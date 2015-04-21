Qualcomm üretim için Samsung'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

Samsung'un yonga üretim konusunda 14nm süreci de dahil olmak üzere son dönemde yaptığı önemli atılımlar tasarımcıların dikkatini çekmeye başladı. Apple'ın A9 yongaseti için Samsung'a yöneldiği haberlerinden sonra Qualcomm'un da yeni bir hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi.





Qualcomm'un uzun süredir Snapdragon ailesi için Samsung ile işbirliği yapmak istediği konuşuluyordu. Son gelen bilgilere göre Qualcomm gelecek yıl piyasaya süreceği 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini Samsung'un üretmesini istiyor.





Qualcomm'un hali hazırdaki döküm ortağı TSMC üretimi 20nm sürecinde yapıyor ve Snapdragon 810 bu bakımdan Exynos 7420 yongasetinin oldukça gerisinde kaldı. TSMC bu yıl en azından 16nm sürecine geçmek için yoğun bir hazırlık içerisinde ancak başlamak için herşey tamam olsa bile Samsung'un en az 10 ay gerisinde kalmış olacak ve Snapdragon 820 yongasetine özel önem veren Qualcomm için bu bir dezavantaj oluşturabilir.





Qualcomm bunun dışında kalan orta ve alt seviye Snapdragon yongasetleri için yine TSMC ile yola devam etmeyi düşünüyor zira bu yongasetleri daha geri üretim süreçlerine sahip.





Henüz firmaların resmi bir açıklaması yok ancak iddialar doğruysa Exynos işlemcisi dışında Apple ve diğer üreticilerin amiral gemi modellerinde kullanılacak yongasetlerinde de Samsung'un imzası olacak. Firma zaten yonga üretiminde önümüzdeki yıllarda büyük başarılara imza atmayı bekliyordu. Bunun da gerçekleştirecek gibi görünüyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/04/qualcomm-will-reportedly-ask-samsung-to-produce-its-next-high-end-chip/?utm_source=mobilerepublic