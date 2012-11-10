Qualcomm'un piyasa değeri Intel'i geçti

Intel tepe yöneticisi geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, ARM'ı geneleneksel bilgisayar platformunda rakip olarak görmediklerini, daha önce Transmeta gibi firmaların bunun denediğini ancak hüsranla sonuçlandıklarını dile getirmişti. Windows 8'in RT versiyonu ile birlikte masaüstü kullanım alanlarına daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşan ARM, önümüzdeki yıl yaygınlaşacak Cortex-A15 ve daha sonraki yıl pazara girecek Cortex-A50 serisi işlemciler ile x86 dünyasının enerji verimli ve düşük maliyetli çözümlerine karşı meydan okuyacak gibi görünüyor. Orta ve üst seviye x86 işlemciler içinse şu anda ARM tehdidi öngörülmüyor zira Intel'i bırakıp kendi geliştirdiği işlemcilere yöneleceği iddia edilen Apple için bile en yakın tarih olarak 2017 sonrası işaret ediliyor. Şu ana kadarki tablo Intel adına sevindiri olacak görünse bile, mobil cihazların hızlı yükselişi ve masaüstü sistemlerdeki gerileme, bu alana yatırım firmaların yükselmesini sağlıyor.

Dünyanın en büyük yarıiletken tasarımcılarından biri olan Qualcomm'un piyasa değeri, finansal raporların analist beklentilerinin üstünde çıkmasına paralel olarak ciddi bir sıçrama yaparak Intel'i geride bıraktı. Snapdragon serisi mobil işlemcilerle tanınan Qualcomm aynı zamanda 3G ve 4G gibi teknolojilerin ciddi yatırımcıları arasında yer alıyor ve bu alanlardan patent gelirleri de elde ediyor. Diğer pek çok üreticiden farklı olarak ARM mimarisini kendi mühendislik ekibi ile özelleştiren ve ortaya melez tasarımlar çıkartan Qualcomm, aynı zamanda Adreno serisi grafik birimlerini de geliştiriyor. Yani şu an için mobil cihazlara yönetlik olarak CPU ve GPU üreten en büyük firma olarak gösterilebilir. Intel ve Apple gibi firmalar ise özellikle GPU tarafında Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR serisi GPU'ları kullanmakta. Tegra ailesi ile Nvidia da bu alanda iddialı ancak şu an için Nvidia, özelleştirilmiş çekirdek tasarımı yerine ARM'a sadık kalmayı tercih ediyor.

Hisse değeri %7.1'lik artış ile 62,24 dolara tırmanan Qualcomm'un piyasa büyüklüğü ise 106 milyara dolara ulaştı. Intel'in 105 milyar dolarlık büyüklüğünü geride bırakan şirket, tepe yöneticisi Paul Jocobs'un açıklamalarına bakılırsa gelişmiş ülkelerdeki üst seviye akıllı telefon satışı ve gelişmekte olan ülkelerdeki internet erişimli telefonlara kayma eğilimi sayesinde satışlarını arttırmış durumda. Analistlerin açıklamalarına göre Qualcomm, akıllı telefon ve tablet bilgisayar patlamasından en çok fayda sağlayan isimlerin başında geliyor. Bu çeyrekteki gelirinin 5.6 milyar dolar ile 6.1 milyar dolar arasında olması beklenen Qualcomm için analistler, 5.33 milyar dolarlık bir gelir öngörüyordu. Qualcomm'un gelirlerinde en büyük pay, iletişim yongalarına ait. Bunu biraz açmak gerekirse, San Diego merkezli şirket, telefonları hücresel ağlara bağlayan 3G/4G iletişim yongalarını da geliştiriyor ve bu yongalar Apple'dan Samsung'a kjadar neredeyse bütün cihaz üreticileri tarafından kullanılıyor. Tabi şirketin teknoloji lisanslarından elde ettiği gelir de oldukça büyük.



