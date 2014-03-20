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Quirky ve General Electric imzalı Aros klima akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Quirky ve General Electric imzalı Aros klima akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor

Kolumuzdaki saatten cebimizdeki telefona ve elektrikli ev aletlerine kadar herşeyin artık akıllı özellikler kazandığına şahit oluyoruz. Hayatı daha kolaylaştırma amacını güden bu cihazlara artık klimalar da eklenmiş durumda. 

Quirky ve General Electric tarafından geliştirilen Aros klima, gelişmiş iklimlendirme özelliklerinin yanında akıllı fonksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. 

Aros klima 8000 BTU değerine sahip. Ön panelde kapasitif dokunmatik butonlar ve bir LED bilgi ekranı yer alıyor. Barındırdığı çoklu fanlar ile 100 metrekare civarında bir alan soğutulabilirken, soğuttuğu havayı tekrar içerisine almasını engelleyecek bir sistem de mevcut. Klimanın hava filtreleri yıkanabiliyor. 

Aros klima Quirky tarafından geliştirilen mobil uygulaması ile bağlantı kurduğu zaman akıllı özellikleri ortaya çıkıyor. Klima kullanıcının konumuna göre evde olup olmadığını anlıyor ve kendisini kapatıyor. Ayrıca yerel enerji fiyatlarını analiz ederek ne kadar enerji maliyeti oluşacağı veya ne kadar tasarruf edilebileceği konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyor. 

Aros klima Amazon üzerinden ön siparişe açıldı ve 300$ fiyat etiketine sahip. İki firmanın akıllı beyaz eşya koleksiyonu ise bu yıl genişlemeye devam edecek. 

https://www.quirky.com/aros Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orphanage 5 yıl
Konuyu açan buranın adamı ise seçer biraz araştırsa o markanın klima ile yakından uzaktan alakası yok.
Yalakalarda bilmeden destek veriyor.
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halitozbasli 5 yıl
Bu amerikanların pencere tipi klimalarından. 8.000 btu maxs 15 m2 sohutur yada ısıtır. Avrupa bu model klimaları kullanmayı bırakalı nerdeyse 20 yıl oldu. montajı kolay ama inanılmaz sesli çalışan makinalar
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DH Misafiri 5 yıl
8000 BTU ve 100 m2. hiç inandırıcı değil. bir de 300$ . iyice inandırıcı olmamaya başladı. :)
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orphanage 5 yıl
General electric klima falan yapmaz ona buna fason üretim yaptırır.

1 Yanıt Yanıtla
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9köy 5 yıl orphanage
orphanage

General electric klima falan yapmaz ona buna fason üretim yaptırır.



en beğenilmeyen yorum seçilmiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


anlayan anlamayan yazıyorda kim seçmiş vey aseçiyor o belli değil.


evet g.e nin ne işi kalmış klimayla eskidendi onlar. koca goodman ı bile daikin satın aldı.

verilen linkteki video incelenirse bu klimada gree ye yaptırılmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ayrıca şunu söyliycem burda anlatılan sanırım bir klima üretimi değil klimayı tasarruflu çalıştırabilen ek bir buluştan bahsediliyor. ön ızgaramıdır kompresörmüdür nedir artık. yabancı dilim olmadğından durumu tam çözemedim.

kıl @mbirol kırosu sana havale diğer klimacılar girmiyor eklemeyeceğim artık onları. seninde lazcan yok ama kürtçen iyi. bir lele çek incele nedir bu işin aslı. hadi bakim hırço.
al beğendiğin iğrenç smilyelerde kodum sana çavv.
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