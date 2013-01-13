RSS 1.0 ve Reddit kurucularından Aaron Swartz intihar etti





Gelecek vaad eden önemli geliştiriciler arasında gösterilen ve küçük yaşta önemli işlere imza atan Aaron Swartz, 26 yaşında iken New York'ta bir apartman dairesinde intihar etmiş olarak bulundu.





1986 doğumlu olan Aaron, henüz 14 yaşında iken ilk RSS tanımlaması olan RSS 1.0 spesifikasyonunu yazan ekip içerisinde yer almıştı. Aynı yaşta ücretsiz olarak açık kaynak telif hakkı koruması yapan Creative Commons standartlarının oluşmasına da yardım etti.





20 yaşında ise sosyal ağ tarzında kullanıcıların kısa yorumlar ile konulara katkı yaptığı Infogami platformunu yayına soktu. Aaron'u popüler yapan ise Infogami platformunun reddit ile birleşerek dünyanın en büyük sosyal ağlarından birisi haline gelmesi oldu. Swartz pek çok açık kaynak projesinin de destekçisi oldu.





Swartz 2009 yılında ABD federal mahkeme dökümanlarının yüzde 20'sine demo bir uygulama yoluyla erişmiş ve FBI soruşturmasına maruz kalmıştı. 2011 yılında ise Massassuchets Teknoloji Enstitüsü - MIT binalarının birinde dizüstü bilgisayarı ile JSTOR akademik yayın veritabanından 4.8 milyon dökümanı çalmak ve dağıtmakla suçlanmış ve kısa süre önce beraat etmişti.





2010 yılında Swartz, SOPA internet sansürü kanununa karşı çıkmak amacıyla DemandProgress.org adlı platformu da kurmuştu.





Swartz'ın intihar nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak ailesi savcıları sorumlu tutuyor. Swartz uzun yıllardır depresyon tedavisi görmekteydi.

http://tech.mit.edu/V132/N61/swartz.html