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Qualcomm'un piyasa değeri Intel'i geçti

6 yıl
3,4b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tepe yöneticisi geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, ARM'ı geneleneksel bilgisayar platformunda rakip olarak görmediklerini, daha önce Transmeta gibi firmaların bunun denediğini ancak hüsranla sonuçlandıklarını dile getirmişti. Windows 8'in RT versiyonu ile birlikte masaüstü kullanım alanlarına daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşan ARM, önümüzdeki yıl yaygınlaşacak Cortex-A15 ve daha sonraki yıl pazara girecek Cortex-A50 serisi işlemciler ile x86 dünyasının enerji verimli ve düşük maliyetli çözümlerine karşı meydan okuyacak gibi görünüyor. Orta ve üst seviye x86 işlemciler içinse şu anda ARM tehdidi öngörülmüyor zira Intel'i bırakıp kendi geliştirdiği işlemcilere yöneleceği iddia edilen Apple için bile en yakın tarih olarak 2017 sonrası işaret ediliyor.  Şu ana kadarki tablo Intel adına sevindiri olacak görünse bile, mobil cihazların hızlı yükselişi ve masaüstü sistemlerdeki gerileme, bu alana yatırım firmaların yükselmesini sağlıyor.
Dünyanın en büyük yarıiletken tasarımcılarından biri olan Qualcomm'un piyasa değeri, finansal raporların analist beklentilerinin üstünde çıkmasına paralel olarak ciddi bir sıçrama yaparak Intel'i geride bıraktı. Snapdragon serisi mobil işlemcilerle tanınan Qualcomm aynı zamanda 3G ve 4G gibi teknolojilerin ciddi yatırımcıları arasında yer alıyor ve bu alanlardan patent gelirleri de elde ediyor. Diğer pek çok üreticiden farklı olarak ARM mimarisini kendi mühendislik ekibi ile özelleştiren  ve ortaya melez tasarımlar çıkartan Qualcomm, aynı zamanda Adreno serisi grafik birimlerini de geliştiriyor. Yani şu an için mobil cihazlara yönetlik olarak CPU ve GPU üreten en büyük firma olarak gösterilebilir. Intel ve Apple gibi firmalar ise özellikle GPU tarafında Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR serisi GPU'ları kullanmakta. Tegra ailesi ile Nvidia da bu alanda iddialı ancak şu an için Nvidia, özelleştirilmiş çekirdek tasarımı yerine ARM'a sadık kalmayı tercih ediyor.
Hisse değeri %7.1'lik artış ile 62,24 dolara tırmanan Qualcomm'un piyasa büyüklüğü ise 106 milyara dolara ulaştı. Intel'in 105 milyar dolarlık büyüklüğünü geride bırakan şirket, tepe yöneticisi Paul Jocobs'un açıklamalarına bakılırsa gelişmiş ülkelerdeki üst seviye akıllı telefon satışı ve gelişmekte olan ülkelerdeki internet erişimli telefonlara kayma eğilimi sayesinde satışlarını arttırmış durumda. Analistlerin açıklamalarına göre Qualcomm, akıllı telefon ve tablet bilgisayar patlamasından en çok fayda sağlayan isimlerin başında geliyor. Bu çeyrekteki gelirinin 5.6 milyar dolar ile 6.1 milyar dolar arasında olması beklenen Qualcomm için analistler, 5.33 milyar dolarlık bir gelir öngörüyordu. Qualcomm'un gelirlerinde en büyük pay, iletişim yongalarına ait. Bunu biraz açmak gerekirse, San Diego merkezli şirket, telefonları hücresel ağlara bağlayan 3G/4G iletişim yongalarını da geliştiriyor ve bu yongalar Apple'dan Samsung'a kjadar neredeyse bütün cihaz üreticileri tarafından kullanılıyor. Tabi şirketin teknoloji lisanslarından elde ettiği gelir de oldukça büyük. 


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Rubisco 6 yıl en beğenilen
- Intel'in geliri ve karı 2 kat daha fazla
- Quallcom haberde de dendiği gibi esas malı baseband/ lte vs. gibi şeylerden vuruyor. Snapdragon ile ortalığı kasıp kavuruyor diye değil.
- Mobil denildiği zman insanların %99'u neyin daha önemli olduğunu bilmiyor, bu forum gibi.
- Intel bunları zamanında gördü ama hepsine yetişecek zamanı yok. Infineon wireless satın aldı böylece baseband için %15-20 pazara sahip oldu. Yeni Medfield platformunda kendi LTE modemini kullanacak.
- Haberde ve yorumlarda bahsedildiğinin aksine, kimse 3ghz bir A15 ortaya çıkartıp bunu notebook / masaüstü alanda değişik bi alternatif olarak kullanmayı düşünmeyecek, şimdiye kadar olmadığı. İşlemci frekansının üretim teknolojisi dışında, mimarisel yapıdan dolayı her tür frekansda çalışmayacağı nedense anlaşılmak istenmiyor. 4 ghz'de çalışacak Bulldozer üretmek 4 ghz de çalışacak Phenom / Stars üretmekten daha kolay olması gibi. Bu yüzden ARM'ın slaytlarında üretim 20nm ye inerse % bilmem kaç daha fazla performansdan bahsediliyor. Kısaca kimse çıkıp ARM tabanlı 77w TDPli işlemci yapamaz yapmayacak. ArmV8 ile Server için 16 çekirdekli ve 30w'a kadar TDP'si olan işlemciler görünür en fazla.
- Herkez dünyanın satışını yapıyor gözüksede mesela 28nm için kıyamet kopuyor hala. Glofo'da Qualcomm gibi %30lar civarında bi artış gerçekleştirdi. TSMC de arkadan geliyor başka da yok. UMC durumu şimdilik iç açıcı değil mesela. Her ne kadar çok para kazanıyoruz denilse de Qualcomm, Nvidia, Apple vs. üretim açısından hepsi kısıtlı durumdalar. Bu saçma geliyo ve bi sürü insan anlamakta zorlanıyor olsa da her tarafta sıkıntı var.
- Cortex A15'in performansı konusunda devasa beklentiler bi şekilde oluşturuldu ama, hala bi fikir edinmeyen varsa hiç de o kadar devasa değil. Güç tüketimi çok fazla, A9'a göre performansı güç tüketimini de dahil edersek rahatsız edici bi seviyede. Belki Qualcomm bunu çok önceden görmüş tahmin etmiş deneylemişti, sonuçta Cortex A15 lanse edileli 2 sene falan oluyor. Krait ile bu yoldan gitme maksadı bu olmuş olabilir, tıpkı Apple gibi. Apple bi sonraki nesillerde Corte A15 kullanımına gitmezse, Qualcomm da çok farklı yeni çip çıkartmazsa bu dediklerim doğrulanmış olacak.
- Intel'in halihazırdaki CloverTrail tabletleri Win8 ile gayet iyi konumda gibi görünüyor. En azından Tegra3 lü Asusun tabletine göre. Intel'in 2 çekirdekli versiyonları performans anlamında zorlayıcı olacak. Gerisi ne kadar pazarlama yapılabildiğine ve kullanıcı deneyimine bağlı. Intel'in şu an için tablet / mobil alanda işlemci açısından Performans / Güç tüketimi çok iyi seviyede. Hala gereksiz yere bunu görmezden gören varsa bildiğini okusun zaten. Daha üretilmesine bilmem kaç sene olan ArmV8 çipleri şimdiki cihazlarla karşılaştıracak kadar absürd şeyleri anlamakta zorlanıyorum. En erken 2014'ün ilk 6 ayında görülebilir olacak gibi duruyorlar ve o zman çıkacak çiplerin performans ve enerji verimliliği anlamında şimdiki çiplerle karşılaştırıp çok iyi olcaklar deniyor. Intel ValleyView platformu ile 22nm yepyeni Atom çekirdeğine geçince ve neredeyse Core2 ile karılaştırılabilir performans vermeye, HD2500 GPU kullanmaya başlayınca çok can sıkacak. AMD güç tüketimini düşürebildiği sürece de başarılı olma şansı var. x86 çipler mobil alana girmeye çalışırken, masaüstü PC yerine ARM temelli cihazları koymaya kimse kalkamaz ne yazıkki.
- Server alanı zaten allengirli. ARM için yeterli bi ekosistem yok. Zaten bunun için şimdiden LEG kuruldu (Linaro Enterprise Grup). Herkezin kafasına göre bişey peşinden koşmak yerine, iyi temelli server ekosistemi oluşturmak için bir araya gelindi. Şimdiden az bilgi ve görece kısıtlı imkanlarla ARM serverlarının asar keser olduğunu / olacağını düşünen varsa hayal görüyor demek çünkü server alanı ile yeterli ilişkisi olan hiçkimse yeterli yazılım desteği yönetim aracı tool vs. olmadan ölü bi yer olduğunu bilmesi gerekir. LEG'de AMD, Applied Micro, Calxeda,HP, Facebook vs. vs. de yer alacak. Amaç dediğim gibi ARM temelli sistemler için server ekosistemini geliştirmek. Bunlar olmadan ARM'a gereğinden fazla değer atfetmek yannış. Her seferinde her yerde, yeniden ısıtılıp ısıtılıp ARM öyle ARM böyle olayları ise daha fena.
- GloFo ve TSMC dışındaki bütün üreticiler geride kalıyor. Bunun olumsuz etkileri de ileride görülecek zaten.
- Yakın gelecekte baseband / lte vs. için pazar payının büyük oranda değişmesini gerektirecek bişey yok. Qualcomm o açıdan şanslı. Intel tamamen kendi çiplerini üretince bi miktar değişim olacak ama pazar oranlarında büyük değişimlere yol açmayacak gibi şimdilik.
- ARM temelli şeyler için, salt perf / güç tüketimi açısndan bakılırsa önümüzdeki en az 2 sene için çok büyük bi atılıma imkan yok. Android / Cortex A8 / A9 şu anki bütün kullanıcı deneyiminin beklentisinin oluşmasına yol açtı. Buna benzer seviyede kullanıcıya fayda getirecek gelişme olma durumu yakın gelecek için yok. Arm11 den A9'a geçince getirisi çok fazla idi(bu artşın mevcut platformun performansını arttırması, kullanıcı deneyimini etkilemesi anlamında). A15 ile bu hiç olmayacak. Armv8 çipler bi telefonlarda kullanılmaya başlanması için önce Androidin 64 bite güncellenebilmesi vs. gerek(süper dert değil bu). Ama bu performans artışının getirisinin kullanıcıya daha iyi bi deneyim olarak yansıması pek mümkün değil. Kimse şu an için, eğer elimizde %30 daha hızlı işlemci olsaydı telefon ile şunu da ypardık keşke olsaydı havasında değil.
- Bu bahsettiğim, daha çok performansa ihtiyaç duyma olayları bi şekilde başlarsa, zaten avucunu ovuşturacak olan Intel. Moblin / Meego / WindRiver olayları hep mobil alanda daha fazla performansa ihtiyaç duyulması ve Intel'in de perf olarak bastırması ile alakalıydı. Hiçbiri olmadı, ama Intel günümüzde Medfieldı iyi bi seviyee getirdi.
- WinRT ile yukarda bahsettiğim daha çok performansa ihtiyaç duyma durumları ortaya çıkabilir gibi. Şimdilik WinRT cihazlr için akıcı ii performanslı faln dense bile ileride bu değişecek gibi duruyor. Androidin yapamadığını en azından tabletler için WinRT yapabilir gibi, yani daha performanslı donanıma ihtiyaç duyma olayını. Ancak ondan sonra daha performanslı ve uygun güç tüketimli mobil çipler avantajlı hale gelecek.
- AMD nin satışlar %17 gerilemş durumda. Yeni yönetim, eski yönetimlerin yıllar yıllardan beri yapmadıkları şeylerin peşine çok kötü şartlar altında düştüler. Kurtarmaları zor ama iyi yolda gibiler, en azından zalimce eleştrenlerin aksine iyi bişeyler yapıyorlar. Tablet alanında aslında pil süresi kabul edilebilir olarak bakarsak çok iyi bi konumda Hondo ile. Satışlar düşmesine rağmen çok fazla yatırım işine girdiği için kar da olumsuz etkileniyor. Toparlanmasını umut ediyoruz, sükse yaratacak bişeyler çıkartamayacak olsa bile.
- Son olarak da buna benzer haberlerden çoğunluğun Qualcomm diyince aklına bi tek işlemci geldiğini, ama gelirin büyük kısmının işlemciden gelmediğini de unutmayın. Yani Snapdragon sayesinde Intel'i devirdi diye düşünecek dünya kadar başka insan da olduğuna inanıyorum.
- Intel'in geliri ve karı 2 kat daha fazla- Quallcom haberde de dendiği gibi esas malı baseband/ lte vs. gibi şeylerden vuruyor. Snapdragon ile ortalığı kas...
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bilalyakut 6 yıl
Guzel bir haber.qualcomm firmasini apple dahi ornek aldi,islemci ozellestirme konusunda(gerci qualcomm bi dava acsa,dese benim yaptigim sekilde arm i ozellestirp kullaniyor,bu fikir benim,kullanamaz!ne iyi olurdu ama neyse,konumuz degil.)qualcommun bu noktaya gelmesindeki en buyuk pay,android dir beyler.android resmen kutarici oldu,ornek samsung,sony,htc,lg artik ucuncu olmus global pazarda,motorola bi parladi ama sondu gene beceriksizliginden,gorilla camlariyla bildigimiz corning,nvidia tegra ile,usa opratorleri 4g ile(destekleyen telefonlarin %95i android)...daha nicelerini sayabilirim ama yorgunum,yaticam.yani goruldugu uzere artik androide cikiyor her kapi)))
Guzel bir haber.qualcomm firmasini apple dahi ornek aldi,islemci ozellestirme konusunda(gerci qualcomm bi dava acsa,dese benim yaptigim sekilde arm i ozellestir...
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nurettinaz 6 yıl
Yani kısaca tablet piyasası pc piyasasını geçti ve bu durum ilerleyen yıllarda daha da belirginleşecek demek oluyor bu
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aziz77 6 yıl
İntelin kıçı tutuştu...
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redoano 6 yıl
bilalyakut
Guzel bir haber.qualcomm firmasini apple dahi ornek aldi,islemci ozellestirme konusunda(gerci qualcomm bi dava acsa,dese benim yaptigim sekilde arm i ozellestirp kullaniyor,bu fikir benim,kullanamaz!ne iyi olurdu ama neyse,konumuz degil.)qualcommun bu noktaya gelmesindeki en buyuk pay,android dir beyler.android resmen kutarici oldu,ornek samsung,sony,htc,lg artik ucuncu olmus global pazarda,motorola bi parladi ama sondu gene beceriksizliginden,gorilla camlariyla bildigimiz corning,nvidia tegra ile,usa opratorleri 4g ile(destekleyen telefonlarin %95i android)...daha nicelerini sayabilirim ama yorgunum,yaticam.yani goruldugu uzere artik androide cikiyor her kapi)))

Qualcomm'u Qualcomm yapan windows mobile idi unutmayalim ama.
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Prequel 6 yıl
ama=neden
Inteli geçtiği yok, paranın çoğunu Mobil Şebekeler için ürettiği çözümlerden ve patentlerden kazanıyor Qualcomm.Snapdragon veya ARM tabanlı küçük işlemcilerden kazandığı para İntelin celeronlardan kazandığından bile az.X86 veya X64, arm ne kadar gelişirse gelişsin pazarda olmaya devam edecek. Ortada bilgisayarlar(medya yaratıcı) ve medya okuyucular var.(telefon, televizyon, mp3 çalar vs.)Hali hazırda oturmuş üç masaüstü işletim sistemininde(Windows, mac osx, Linux) x86 da takılıyor olması intelin elini güçlü yapıyor. Hatta tablette Windows 8 Prolu tabletlerin Windows RTli tabletlerden daha çok tutacağını düşünüyorum. laptop, tablet derken, medfield gibi çözümlerle telefon, televizyonlara da girer büyük ihtimalle.Kendi mobil geniş bant modemlerini de üretiyor şuanda haberlere göre.Bu haber bir x86-Arm savaşının haberi değil zaten.

x86 tabletler laptoplar kadar az şarj sunuyor. Windows'un bile RT versiyonu çıktıysa Linux'ta ARM ne kadar özgür olacaktır düşünemiyorum bile. Yeter ki ARM performansta öne geçsin öyle bir hızlı değişme olur ki o yatırımlar Linux'a öyle hızlı yapılır bir anda Windows'tan bile iyi bir Linux uyarlaması çıkar ki daha önce ne kullandığınızı bile unutursunuz. O saydığınız cihazların x86'yla ne gibi bir bağı var anlamış değilim. Intel Medfield (-dı sanırım) tanıtımında verdiği tabloda güç tüketimi konusunda bilgi eklemekten bile kaçınmıştı. Durumun vehameti bu işte. Öte yandan A15'ten bahsedilmiş ama A53 ve A57'nin geldiğinden bahsedilmemiş. Burada yazan bazı kişiler kadar teknik bilgim yok ama araştırdığım kadarıyla şunu gözledim ki x86 son derece çağdışı bir platform, eskiden kalma tarihi eser diye görülen birsürü komutu var ve bunlar inanılmaz verimsiz olmasına yol açıyor. Intel sanırım tüm yatırımlarını boşa atmamak için mecburiyetten geliştirmeye devam ediyor ama bir an gelecek ve ip kopacak diye düşünüyorum. Ben işte bu yüzden ARM'ı destekliyorum. Nasıl Microsoft Windows'u gereksizliklerden arındırmadan Windows RT diye birşey çıkartıp bu da Windows'un tablet versiyonu diye tam 16GB'lık bir işletim sistemi yapıyorsa x86 da böyle. Bir devrim olmadan bir sıçrama olmaz.
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ama=neden 6 yıl Prequel
Prequel

ama=neden

Inteli geçtiği yok, paranın çoğunu Mobil Şebekeler için ürettiği çözümlerden ve patentlerden kazanıyor Qualcomm.Snapdragon veya ARM tabanlı küçük işlemcilerden kazandığı para İntelin celeronlardan kazandığından bile az.X86 veya X64, arm ne kadar gelişirse gelişsin pazarda olmaya devam edecek. Ortada bilgisayarlar(medya yaratıcı) ve medya okuyucular var.(telefon, televizyon, mp3 çalar vs.)Hali hazırda oturmuş üç masaüstü işletim sistemininde(Windows, mac osx, Linux) x86 da takılıyor olması intelin elini güçlü yapıyor. Hatta tablette Windows 8 Prolu tabletlerin Windows RTli tabletlerden daha çok tutacağını düşünüyorum. laptop, tablet derken, medfield gibi çözümlerle telefon, televizyonlara da girer büyük ihtimalle.Kendi mobil geniş bant modemlerini de üretiyor şuanda haberlere göre.Bu haber bir x86-Arm savaşının haberi değil zaten.


x86 tabletler laptoplar kadar az şarj sunuyor. Windows'un bile RT versiyonu çıktıysa Linux'ta ARM ne kadar özgür olacaktır düşünemiyorum bile. Yeter ki ARM performansta öne geçsin öyle bir hızlı değişme olur ki o yatırımlar Linux'a öyle hızlı yapılır bir anda Windows'tan bile iyi bir Linux uyarlaması çıkar ki daha önce ne kullandığınızı bile unutursunuz. O saydığınız cihazların x86'yla ne gibi bir bağı var anlamış değilim. Intel Medfield (-dı sanırım) tanıtımında verdiği tabloda güç tüketimi konusunda bilgi eklemekten bile kaçınmıştı. Durumun vehameti bu işte. Öte yandan A15'ten bahsedilmiş ama A53 ve A57'nin geldiğinden bahsedilmemiş. Burada yazan bazı kişiler kadar teknik bilgim yok ama araştırdığım kadarıyla şunu gözledim ki x86 son derece çağdışı bir platform, eskiden kalma tarihi eser diye görülen birsürü komutu var ve bunlar inanılmaz verimsiz olmasına yol açıyor. Intel sanırım tüm yatırımlarını boşa atmamak için mecburiyetten geliştirmeye devam ediyor ama bir an gelecek ve ip kopacak diye düşünüyorum. Ben işte bu yüzden ARM'ı destekliyorum. Nasıl Microsoft Windows'u gereksizliklerden arındırmadan Windows RT diye birşey çıkartıp bu da Windows'un tablet versiyonu diye tam 16GB'lık bir işletim sistemi yapıyorsa x86 da böyle. Bir devrim olmadan bir sıçrama olmaz.






Yeni nesil Intel tabletler henüz güç tüketimi konusunda çok araştırılıp gündeme gelmedi. Ultrabooklar bile 6-10 saat pil ömrü sunabiliyor. 3. nesil işlemcileri daha az güç tüketiyor. Hatta Surface pro ve surface RT bence çok yakın pil ömrü sunacak, aradaki kat kat performans farkına rağmen.
Windows'un gereksizlikleri olarak neyi kastediyosunuz onu anlamadım.
Ayrıca 16 GB'lık kısım sadece Windows rt'ye ait değil, yani Windows'un çalışmasını sağlayan kısımın tamamı 16 gb değil.
Recovery, sistem ayrıldı gibi kısımlar var. Kaldı ki ben Windows RT ile ios ve android tabletlerin sadece işlev açısından karşılaştırılmasına da karşıyım. Neredeyse bütün yazıcıları bile tanıyan sürücü deposu var RT'nin. Sürücü modelleri onbinlerce yazılımcının 20 senedir tanıdığı yapı neredeyse. Uygulama geliştimek için Visual Studio gibi araçların alanlarında en iyi olma durumu var.
Kocaman masaüstü modu var, bildiğimiz file explorer var, Masaüstü modu için yazılım geliştirilmeyecek sanıyor bazıları. MS-Qualcomm/nVidia ortaklığı ile ilk defa masaüstünde bu kadar iddalı oluyor ARM, bence yeni bir çağın başlangıcı bu oldu.
Intel 'de ARM'da orta yolu bulma hedefinde, ARM'ın gücünün neredeyse yarısı hata denetimine gidiyor mesela. Harıl harıl bunun üzerinde çalışıyorlar.
Intel Risc'e yaklaşıyor her yeni modelinde, ARM çekirdekleri de CISC'e. Bu zaten çok olağan. Linux ve Windows'un zamanla benzerliklerinin artması gibi. Windows ta her yeni sürümde Unix'leşiyor yavaş yavaş.
ARM mimari olarak yeni ve gelecek vadediyor. Ancak bu nasıl Intel'i yabana attıracak bişey olarak görülüyor anlamıyorum. Intel şuan telefonlara, ARM'ın masaüstüne olan yakınlığından daha yakın. hala neredeyse herşey İntel'in lehine görünüyor.
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Stansflower 6 yıl
Post PC döneminin geldiği gerçekten çok belli oluyor.
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grafman09 6 yıl
Gelişeceği varsa göreceği de vardır.. :))
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ama=neden 6 yıl
Intel'i geçtiği yok, paranın çoğunu Mobil Şebekeler için ürettiği çözümlerden ve patentlerden kazanıyor Qualcomm.
Snapdragon veya ARM tabanlı küçük işlemcilerden kazandığı para İntel'in celeron'lardan kazandığından bile az.
X86 veya X64, arm ne kadar gelişirse gelişsin pazarda olmaya devam edecek. Ortada bilgisayarlar(medya yaratıcı) ve medya okuyucular var.(telefon, televizyon, mp3 çalar vs.)Hali hazırda oturmuş üç masaüstü işletim sistemininde(Windows, mac osx, Linux) x86 da takılıyor olması intelin elini güçlü yapıyor. Hatta tablette Windows 8 Pro'lu tabletlerin Windows RT'li tabletlerden daha çok tutacağını düşünüyorum. laptop, tablet derken, medfield gibi çözümlerle telefon, televizyonlara da girer büyük ihtimalle.
Kendi mobil geniş bant modemlerini de üretiyor şuanda haberlere göre.
Bu haber bir x86-Arm savaşının haberi değil zaten.
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JoeyBane 6 yıl
Seviyorum bi firmayı. İyi ilerliyorlar.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Mobil teknolojiler çok gelişti.
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memoseler 6 yıl
Bizi bu günlere getiren Apple'dir ama en büyük katkiyi Google yapmistir. Apple ilk iPhone ile beraber şüphesiz ki yepyeni bir çağ açtı... 2007 de ilk iPhone tanitiminin videosu halen tuglerimi diken diken eder. iPhone'un basarisini goren diger firmalar adeta yarisa girdi fakat hepsi yetersizdi hic biri yazilim ve donanim olarak ilerleyemedi. 2010 yilinda tam anlamiyla Android telefon akimi basladi. Ozgurluk vaad eden insani deli eden bir isletim sistemi. Androiddeki donanim verimliligi yerlerde surundugunden donanimlari appledan daha iyi olmak zorundaydi... ve Bu noktada samsung android tarihini degistirdi... Galaxy S serisi o kadar basarili oldu ki Android iOS ile kiyaslanabilir hale geldi diger ureticilerde bu furyaya katildi ve hepsi amiral gemisi cikartti. Fakat Androidin bu COK HIZLI yukselisi beni yani Android kullanicisi sıktı... Artik wp8 istiyorum... ve Nokiayi ayakta alkisliyorum. Androidin hizli yukselisini gordu ve hizli dususunu tahmin etti. ayni facebook gibi... artik w8 e bel bagliyorum... Evimde cift cekirdek dev kasa varken cebimde 4 cekirdek bilgisayar tasiyabilme olanagini saglayan bizi bu denli ilerleten firmalara verdigim paralar helal olsun... Apple a haram olsun. Dava aciyo baskalarnin onunu kesiyo. Madem yapamiyon birak baskasi yapsin ...
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bkadem 6 yıl
Aceleciburak ve aynı görüşlere sahip olan arkadaşlara duyurulur!!
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aceleciburak 6 yıl bkadem
bkadem

Aceleciburak ve aynı görüşlere sahip olan arkadaşlara duyurulur!!

@Rubisco en güzel derecede açıklamış Qualcomm un gelirinin nereden geldiğini ... biraz oku da öğren be arkadaşım hedef göstermeyi bırakın. ilkokul çocukluğunu bırakın ben haklıyım demeyi forumda ben haklı olacam diye hedef göstermeyi bırakın bunlar cidden ergen olayları ...

ben düşüncemi söyledim mi kabul edersin yada etmezsin bu sana kalmış ama hedef göstermek haddine mi ... geçelim bu ergenliği ...
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