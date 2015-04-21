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Qualcomm üretim için Samsung'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

4 yıl
2,9b
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19
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm üretim için Samsung'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

Samsung'un yonga üretim konusunda 14nm süreci de dahil olmak üzere son dönemde yaptığı önemli atılımlar tasarımcıların dikkatini çekmeye başladı. Apple'ın A9 yongaseti için Samsung'a yöneldiği haberlerinden sonra Qualcomm'un da yeni bir hazırlık içerisinde olduğu iddia edildi. 

Qualcomm'un uzun süredir Snapdragon ailesi için Samsung ile işbirliği yapmak istediği konuşuluyordu. Son gelen bilgilere göre Qualcomm gelecek yıl piyasaya süreceği 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini Samsung'un üretmesini istiyor. 

Qualcomm'un hali hazırdaki döküm ortağı TSMC üretimi 20nm sürecinde yapıyor ve Snapdragon 810 bu bakımdan Exynos 7420 yongasetinin oldukça gerisinde kaldı. TSMC bu yıl en azından 16nm sürecine geçmek için yoğun bir hazırlık içerisinde ancak başlamak için herşey tamam olsa bile Samsung'un en az 10 ay gerisinde kalmış olacak ve Snapdragon 820 yongasetine özel önem veren Qualcomm için bu bir dezavantaj oluşturabilir. 

Qualcomm bunun dışında kalan orta ve alt seviye Snapdragon yongasetleri için yine TSMC ile yola devam etmeyi düşünüyor zira bu yongasetleri daha geri üretim süreçlerine sahip. 

Henüz firmaların resmi bir açıklaması yok ancak iddialar doğruysa Exynos işlemcisi dışında Apple ve diğer üreticilerin amiral gemi modellerinde kullanılacak yongasetlerinde de Samsung'un imzası olacak. Firma zaten yonga üretiminde önümüzdeki yıllarda büyük başarılara imza atmayı bekliyordu. Bunun da gerçekleştirecek gibi görünüyor.  

http://www.ubergizmo.com/2015/04/qualcomm-will-reportedly-ask-samsung-to-produce-its-next-high-end-chip/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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javaprof 4 yıl
çok iyi bir haber bence qualcomun özelleştirilmiş mimarisi ile 14 nm birleşirse konsol kalitesinde oyunlar yüksek performans isteyen programlama,grafik,matematik programları
(matlab,eclpse,adobe) androide gelebilir gerçi foxconun 16 nm si de güzel ama daha üretime hazır değilmiş onlar hazırlayana kadar samsung 10 nm ye geçmiş olur sanırım.
çok iyi bir haber bence qualcomun özelleştirilmiş mimarisi ile 14 nm birleşirse konsol kalitesinde oyunlar yüksek performans isteyen programlama,grafik,matemati...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Batumatu 4 yıl en beğenilen
Sırayla gelecek hepsi... Ben yakın zamanda Samsung'un AMD yi satın alacağını düşünüyorum. Çok yerinde bir hamle olur. İntel ile daha rekabetçi bir duruş sergiler ve belki işlemci piyasasında tekel olabilir.
Sırayla gelecek hepsi... Ben yakın zamanda Samsung'un AMD yi satın alacağını düşünüyorum. Çok yerinde bir hamle olur. İntel ile daha rekabetçi bir duruş sergile...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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OverClocK1ng 4 yıl
Bükemediğin bileği öpeceksin.
Adamlar 14nm nin de getirisiyle, daha verimli, daha az maliyetli, daha az ısınan, daha az yer kaplayan bir avantaj elde ettiler.
Durum normal. Ama standart mimari yerine, Qualcomm eskiden olduğu gibi özelleştirilmiş mimarili SOC'larını Samsung'a yaptırırsa o zaman onlar için iyi olur...
Bükemediğin bileği öpeceksin.Adamlar 14nm nin de getirisiyle, daha verimli, daha az maliyetli, daha az ısınan, daha az yer kaplayan bir avantaj elde ettiler...
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felixamor 4 yıl
Qualcomm'um SD801'den sonra pek atılım yapamadığı bir gerçek. SD810'lardaki sıkıntılardan ilk bahseden Samsung olmuştu ve bu nedenle kendi amiral gemisinde tercih etmedi, diğer üreticilere iyi bir gol oldu bu. Gerekli testleri yapmadan çıkardıkları telefonlar adeta nükleer reaktöre döndü. Sonuç olarak hız düşürerek termal sorunlardan kurtulmaya çalışıyorlar şimdi HTC M9'da olduğu gibi.
Qualcomm bu prestij kaybından sonra teknolojisi çok daha ileride olan Samsung'a yanaşması gelinen durumu çok iyi ifade ediyor.
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Arka Destroyer 4 yıl
Samsung yardırdı gidiyor arkadaş
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serafon 4 yıl
paldov
büyük şirket, büyük firmalar böyle oluyor işte. biz hala nelerle uğraşalım. helal olsun adamlara..

Bizdekiler 1 milyar dolarla bu işin olacağını ya da bakkaldan satın alınır gibi olacağını sanıyorlar. Gaza gelip hadi çip yapalım diyorlar 3 ayda Samsung olacaklarını zannediyorlar 2. ayda sıkılıp inşaata geri dönüyorlar. Yerli üretim helikopter yaptık diyorlar. Yerli üretim öyle mi olur? Gerçek yerli üretim her seviyede eğitim kurumunu, sanayiyi, maliyeyi her yeri etkiler her yere olumlu etki eder. Bir şeyi satın alıp 2 modifiye yapıp marka basmakla yerli olmaz onun faydası çok olmaz esas yerli üretimden kasıt orada bir ekosistem oluşmasıdır. Biri orman/bahçe yetiştirmek diğeri ithal meyve sebze getirip satmak!
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kav1nsky 4 yıl
Leğenci diye dalga geçiyorduk adamlar her konuda aştı kendini.
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NeroWin 4 yıl
Samsung için çok iyi bir haber. Ayrıca başka firmaların işlemcilerini üretmesi ile onların tasarımlarına erkenden öğrenip işlemci geliştiren mühendislere de katkısı olabileceğini düşünüyorum. Tabi böyle bir şey olabiliyorsa.
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dranas 4 yıl
ar-ge çok önemli arkadaşlar, ar-ge'n sağlamsa her şekilde para kazanırsın.. samsung bunu yıllar öncesinden keşfedip buna göre yatırım yapmasının meyvesini yiyor.
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darkdiva 4 yıl
Büyük firma dediğin böyle olur. Rakipleri sattıkça kendisi de kazanacak. Daha ötesi var mı?
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Angel of the Lord 4 yıl
Samsung cidden bu yil kendini gosterdi her alanda buyuk bir sirket olduğunu.
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Crauls 4 yıl
o Zman sattıgı kendı modellerınden cok,saga sola yaptıgı uretımle parayı kırar samsung,zaten 2016 da tum amıral gemıler snpdrgn 820 kullanacaktır muhtemelen ve her satılan cıhazdan samsungta para kazanacak bu durumda,duzgunn telefon ve arayuz yapamasada uretım bandı teknolojısınden ıyı para kaldıracak gıbı cekık gozluler.
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mu5tafa 4 yıl
O zaman qualcomm a ne gerek var ki. Qualcomm u aradan çıkartıp samsung direkt lg ye sony ye htc ye işlemci satsa iki tarafta kazanır. Qualcomm da 3 ün 1 ini alır.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
O kadar yatırımın karşılığını alıyor adamlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bükemediğin bileği öpeceksin.
Adamlar 14nm nin de getirisiyle, daha verimli, daha az maliyetli, daha az ısınan, daha az yer kaplayan bir avantaj elde ettiler.
Durum normal. Ama standart mimari yerine, Qualcomm eskiden olduğu gibi özelleştirilmiş mimarili SOC'larını Samsung'a yaptırırsa o zaman onlar için iyi olur...
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