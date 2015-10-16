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Qualcomm sunuculara yönelik 24 çekirdekli yongasetini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm sunuculara yönelik 24 çekirdekli yongasetini duyurdu

Mimarisini sunucu platformlarına entegre etmek için yoğun çaba sarfeden ve pek çok üreticinin desteğini kazanan ARM, yavaş yavaş ilk yongasetlerinde kendisine yer bulmaya başladı. AMD'nin Hierofalcon yongasetinden sonra Qualcomm da ilk sunucu yongasetini duyurdu.

İki yıl önce Sunucu Geliştirme Platformu adında yeni bir girişim başlatan Qualcomm, sunuculara yönelik en iyi performansı en düşük enerji tüketiminde sunacak yongasetleri geliştirmeyi amaçlıyor. Yeni yongaseti iki yıllık bir çalışmanın ürünü.

64-bitlik ARMv8-A mimarisini temel alan yongasetinde 24 adet özelleştirilmiş çekirdek yer alıyor. AMD'nin çözümünde ise 8 adet Cortex-A57 çekirdeği yer alıyordu. Qualcomm yongaseti tasarımında uzman olduğu için sunucu tarafında da en gelişmiş yongasetini ortaya koyduğunu belirtiyor. 

Qualcomm yeni yongasetini büyük veri, öğrenebilen makineler, veri merkezleri gibi daha yaygın kullanılan platformlara göre tasarlamış. ARM mimarisinin karakteristiği olduğu üzere yongaseti yüksek performansı düşük enerji tüketim değerlerinde sunabiliyor. Ayrıca üretim esnasında FinFET teknolojisinden faydalanılacak. AMD'nin yongaseti 30Watt ısıl tasarım gücüne sahipti. Qualcomm da buna yakın bir değer elde edecektir. 

Qualcomm projesi için iki önemli ortaklığa da imza attı. Sonradan programlanabilir yongalar geliştiren Xilinx ve sunuculara yönelik yongasetleri için iç bağlantı ve Ethernet bağlantıları üzerinde çalışan Mellanox, tecrübelerini Qualcomm ile paylaşacak. 

Yongasetinin örneklenmesine başlanırken, Google ve Facebook gibi şimdiden projeyi incelemeye aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte sunucu tarafında ARM mimarisi sadece Linux dağıtımları üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan ARM'ın kapsama alanı sunucularında Linux dağıtımlarına yer veren firmaları kapsıyor. ARM gelecekte Windows platformunun da mimariye uyumluluk sağlayacağını umut ediyor.  

https://www.qualcomm.com/news/releases/2015/10/08/qualcomm-makes-significant-advancements-its-server-ecosystem Yorum Yaz
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Mağdur Adam 4 yıl en beğenilen kadirirdem
kadirirdem
Herşeyden cok en cok parayi arm kazanıyor adamlar her firmaya lisansliyor

Öyle iste çinli uretir koreli satar turk alir amarikali da parayi cebe indirir
kadirirdemHerşeyden cok en cok parayi arm kazanıyor adamlar her firmaya lisansliyorÖyle iste çinli uretir koreli satar turk al...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Patren 4 yıl
intelle rekabet edemezler
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artenis 4 yıl
yoksa ''milli 24 çekirdek'' mi ürettik ;)
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OverClocK1ng 4 yıl
Kaç pin o yaaaaw...
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gun 4 yıl
Intel'in sunucu piyasasının bu segmentine cevabı çok iyi oldu Xeon D modeli çok başarılı o yüzden patlamıştı daha önceki arm işlemciler bununla akıbeti bence çok farklı olmayacak bence.
Zira bu ufak çaplı sunucularda ram destek miktarı çok önemli ve xeon d modeli 128 gb a kadar destek veriyor. Üstelik bayağı güçlü.
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kadirirdem 4 yıl
Herşeyden cok en cok parayi arm kazanıyor adamlar her firmaya lisansliyor
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canguler917 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
Herşeyden cok en cok parayi arm kazanıyor adamlar her firmaya lisansliyor

ilk kez özgün bir yorum yaptığını görüyorum. güzelde aynı zamanda.helal olsun
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Mağdur Adam 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
Herşeyden cok en cok parayi arm kazanıyor adamlar her firmaya lisansliyor

Öyle iste çinli uretir koreli satar turk alir amarikali da parayi cebe indirir
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Xiaomii 4 yıl
Snapdragon 820 dede 16 çekirdek (taipan kryoyu arm cortex a72 nin 18 katı yaparak) 128 bit 10 nm bekliyoruz
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Guest-BF8E9B238 4 yıl Xiaomii
Xiaomii
Snapdragon 820 dede 16 çekirdek (taipan kryoyu arm cortex a72 nin 18 katı yaparak) 128 bit 10 nm bekliyoruz

Sana bitin ne olduğunu öğretemedim ya ona yanıyorum.
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canguler917 4 yıl
8 cekirdek cortex a57 bulunduran bir islemcinin 30 watt harcadığını sanmiyorum
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interwap 4 yıl
ARM işlemciler piyasayı kasıp kavuracak. Kullanılmadığı alan giderek daralıyor.
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sertacaygun 4 yıl
Sunucu pazarında Intel'in "rakipsizliği" su götürmez gerçek. ARM mimarisine yönelik Linux/Windows işletim sistemi ve tüm çekirdekleri verimli şekilde kullanabilen uygulamalar, database'ler yazılması durumda düşük güç tüketimli, nispeten basit -özellikle mail- sunucularda iş yapabilir.
Ama işin her zaman baktığı nokta; YAZILIM. Dünya'nın en iyi çipini yapsanız da, elinizde mükemmel, uyarlanabilir ve sorunsuz yazılım olması gerekiyor. Şu yılda bile NASA uzaya gönderdiği aletler için yazılımın sorunsuzluğu konusunda dert yanıyor.
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