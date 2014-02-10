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Qualcomm tüm dünyada çalışacak iletişim yongaları üzerinde çalışıyor

5 yıl
14,2b
1
7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm tüm dünyada çalışacak iletişim yongaları üzerinde çalışıyor

Genelde akıllı telefonlar 2G, 3G veya 4G desteğini farklı versiyonlar ile sunmakta iken, bunları biraraya getirebilen akıllı telefonlar da her ülke altyapısına uyumlu değil. 

İletişim yongaları konusunda sektörün en önemli oyuncusu kabul edilen Qualcomm, pek çok farklı mobil iletişim ağını destekleyecek yeni bir bileşen üzerinde çalışıyor. RF360 adındaki ürün bir radyo frekans yongası ve ana bant ile anten arasına konumlanarak ağ desteğini genişletiyor.

RF360 yongası 4 farklı bileşenden meydana geliyor : tüketilen enerjiyi kontrol eden envelope tracker, frekans ayarlayıcısı, güç amplifikatörü ve RF Pop. Qualcomm'un ET yongası hali hazırda Galaxy Note 3 ve Nexus 5 cihazlarında yer alıyor ve sektörde bir ilk olarak görülüyor. Frekans ayarlayıcısı ise Lumia 1520 modelinde mevcut.

Yonganın en önemli kısmı ise RF Pop. Daha az enerji tüketen ve daha az yer kaplayan RF Pop yaklaşık 40 farklı 2G,3G ve 4G ağlarına destek sunuyor ve gerçek manada bir dünya telefonunun geliştirilmesi için imkan sağlıyor. Böylece RF360 yongası ile üreticiler diğer bileşenler için daha fazla alan elde edebilecekken, batarya süresine de olumlu katkı sağlanacak. 

Qualcomm'un bu çözümü ile akıllı telefon üreticilerinin üçte bir oranında farklı versiyon geliştirmekten kurtulacağı belirtiliyor. Yani örneğin gelecekte Galaxy amiral gemilerini ayrı 3G ve LTE versiyonları ile görmek zorunda kalmayacağız. Qualcomm'un yıl sonuna doğru RF yongasını satışa sunması planlanıyor.  

http://www.androidauthority.com/qualcomm-rf360-343628/ Yorum Yaz
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DarthLuca 5 yıl en beğenilen ekrem71
ekrem71
Yani örneğin gelecekte Galaxy amiral gemilerini ayrı 3G ve LTE versiyonları ile görmek zorunda kalmayacağız.

3G ve LTE versiyonu olması sebebi Exynos'un LTE desteği olmaması ve Samsungun 4+4 ( çekirdekli telefonum var diyebilmesi için. Qualcomm Snapdrogon 800 zaten hem 3G hem LTE destekli. Samsung exynosda LTE kullanmadığı sürece iki farklı versiyon olur.

Yurtdışı sitelerden haberleri kopyala çevir yapıştır yapıyorsunuz diye eleştirilere karşı yorum da katıyorsunuz ama yapmış olmak için yorum yapmayın, bi araştırın iyice emin olun öyle yorum yapın. Bide bu haberi ana sayfada yayınlayıp insanlara yanlış bilgi veriyorsunuz!!!
ekrem71Yani örneğin gelecekte Galaxy amiral gemilerini ayrı 3G ve LTE versiyonları ile görmek zorunda kalmayacağız.3G ve L...
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Nipalensis 5 yıl
İyi olur o ülkeye öyle bu ülkeye böyle durumu kalkar en azından.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inş birazda olsa karmaşa kalkar
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batkent 5 yıl
Şu yongalar biraz daha verimli yapsalar.
3g'de internet bataryayi emiyor
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SERDARbdrm 5 yıl
Samsung herşeyi yapabilecek teknolojiye sahipken, neden ürettiği canavar gibi SoC lara LTE modem eklememeye devam ediyor? patent sorunları nedeni ile mi yoksa başka bi açıklaması mı var?
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DarthLuca 5 yıl en beğenilen ekrem71
ekrem71
Yani örneğin gelecekte Galaxy amiral gemilerini ayrı 3G ve LTE versiyonları ile görmek zorunda kalmayacağız.

3G ve LTE versiyonu olması sebebi Exynos'un LTE desteği olmaması ve Samsungun 4+4 ( çekirdekli telefonum var diyebilmesi için. Qualcomm Snapdrogon 800 zaten hem 3G hem LTE destekli. Samsung exynosda LTE kullanmadığı sürece iki farklı versiyon olur.

Yurtdışı sitelerden haberleri kopyala çevir yapıştır yapıyorsunuz diye eleştirilere karşı yorum da katıyorsunuz ama yapmış olmak için yorum yapmayın, bi araştırın iyice emin olun öyle yorum yapın. Bide bu haberi ana sayfada yayınlayıp insanlara yanlış bilgi veriyorsunuz!!!
Yanıtla +19
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fatih-8 5 yıl
e samsung tüm galaxy de qualcomm kullanırsa exynos u kime satacak.? kendi telefonunda kullancak kaçarı yok.yani ya yine 2 versiyon olacak ya da hepsi exynos olacak.
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hukuksever 5 yıl
Kurtuluruz.. Çokta dua ederim valla ;)
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Nipalensis 5 yıl
İyi olur o ülkeye öyle bu ülkeye böyle durumu kalkar en azından.
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