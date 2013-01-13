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RSS 1.0 ve Reddit kurucularından Aaron Swartz intihar etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek vaad eden önemli geliştiriciler arasında gösterilen ve küçük yaşta önemli işlere imza atan Aaron Swartz, 26 yaşında iken New York'ta bir apartman dairesinde intihar etmiş olarak bulundu.

1986 doğumlu olan Aaron, henüz 14 yaşında iken ilk RSS tanımlaması olan RSS 1.0 spesifikasyonunu yazan ekip içerisinde yer almıştı. Aynı yaşta ücretsiz olarak açık kaynak telif hakkı koruması yapan Creative Commons standartlarının oluşmasına da yardım etti.

20 yaşında ise sosyal ağ tarzında kullanıcıların kısa yorumlar ile konulara katkı yaptığı Infogami platformunu yayına soktu. Aaron'u popüler yapan ise Infogami platformunun reddit ile birleşerek dünyanın en büyük sosyal ağlarından birisi haline gelmesi oldu. Swartz pek çok açık kaynak projesinin de destekçisi oldu.

Swartz 2009 yılında ABD federal mahkeme dökümanlarının yüzde 20'sine demo bir uygulama yoluyla erişmiş ve FBI soruşturmasına maruz kalmıştı. 2011 yılında ise Massassuchets Teknoloji Enstitüsü - MIT binalarının birinde dizüstü bilgisayarı ile JSTOR akademik yayın veritabanından 4.8 milyon dökümanı çalmak ve dağıtmakla suçlanmış ve kısa süre önce beraat etmişti.

2010 yılında Swartz, SOPA internet sansürü kanununa karşı çıkmak amacıyla DemandProgress.org adlı platformu da kurmuştu.

Swartz'ın intihar nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak ailesi savcıları sorumlu tutuyor. Swartz uzun yıllardır depresyon tedavisi görmekteydi. 

http://tech.mit.edu/V132/N61/swartz.html Yorum Yaz
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Ketçaplı Pilav 6 yıl en beğenilen
Inihar olarak gosteriliyor olabilir.
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FERFEROS 6 yıl
Yazık oldu. Oldukça değerli bir insandı. Bana kalırsa basit bir intihar olmayabilir. İntihar süsü verilmiş olabilir.
Giderken çok güzel bir hediye bıraktı bizlere.
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DH Misafiri 6 yıl
Davayı kaybetseydi önemli bir emsal teşkil ederek bundan sonraki benzer davaların da kaybedilmesine neden olacaktı. Belki de bu yüzden intihar ederek o davayı kaybetmeyi engelledi.
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alaz1903 6 yıl
İnsanlık için çalışmış değerli bir insanmış. RIP.
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cmake 6 yıl
Sayesinde JSTOR arşivi şu an torrentlarda dolaşıyor. Her bir makaleyi yaklaşık 20$ satanların bir nebze de olsa devri bitti. Artık binlerce makaleye para ödemeden erişebileceğiz. Ölümü 'milestone' olacak bilime erişebilirlik noktasında.
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users.info 6 yıl
Kimi arkadaşlar yahudiler intahar etmez demeye falan getiriyorda yorumları okudum çoğu düşüncesizce yazılmış ve böyle yorumları gördükçe bu tür ortamlardan da soğuyorum artık. Mesela m-99 arkadaşım. İyi işler başarmayı ne zamandan beri din ile bağdaştırmaya başladın sen? Haberin içeriğinde kişinin yahudi olmasıyla ilgili yani senin açıkladığın durumla ilgili birşeyde yok çok ilginç noktalara değinmişsin. Niye bunlara değindiğini düşünüyorum ama bir çıkarımda bulunamıyorum. Ölmüş olmasına üzüldün sanırım çünkü başka bir mantıklı açıklaması yok...
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m-99 6 yıl
donanımhaber yahudi fişleme timi görev başında . ne ölüye ne diriye saygınız var ne biçim insanlarsınız ? yahudiler size kazık mı batırıyor , az kurtlar vadisi izleyin de açın 2 tane kitap okuyun . yahudi dediğiniz insanların dünyada bilime kültüre sayılamayacak katkıları var . siz de anca konu dışında takılıp işe yaramaz fen edebiyat fakültelerinde okuyup sınıfa moonwalk yaparak mı girsem dersiniz .
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7Mhz 6 yıl
Yazık olmuş. 14 yaşımda neler yaptığımı düşününce, bir kez daha "yazık olmuş" diye geçirdim içimden. Allah sevenlerine sabır versin.
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MxFxOx 6 yıl
ABD'de hapishane koşulları malum hüküm yerse 10 yıla kadar yatar deniyordu bu nedenle intahar etmiş olabilr
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Kir$of 6 yıl
@depeche35
İyi de bu adamın yahudi asıllı olup olmamasının ne gibi bir bağlantısı var,onu açıklar mısın ?
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bayraak 6 yıl
Acaba gerçekten mi öldü yoksa öldürüldü mü ?
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depeche35 6 yıl
Hayret, kendisini yahudi asıllı biliriz
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