Quirky ve General Electric imzalı Aros klima akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor





Kolumuzdaki saatten cebimizdeki telefona ve elektrikli ev aletlerine kadar herşeyin artık akıllı özellikler kazandığına şahit oluyoruz. Hayatı daha kolaylaştırma amacını güden bu cihazlara artık klimalar da eklenmiş durumda.





Quirky ve General Electric tarafından geliştirilen Aros klima, gelişmiş iklimlendirme özelliklerinin yanında akıllı fonksiyonlarıyla da dikkat çekiyor.





Aros klima 8000 BTU değerine sahip. Ön panelde kapasitif dokunmatik butonlar ve bir LED bilgi ekranı yer alıyor. Barındırdığı çoklu fanlar ile 100 metrekare civarında bir alan soğutulabilirken, soğuttuğu havayı tekrar içerisine almasını engelleyecek bir sistem de mevcut. Klimanın hava filtreleri yıkanabiliyor.





Aros klima Quirky tarafından geliştirilen mobil uygulaması ile bağlantı kurduğu zaman akıllı özellikleri ortaya çıkıyor. Klima kullanıcının konumuna göre evde olup olmadığını anlıyor ve kendisini kapatıyor. Ayrıca yerel enerji fiyatlarını analiz ederek ne kadar enerji maliyeti oluşacağı veya ne kadar tasarruf edilebileceği konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyor.





Aros klima Amazon üzerinden ön siparişe açıldı ve 300$ fiyat etiketine sahip. İki firmanın akıllı beyaz eşya koleksiyonu ise bu yıl genişlemeye devam edecek.

https://www.quirky.com/aros