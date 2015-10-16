Qualcomm sunuculara yönelik 24 çekirdekli yongasetini duyurdu

Mimarisini sunucu platformlarına entegre etmek için yoğun çaba sarfeden ve pek çok üreticinin desteğini kazanan ARM, yavaş yavaş ilk yongasetlerinde kendisine yer bulmaya başladı. AMD'nin Hierofalcon yongasetinden sonra Qualcomm da ilk sunucu yongasetini duyurdu.





İki yıl önce Sunucu Geliştirme Platformu adında yeni bir girişim başlatan Qualcomm, sunuculara yönelik en iyi performansı en düşük enerji tüketiminde sunacak yongasetleri geliştirmeyi amaçlıyor. Yeni yongaseti iki yıllık bir çalışmanın ürünü.





64-bitlik ARMv8-A mimarisini temel alan yongasetinde 24 adet özelleştirilmiş çekirdek yer alıyor. AMD'nin çözümünde ise 8 adet Cortex-A57 çekirdeği yer alıyordu. Qualcomm yongaseti tasarımında uzman olduğu için sunucu tarafında da en gelişmiş yongasetini ortaya koyduğunu belirtiyor.





Qualcomm yeni yongasetini büyük veri, öğrenebilen makineler, veri merkezleri gibi daha yaygın kullanılan platformlara göre tasarlamış. ARM mimarisinin karakteristiği olduğu üzere yongaseti yüksek performansı düşük enerji tüketim değerlerinde sunabiliyor. Ayrıca üretim esnasında FinFET teknolojisinden faydalanılacak. AMD'nin yongaseti 30Watt ısıl tasarım gücüne sahipti. Qualcomm da buna yakın bir değer elde edecektir.





Qualcomm projesi için iki önemli ortaklığa da imza attı. Sonradan programlanabilir yongalar geliştiren Xilinx ve sunuculara yönelik yongasetleri için iç bağlantı ve Ethernet bağlantıları üzerinde çalışan Mellanox, tecrübelerini Qualcomm ile paylaşacak.





Yongasetinin örneklenmesine başlanırken, Google ve Facebook gibi şimdiden projeyi incelemeye aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte sunucu tarafında ARM mimarisi sadece Linux dağıtımları üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan ARM'ın kapsama alanı sunucularında Linux dağıtımlarına yer veren firmaları kapsıyor. ARM gelecekte Windows platformunun da mimariye uyumluluk sağlayacağını umut ediyor.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2015/10/08/qualcomm-makes-significant-advancements-its-server-ecosystem