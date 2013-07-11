Qualcomm'dan akıllı telefonların önemine ilişkin yeni video

Akıllı telefonlar bugün yanımızdan ayıramadığımız en büyük yardımcımız haline geldi. Gelişen donanımları, göze hoş gelen tasarımları ve sürekli çevrimiçi olma yetenekleri sayesinde tüm iletişimimizi, yeri geldiğinde eğlenme isteğimizi ve internet-sosyal medyayla ilgili takibimizi onlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Akıllı telefonların hızlı gelişimine baktığımızda karşımıza çıkan isimlerden biri de Qualcomm oluyor. Geliştirdiği mobil işlemciler, 3G ve 4G gibi teknolojilere yaptığı yatırımlarla, mobil iletişim cihazlarının hızlı gelişiminde önemli bir rol üstlenen Qualcomm, yayınladığı yeni bir video ile mobil cihazların önemini bir kez daha ekranlara taşıyor.

Snapdragon ailesi ile bugün pek çok üst seviye akıllı telefona güç veren, Adreno 330 grafik birimi ile akıllı telefonların taşınabilir oyun konsolu olarak kullanılması noktasında çıtayı biraz daha yükselten, evlerimize girmeye başlayan 4K televizyonlar için akıllı cihazlara 4K video çekme-oynatma yetenekleri kazandıran ve pil ömrüne yönelik asenkron çekirdek tasarımı ve yazılımsal güç yönetim özellikleri gibi teknolojiler geliştiren Qualcomm, yeni videosunda özellikle "akıllı telefonum olmazsa olmazım" diyen kullanıcıların duygularını ekranlara getirmeyi amaç edinmiş. İşte o video;