini duyurdu: Snapdragon 801

5 yıl
11,7b
1
41
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm mevcut mimarisinin en hızlı işlemcisini duyurdu: Snapdragon 801
Mobil Dünya Kongresi kapsamında önemli açıklamalarda bulunan firmalardan bir diğeri de Qulcomm oldu. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni nesil Snapdragon 805 işlemcisini yılın ikinci yarısında lans etmeye hazırlanan firma, aradaki süreyi Snapdragon 801 ile geçirecek.
Belirlenen isim yeni olsa bile, Snapdragon 801 aslen var olan bir işlemcinin yeniden isimlendirilmiş hali. İlk defa Çinli Gionee firmasının Elife E7L isimli akıllı telefonunda kullanılan Snapdragon 800AC (8974ac) işlemcisi, bundan sonra Snapdragon 801 ismiyle anılacak.
64-bit işlemcileri için çalışmalarına devam eden Qualcomm, pazardaki yoğun 32-bit talebine, üst segmentte Snapdragon 801 ile yer verecek. Krait 400 mimarisinn en yüksek hızda çalışan en hızlı versiyonu olma özelliğine sahip Snapdragon 801'in teknik detayları şu şekilde;
Qualcomm mevcut mimarisinin en hızlı işlemcisini duyurdu: Snapdragon 801
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Görülebileceği üzere saat hızı %8 artmış durumda. Aynı zamanda GPU saat hızının da %28 arttığını görmekteyiz. Ayrıca açıklanan bilgiler doğrultusunda bellek bantgenişliğinin de %16 arttığını söylemem gerekiyor. Tüm bu değerleri ile Snapdragon 801, hali hazırda sınıfındaki en hızlı işlemci olacak gibi görünüyor. Snapdragon 801 işlemcisini kullanan yeni nesil cihazların Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilmesi bekleniyor. 


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blackzeros 5 yıl en beğenilen
ab ile ac arasında anlaşabilecek bir performans farki yok.burnuma pis kokular geliyor. kullanıcıların algılarıyla oynamaya yönelik bir pazarlama hilesi.ne oldulda 800ac 801 diye adlandırıldı acaba.
ab ile ac arasında anlaşabilecek bir performans farki yok.burnuma pis kokular geliyor. kullanıcıların algılarıyla oynamaya yönelik bir pazarlama hilesi.ne oldul...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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darkdiva 5 yıl
Samsung söylemiştir bunlara, S5'e AC'yi koyacaz, sonuçta hepsinin adı 800, bizim farkımız olsun 801 diye geçsin diye :)
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BekirTemel 5 yıl
802 tanitilana kadar en iyisi bu.802 de bundan %29 daha performanslı olur,bu böyle sürer gider.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Samsung galaxy alpha snapdragon 801 sürümü nerden bakabilirim bu yazilim olduguna
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atomcu 5 yıl
Bakalım inşallah GM elite 801 ile gelir
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clopin 5 yıl
Nano işlemciler çıksada bu ısınma sorunları filan tarihe gömülse
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lestet 5 yıl
para düşmanı, tamamen kar amacı güden, insanları sömüren bu teknoloji akımının en büyük öncülerinden kualkom.
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blackcat67 5 yıl
temmuzda gta 4 mobil gelir sonra ps3 kalitesinde oyunlar falan hadi bakalım :D
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aziz77 5 yıl
samsnug s5 de acyi kullandı,xperia z2 ab yi kullandı.arada sadece gpu için 28 mhz fark var.samsnug bunu şişiriri büyütür boyar bizde en iyi diye millete en kazık fiyattan naylonları sattırır....
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TheNewAtilla 5 yıl
Gördük s801 i. Real racing 3te kasiyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
o değilde bizim gm elite noldu hani mobil dünya kongresinden önce çıkıyordu
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E_Aydin35 5 yıl
Qualcomm'un, Snapdragon 800'ün farklı versiyonu yerine başlı başına yeni bir işlemci adı altında ilan etmesi, ilerideki tanıtım ve pazarlama sırasındaki stratejilerine katkı sağlar nitelikte olmuş.. :)
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kule_genclik 5 yıl
Z2 de goruldugu gibi AB de 801 diye adlandiriliyor.
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adaletinoğlu 5 yıl
gm eliteye ac işlemci konmayacak diye forumda yer yerinden oynuyor.

z2 gibi bir telefon ise ab revizyonuyla lanse ediliyor. elite ye haksızlık mi ediyoz acaba
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Haşin_ErKeK 5 yıl
işte bunlar hep komplo
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