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Qualcomm'dan akıllı telefon ve tabletler için en hızlı işlemci: Snapdragon 805

5 yıl
3,3b
1
120
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm'dan akıllı telefon ve tabletler için en hızlı işlemci: Snapdragon 805
Qualcomm gelecek yıl piyasada olacak üst seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği en hızlı işlemci modelini tanıttı. Snapdragon 805 adını taşıyan dört çekirdekli yeni işlemci, pek çok noktada revize edilerek genel başarımı arttırılan Krait 450 çekirdek mimarisini kullanıyor. 2.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışmak üzere tasarlanan işlemci, en yüksek frekans ölçeği olan 2.5GHz ile aynı zamanda sınıfındaki en hızlı işlemci olmayı başarıyor. Daha öncesinde ST-Ericsson firması 3GHz'de çalışan mobil işlemciler hazırlamış ancak bu işlemciler hem ticari anlamda piyasaya girememiş hem de 3GHz hızına sadece belli süreler için uygulama başlatma durumlarında ulaşabiliyordu.
En yüksek mobil video, görüntüleme ve oyun performansı için geliştirilenj Snapdragon 805 işlemcisi, beraberinde gelen Adreno 420 GPU'su ile yerini alacağı Adreno 330 grafik birimine kıyasla %40 daha fazla performans ve 4K çözünürlüğündeki içerikleri için daha iyi optimizasyonlar içeriyor.  Yüksek çalışma frekansı sayesinde 25.6GB/saniye gibi oldukça yüksek bellek bantgenişliğine erişebilen yeni işelmci, Adreno 420'nin sahip olduğu donanımsal tessellation ve geometri shader desteği ile daha gerçekçi oyun grafikleri vaad ediyor.
Hollywood Quality Video (HQV) ve 4K HEVC (H.265) gibi yeni nesil video kodeklerine tam destek getiren Snapdragon 805 işlemcisi, 20nm üretim geometresine ölçeklendirilen, yine Qualcomm tasarımı Gobi MDM9x25 ve  Gobi MDM9x35 iletişim yongaları ile LTE Category 4 altyapısı üzerinde 150Mbps hızında internet erişimini mümkün kılıyor. Çift akışlı çift bant  VIVE 802.11ac teknolojisi ile 4K video akışında daha etkin performans sunan işlemci,  QCA6174 yongasının PCIe arayüzü üzerinden tabletler ve akıllı telefonlar için 600Mbps'nin üzerine çıkan daha hızlı mobil WiFi erişimini de mümkün kılıyor.
Son gelen bilgilere göre ilk olarak bazı Çinli üreticiler tarafından kullanılması beklenen Snapdragon 805 işlemcisi, Android ekosisteminde önümüzdeki yıla damgasını vuracak pek çok telefonda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Tabi GDR3 güncellemesi ile dört çekirdekli işlemci desteğine kavuşan ve bu sayede Nokia Lumia 1520'nin Snapdragon 800 platformu ile çıkmasının önünü açan Windows Phone ekosistemi de gelecek yıl Snapdragon 805'den istifade edebilir. 4K için geliştirilen Snapdragon 805 gösteriyor ki Ultra HD çözünürlük akıllı telefonların genel yetenekleri arasına hızlı bir giriş yapacak. Bu çözünürlükte ekrana sahip akıllı telefonların ise en azından Samsung'a göre 2015 yılında piyasaya girmesi bekleniyor. 

http://www.prnewswire.com/news-releases/qualcomm-technologies-announces-next-generation-qualcomm-snapdragon-805-ultra-hd-processor-232643031.html Yorum Yaz
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Christian Lorenz 5 yıl en beğenilen
Bende telefonda nasıl Battlefield 4 oynarız diyordum iyi oldu Snapdragon 805...
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Statistik 5 yıl Guest-006F740A9
Garavel_Usta
donanım ne olursa olsun bütün iş yazılımda bitiyor

Kim nederse desin iPhonelar gereksiz pahali.
2 Yanıt Yanıtla +81
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thestell 5 yıl
Ekranı 4kya dayayacaklar, adreno 420 falan kalmayacak merak etmeyin.
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WiiSmash 5 yıl
adamlar aldı başını gidiyo 4k çözünürlük nedir arkadaş cücük kadar ekranda (tabletler içinde geçerli) 1280x720 bile yeterli bence
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DH Misafiri 5 yıl
Ulan Sony;
Şu aptalca yarışa ortak olcam diyip Z1s'i umursamaz ve Türkiye'ye getirmezsen allah senin belnı versin
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sepkov 5 yıl
Samsung Galaxy S4 Ultra +
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xmasx 5 yıl
We trust in intel ..!!




14nm lik islemcilerini bekleyin hele.. Apple da zerre kadar akıl varsa, bıraksın su samsungu islemci konusunda intelin 64 bit 14nm`lik islemcileri iphone 6`ya iyi gider ..
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muratkaya 5 yıl
Cep telefonunda ve tabletlerde 4K kadar gereksiz bir şey olamaz. İlerde 16K telefon da çıkarırlar nasıl olsa yığınla cebi para dolu bilinçsiz tüketici var.
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Blindfire 5 yıl
İnsan gözü 720p den sonra pek farkı algılamıyor. üreticiler Para kazanmak için sanki ihtiyacımız varmışcasına bir izlenim uyandırmaya çalışıyor. Yazık halimize
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FreeRun 5 yıl
şarj olayını bikere çözmeleri lazım, hadi 1 hafta giden pil istemiyoruz da en azından şu piller 1 gün gitsin ama 1 dakikada falan şarj olsa o bile yeter.
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AMD HASTASI 044 5 yıl fx57
tamam cok guzel islemciyi grafigi guclendirdiniz peki bu telin sarji bu grafige dayanirmi artik arkamizda elektirik kablosunu kuyruk gibi sallaya sallaya gezdirecegiz
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TheNewAtilla 5 yıl
1080p iyi güzelde gözü çok yoruyor. zamanın en güncel telefonu alın en az 3 yıl kullanın. bende aldım 3 gün önce lg g2 en az 3 yıl
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Blindfire 5 yıl
Teknolojiyi 3 yilligina durdursak fena olmaz. Kullandifimiz telefondqn bisey anlamiyoruz.
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iTerre 5 yıl
ben hala diyorum.
şu an iPhone 5 ten daha yüksek model bir telefon bence lazım değil.
o kadar telefona yüklenmek bence gereksiz.
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