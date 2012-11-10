Qualcomm'un piyasa değeri Intel'i geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel tepe yöneticisi geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, ARM'ı geneleneksel bilgisayar platformunda rakip olarak görmediklerini, daha önce Transmeta gibi firmaların bunun denediğini ancak hüsranla sonuçlandıklarını dile getirmişti. Windows 8'in RT versiyonu ile birlikte masaüstü kullanım alanlarına daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşan ARM, önümüzdeki yıl yaygınlaşacak Cortex-A15 ve daha sonraki yıl pazara girecek Cortex-A50 serisi işlemciler ile x86 dünyasının enerji verimli ve düşük maliyetli çözümlerine karşı meydan okuyacak gibi görünüyor. Orta ve üst seviye x86 işlemciler içinse şu anda ARM tehdidi öngörülmüyor zira Intel'i bırakıp kendi geliştirdiği işlemcilere yöneleceği iddia edilen Apple için bile en yakın tarih olarak 2017 sonrası işaret ediliyor. Şu ana kadarki tablo Intel adına sevindiri olacak görünse bile, mobil cihazların hızlı yükselişi ve masaüstü sistemlerdeki gerileme, bu alana yatırım firmaların yükselmesini sağlıyor.
Dünyanın en büyük yarıiletken tasarımcılarından biri olan Qualcomm'un piyasa değeri, finansal raporların analist beklentilerinin üstünde çıkmasına paralel olarak ciddi bir sıçrama yaparak Intel'i geride bıraktı. Snapdragon serisi mobil işlemcilerle tanınan Qualcomm aynı zamanda 3G ve 4G gibi teknolojilerin ciddi yatırımcıları arasında yer alıyor ve bu alanlardan patent gelirleri de elde ediyor. Diğer pek çok üreticiden farklı olarak ARM mimarisini kendi mühendislik ekibi ile özelleştiren ve ortaya melez tasarımlar çıkartan Qualcomm, aynı zamanda Adreno serisi grafik birimlerini de geliştiriyor. Yani şu an için mobil cihazlara yönetlik olarak CPU ve GPU üreten en büyük firma olarak gösterilebilir. Intel ve Apple gibi firmalar ise özellikle GPU tarafında Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR serisi GPU'ları kullanmakta. Tegra ailesi ile Nvidia da bu alanda iddialı ancak şu an için Nvidia, özelleştirilmiş çekirdek tasarımı yerine ARM'a sadık kalmayı tercih ediyor.
Hisse değeri %7.1'lik artış ile 62,24 dolara tırmanan Qualcomm'un piyasa büyüklüğü ise 106 milyara dolara ulaştı. Intel'in 105 milyar dolarlık büyüklüğünü geride bırakan şirket, tepe yöneticisi Paul Jocobs'un açıklamalarına bakılırsa gelişmiş ülkelerdeki üst seviye akıllı telefon satışı ve gelişmekte olan ülkelerdeki internet erişimli telefonlara kayma eğilimi sayesinde satışlarını arttırmış durumda. Analistlerin açıklamalarına göre Qualcomm, akıllı telefon ve tablet bilgisayar patlamasından en çok fayda sağlayan isimlerin başında geliyor. Bu çeyrekteki gelirinin 5.6 milyar dolar ile 6.1 milyar dolar arasında olması beklenen Qualcomm için analistler, 5.33 milyar dolarlık bir gelir öngörüyordu. Qualcomm'un gelirlerinde en büyük pay, iletişim yongalarına ait. Bunu biraz açmak gerekirse, San Diego merkezli şirket, telefonları hücresel ağlara bağlayan 3G/4G iletişim yongalarını da geliştiriyor ve bu yongalar Apple'dan Samsung'a kjadar neredeyse bütün cihaz üreticileri tarafından kullanılıyor. Tabi şirketin teknoloji lisanslarından elde ettiği gelir de oldukça büyük.
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- Quallcom haberde de dendiği gibi esas malı baseband/ lte vs. gibi şeylerden vuruyor. Snapdragon ile ortalığı kasıp kavuruyor diye değil.
- Mobil denildiği zman insanların %99'u neyin daha önemli olduğunu bilmiyor, bu forum gibi.
- Intel bunları zamanında gördü ama hepsine yetişecek zamanı yok. Infineon wireless satın aldı böylece baseband için %15-20 pazara sahip oldu. Yeni Medfield platformunda kendi LTE modemini kullanacak.
- Haberde ve yorumlarda bahsedildiğinin aksine, kimse 3ghz bir A15 ortaya çıkartıp bunu notebook / masaüstü alanda değişik bi alternatif olarak kullanmayı düşünmeyecek, şimdiye kadar olmadığı. İşlemci frekansının üretim teknolojisi dışında, mimarisel yapıdan dolayı her tür frekansda çalışmayacağı nedense anlaşılmak istenmiyor. 4 ghz'de çalışacak Bulldozer üretmek 4 ghz de çalışacak Phenom / Stars üretmekten daha kolay olması gibi. Bu yüzden ARM'ın slaytlarında üretim 20nm ye inerse % bilmem kaç daha fazla performansdan bahsediliyor. Kısaca kimse çıkıp ARM tabanlı 77w TDPli işlemci yapamaz yapmayacak. ArmV8 ile Server için 16 çekirdekli ve 30w'a kadar TDP'si olan işlemciler görünür en fazla.
- Herkez dünyanın satışını yapıyor gözüksede mesela 28nm için kıyamet kopuyor hala. Glofo'da Qualcomm gibi %30lar civarında bi artış gerçekleştirdi. TSMC de arkadan geliyor başka da yok. UMC durumu şimdilik iç açıcı değil mesela. Her ne kadar çok para kazanıyoruz denilse de Qualcomm, Nvidia, Apple vs. üretim açısından hepsi kısıtlı durumdalar. Bu saçma geliyo ve bi sürü insan anlamakta zorlanıyor olsa da her tarafta sıkıntı var.
- Cortex A15'in performansı konusunda devasa beklentiler bi şekilde oluşturuldu ama, hala bi fikir edinmeyen varsa hiç de o kadar devasa değil. Güç tüketimi çok fazla, A9'a göre performansı güç tüketimini de dahil edersek rahatsız edici bi seviyede. Belki Qualcomm bunu çok önceden görmüş tahmin etmiş deneylemişti, sonuçta Cortex A15 lanse edileli 2 sene falan oluyor. Krait ile bu yoldan gitme maksadı bu olmuş olabilir, tıpkı Apple gibi. Apple bi sonraki nesillerde Corte A15 kullanımına gitmezse, Qualcomm da çok farklı yeni çip çıkartmazsa bu dediklerim doğrulanmış olacak.
- Intel'in halihazırdaki CloverTrail tabletleri Win8 ile gayet iyi konumda gibi görünüyor. En azından Tegra3 lü Asusun tabletine göre. Intel'in 2 çekirdekli versiyonları performans anlamında zorlayıcı olacak. Gerisi ne kadar pazarlama yapılabildiğine ve kullanıcı deneyimine bağlı. Intel'in şu an için tablet / mobil alanda işlemci açısından Performans / Güç tüketimi çok iyi seviyede. Hala gereksiz yere bunu görmezden gören varsa bildiğini okusun zaten. Daha üretilmesine bilmem kaç sene olan ArmV8 çipleri şimdiki cihazlarla karşılaştıracak kadar absürd şeyleri anlamakta zorlanıyorum. En erken 2014'ün ilk 6 ayında görülebilir olacak gibi duruyorlar ve o zman çıkacak çiplerin performans ve enerji verimliliği anlamında şimdiki çiplerle karşılaştırıp çok iyi olcaklar deniyor. Intel ValleyView platformu ile 22nm yepyeni Atom çekirdeğine geçince ve neredeyse Core2 ile karılaştırılabilir performans vermeye, HD2500 GPU kullanmaya başlayınca çok can sıkacak. AMD güç tüketimini düşürebildiği sürece de başarılı olma şansı var. x86 çipler mobil alana girmeye çalışırken, masaüstü PC yerine ARM temelli cihazları koymaya kimse kalkamaz ne yazıkki.
- Server alanı zaten allengirli. ARM için yeterli bi ekosistem yok. Zaten bunun için şimdiden LEG kuruldu (Linaro Enterprise Grup). Herkezin kafasına göre bişey peşinden koşmak yerine, iyi temelli server ekosistemi oluşturmak için bir araya gelindi. Şimdiden az bilgi ve görece kısıtlı imkanlarla ARM serverlarının asar keser olduğunu / olacağını düşünen varsa hayal görüyor demek çünkü server alanı ile yeterli ilişkisi olan hiçkimse yeterli yazılım desteği yönetim aracı tool vs. olmadan ölü bi yer olduğunu bilmesi gerekir. LEG'de AMD, Applied Micro, Calxeda,HP, Facebook vs. vs. de yer alacak. Amaç dediğim gibi ARM temelli sistemler için server ekosistemini geliştirmek. Bunlar olmadan ARM'a gereğinden fazla değer atfetmek yannış. Her seferinde her yerde, yeniden ısıtılıp ısıtılıp ARM öyle ARM böyle olayları ise daha fena.
- GloFo ve TSMC dışındaki bütün üreticiler geride kalıyor. Bunun olumsuz etkileri de ileride görülecek zaten.
- Yakın gelecekte baseband / lte vs. için pazar payının büyük oranda değişmesini gerektirecek bişey yok. Qualcomm o açıdan şanslı. Intel tamamen kendi çiplerini üretince bi miktar değişim olacak ama pazar oranlarında büyük değişimlere yol açmayacak gibi şimdilik.
- ARM temelli şeyler için, salt perf / güç tüketimi açısndan bakılırsa önümüzdeki en az 2 sene için çok büyük bi atılıma imkan yok. Android / Cortex A8 / A9 şu anki bütün kullanıcı deneyiminin beklentisinin oluşmasına yol açtı. Buna benzer seviyede kullanıcıya fayda getirecek gelişme olma durumu yakın gelecek için yok. Arm11 den A9'a geçince getirisi çok fazla idi(bu artşın mevcut platformun performansını arttırması, kullanıcı deneyimini etkilemesi anlamında). A15 ile bu hiç olmayacak. Armv8 çipler bi telefonlarda kullanılmaya başlanması için önce Androidin 64 bite güncellenebilmesi vs. gerek(süper dert değil bu). Ama bu performans artışının getirisinin kullanıcıya daha iyi bi deneyim olarak yansıması pek mümkün değil. Kimse şu an için, eğer elimizde %30 daha hızlı işlemci olsaydı telefon ile şunu da ypardık keşke olsaydı havasında değil.
- Bu bahsettiğim, daha çok performansa ihtiyaç duyma olayları bi şekilde başlarsa, zaten avucunu ovuşturacak olan Intel. Moblin / Meego / WindRiver olayları hep mobil alanda daha fazla performansa ihtiyaç duyulması ve Intel'in de perf olarak bastırması ile alakalıydı. Hiçbiri olmadı, ama Intel günümüzde Medfieldı iyi bi seviyee getirdi.
- WinRT ile yukarda bahsettiğim daha çok performansa ihtiyaç duyma durumları ortaya çıkabilir gibi. Şimdilik WinRT cihazlr için akıcı ii performanslı faln dense bile ileride bu değişecek gibi duruyor. Androidin yapamadığını en azından tabletler için WinRT yapabilir gibi, yani daha performanslı donanıma ihtiyaç duyma olayını. Ancak ondan sonra daha performanslı ve uygun güç tüketimli mobil çipler avantajlı hale gelecek.
- AMD nin satışlar %17 gerilemş durumda. Yeni yönetim, eski yönetimlerin yıllar yıllardan beri yapmadıkları şeylerin peşine çok kötü şartlar altında düştüler. Kurtarmaları zor ama iyi yolda gibiler, en azından zalimce eleştrenlerin aksine iyi bişeyler yapıyorlar. Tablet alanında aslında pil süresi kabul edilebilir olarak bakarsak çok iyi bi konumda Hondo ile. Satışlar düşmesine rağmen çok fazla yatırım işine girdiği için kar da olumsuz etkileniyor. Toparlanmasını umut ediyoruz, sükse yaratacak bişeyler çıkartamayacak olsa bile.
- Son olarak da buna benzer haberlerden çoğunluğun Qualcomm diyince aklına bi tek işlemci geldiğini, ama gelirin büyük kısmının işlemciden gelmediğini de unutmayın. Yani Snapdragon sayesinde Intel'i devirdi diye düşünecek dünya kadar başka insan da olduğuna inanıyorum.