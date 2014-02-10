Qualcomm tüm dünyada çalışacak iletişim yongaları üzerinde çalışıyor





Genelde akıllı telefonlar 2G, 3G veya 4G desteğini farklı versiyonlar ile sunmakta iken, bunları biraraya getirebilen akıllı telefonlar da her ülke altyapısına uyumlu değil.





İletişim yongaları konusunda sektörün en önemli oyuncusu kabul edilen Qualcomm, pek çok farklı mobil iletişim ağını destekleyecek yeni bir bileşen üzerinde çalışıyor. RF360 adındaki ürün bir radyo frekans yongası ve ana bant ile anten arasına konumlanarak ağ desteğini genişletiyor.





RF360 yongası 4 farklı bileşenden meydana geliyor : tüketilen enerjiyi kontrol eden envelope tracker, frekans ayarlayıcısı, güç amplifikatörü ve RF Pop. Qualcomm'un ET yongası hali hazırda Galaxy Note 3 ve Nexus 5 cihazlarında yer alıyor ve sektörde bir ilk olarak görülüyor. Frekans ayarlayıcısı ise Lumia 1520 modelinde mevcut.





Yonganın en önemli kısmı ise RF Pop. Daha az enerji tüketen ve daha az yer kaplayan RF Pop yaklaşık 40 farklı 2G,3G ve 4G ağlarına destek sunuyor ve gerçek manada bir dünya telefonunun geliştirilmesi için imkan sağlıyor. Böylece RF360 yongası ile üreticiler diğer bileşenler için daha fazla alan elde edebilecekken, batarya süresine de olumlu katkı sağlanacak.





Qualcomm'un bu çözümü ile akıllı telefon üreticilerinin üçte bir oranında farklı versiyon geliştirmekten kurtulacağı belirtiliyor. Yani örneğin gelecekte Galaxy amiral gemilerini ayrı 3G ve LTE versiyonları ile görmek zorunda kalmayacağız. Qualcomm'un yıl sonuna doğru RF yongasını satışa sunması planlanıyor.

http://www.androidauthority.com/qualcomm-rf360-343628/