Qualcomm'dan akıllı telefon ve tabletler için en hızlı işlemci: Snapdragon 805

Qualcomm gelecek yıl piyasada olacak üst seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği en hızlı işlemci modelini tanıttı. Snapdragon 805 adını taşıyan dört çekirdekli yeni işlemci, pek çok noktada revize edilerek genel başarımı arttırılan Krait 450 çekirdek mimarisini kullanıyor. 2.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışmak üzere tasarlanan işlemci, en yüksek frekans ölçeği olan 2.5GHz ile aynı zamanda sınıfındaki en hızlı işlemci olmayı başarıyor. Daha öncesinde ST-Ericsson firması 3GHz'de çalışan mobil işlemciler hazırlamış ancak bu işlemciler hem ticari anlamda piyasaya girememiş hem de 3GHz hızına sadece belli süreler için uygulama başlatma durumlarında ulaşabiliyordu.

En yüksek mobil video, görüntüleme ve oyun performansı için geliştirilenj Snapdragon 805 işlemcisi, beraberinde gelen Adreno 420 GPU'su ile yerini alacağı Adreno 330 grafik birimine kıyasla %40 daha fazla performans ve 4K çözünürlüğündeki içerikleri için daha iyi optimizasyonlar içeriyor. Yüksek çalışma frekansı sayesinde 25.6GB/saniye gibi oldukça yüksek bellek bantgenişliğine erişebilen yeni işelmci, Adreno 420'nin sahip olduğu donanımsal tessellation ve geometri shader desteği ile daha gerçekçi oyun grafikleri vaad ediyor.

Hollywood Quality Video (HQV) ve 4K HEVC (H.265) gibi yeni nesil video kodeklerine tam destek getiren Snapdragon 805 işlemcisi, 20nm üretim geometresine ölçeklendirilen, yine Qualcomm tasarımı Gobi MDM9x25 ve Gobi MDM9x35 iletişim yongaları ile LTE Category 4 altyapısı üzerinde 150Mbps hızında internet erişimini mümkün kılıyor. Çift akışlı çift bant VIVE 802.11ac teknolojisi ile 4K video akışında daha etkin performans sunan işlemci, QCA6174 yongasının PCIe arayüzü üzerinden tabletler ve akıllı telefonlar için 600Mbps'nin üzerine çıkan daha hızlı mobil WiFi erişimini de mümkün kılıyor.

Son gelen bilgilere göre ilk olarak bazı Çinli üreticiler tarafından kullanılması beklenen Snapdragon 805 işlemcisi, Android ekosisteminde önümüzdeki yıla damgasını vuracak pek çok telefonda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Tabi GDR3 güncellemesi ile dört çekirdekli işlemci desteğine kavuşan ve bu sayede Nokia Lumia 1520'nin Snapdragon 800 platformu ile çıkmasının önünü açan Windows Phone ekosistemi de gelecek yıl Snapdragon 805'den istifade edebilir. 4K için geliştirilen Snapdragon 805 gösteriyor ki Ultra HD çözünürlük akıllı telefonların genel yetenekleri arasına hızlı bir giriş yapacak. Bu çözünürlükte ekrana sahip akıllı telefonların ise en azından Samsung'a göre 2015 yılında piyasaya girmesi bekleniyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/qualcomm-technologies-announces-next-generation-qualcomm-snapdragon-805-ultra-hd-processor-232643031.html