Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'dan akıllı telefonların önemine ilişkin yeni video

5 yıl
529
1
8
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm'dan akıllı telefonların önemine ilişkin yeni video
Akıllı telefonlar bugün yanımızdan ayıramadığımız en büyük yardımcımız haline geldi. Gelişen donanımları, göze hoş gelen tasarımları ve sürekli çevrimiçi olma yetenekleri sayesinde tüm iletişimimizi, yeri geldiğinde eğlenme isteğimizi ve internet-sosyal medyayla ilgili takibimizi onlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Akıllı telefonların hızlı gelişimine baktığımızda karşımıza çıkan isimlerden biri de Qualcomm oluyor. Geliştirdiği mobil işlemciler, 3G ve 4G gibi teknolojilere yaptığı yatırımlarla, mobil iletişim cihazlarının hızlı gelişiminde önemli bir rol üstlenen Qualcomm, yayınladığı yeni bir video ile mobil cihazların önemini bir kez daha ekranlara taşıyor. 
Snapdragon ailesi ile bugün pek çok üst seviye akıllı telefona güç veren, Adreno 330 grafik birimi ile akıllı telefonların taşınabilir oyun konsolu olarak kullanılması noktasında çıtayı biraz daha yükselten, evlerimize girmeye başlayan 4K televizyonlar için akıllı cihazlara 4K video çekme-oynatma yetenekleri kazandıran ve pil ömrüne yönelik asenkron çekirdek tasarımı ve yazılımsal güç yönetim özellikleri gibi teknolojiler geliştiren Qualcomm, yeni videosunda özellikle "akıllı telefonum olmazsa olmazım" diyen kullanıcıların duygularını ekranlara getirmeyi amaç edinmiş. İşte o video;

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lockheed 5 yıl
Video hoş, komik gibi gelse de düşündüm de ilk telefonumu üniversiteye giderken babam almıştı. Şu an telefonum olmasa olur mu diye düşündüm bir an... Olur bence :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 5 yıl
çok komik ve anlamlı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 5 yıl
Çok güzel olmuş. Gülmekten kırıldım. Özellikle en sonda Facebook profilini güncelleme kısmı, duvarın kadının üzerine yıkıldığı yer çok komik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
4K Televizyonlar evimizr nr ara girdi ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-1907fb- 5 yıl
Qualcomm işlemcilere imei atılabiliyor mu?
spradon 600 ve 800 modellerine özellikle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Qualcomm sevdiğim Bi şirket iyi işler yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 5 yıl
keşke What Does it Mean to be Burn Mobile? yapsalarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
Adamlar hep önden gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy S4 video inceleme "Samsung'un süper telefonu tüm detaylarıyla testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim