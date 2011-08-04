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Qualcomm yeni ve basit Snapdragon model numaralarına geçiyor

7 yıl
2,6b
1
2
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük ARM tabanlı mobil işlemci üreticisi Qualcomm tablet alanında yaygın olmasa da akıllı telefon ve java yüklü telefon pazarında halen lider durumda. Önümüzdeki dönemde iddialı modeller ile hem tablet hem de akıllı telefon alanında hakimiyet kurmak isteyen Qualcomm yeni nesil Snapdragon işlemci ailesinin yol haritasını yayınladı.

Bugüne kadar oldukça karmaşık harf ve sayı kombinasyonlarını model numarası olarak kullanan Qualcomm artık işlemcilerini 4 seviye üzerinden isimlendirecek. Bu seviyeler S1, S2, S3, S4 olacak ve her biri farklı bir segmenti hedef alacak. “S” harfi ise System kelimesini tanımlıyor.

S1 sınıfı işlemciler yaygın akıllı telefon pazarına hitap ediyor. 65nm mimarisi, 1GHz’ye kadar saat hızı, orta seviye Adreno 200 grafik birimi ve 3G HSPA desteği sunuyor. 

S2 sınıfı işlemciler ise yüksek performanslı akıllı telefon ve tabletler için üretilecek. 45nm mimariye sahip işlemciler 1.4GHz’ye kadar saat hızı, orta üst seviye Adreno 205 grafik birimi barındırırken, 3G HSPA+, 1024 x 768 ekran çözünürlüğü, 720p video izleme, Dolby 5.1 ses sistemi ve stereoskopik 3D desteği sunuyor.  

S3 sınıfı işlemciler ise firmanın bir süredir el atmak istediği oyun konsolu pazarına hitap ediyor. 45nm mimarisinde üretilecek işlemciler 1.5GHz saat hızına kadar çift çekirdek ve üst seviye Adreno 220 grafik birimine sahipken 3G HSPA+, 1440 x 900 piksel ekran çözünürlüğü, 1080p HD, Dolby 5.1 ses sistemi ve stereoskopik 3D desteği sunuyor. 

S4 seviyesi işlemciler ise özellikle yeni nesil 4G uyumlu cihazlara hitap edecek. 28nm mimarisinde üretilecek işlemciler 2.5GHz saat hızına kadar tek/çift/dört çekirdek ve yeni nesil çift/dört çekirdekli Adreno grafik birimi barındıracak. 3G/4G çoklu mod desteği sunacak.

Qualcomm ayrıca oyun konsolu pazarına hitap etmesini istediği S3 seviye işlemcileri için Qualcomm geliştirici cihazı üzerinde çalışan oyunları anlatan bir de tanıtım videosu yayınladı. İşlemcilerin ne zaman üretime başlayacağı ise belli değil. 

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DH Misafiri 7 yıl
Bu konsol kalitesinde oyun felan bana biraz hikaye gibi geliyor açıklamalarında Xbox360 ve PS3 performanslarına yetişeceklermişşş.
Ürettiğin işlemcinin gücü nasıl 2 teraflops olacak hala merak etmekteyim. Neyse ya bekleyip görelim
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tolgacem 7 yıl
AMD kafasını duvarlara vuruyordur. Sen imagineon'u sat bedavaya..
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