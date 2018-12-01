RTX Titan’ın görüntüleri sızdı

Nvidia’nın içerik üreticilerine yönelik hazırladığı Titan ailesi açığa çıkan görsellere göre Turing GPU’su ile güncellenmesine az bir süre kaldı. Son günlerde bazı içerik üreticilerinin yayınladığı videolarda ortaya çıkan kart tasarımı itibariyle RTX 20 modellerini anımsatıyor.

Daha önce Quadro M6000’in de tanıtım öncesi bazı popüler yayıncılara gönderilmesinden hatırlayacağınız üzere aslında kartın bazı kullanıcıların eline daha önceden geçmesi alışılmadık bir durum değil. Gavin Free gibi çok sayıda kişinin takip ettiği kullanıcılara bu tarz ilk örneklerin gönderilmesi tahminlere göre yeşil ekibin kartlarını tanıtmakta kullandığı bir yöntem.

Teknik özellikler

Tasarım olarak RTX 20 ailesinin Founders Edition çözümleriyle benzer hatlara sahip kartın yanındaki logonun arka aydınlatmasının renginde yeşil yerine beyaz tercih edilmiş ve GEFORCE ibaresi kalkmış.

Tam olarak anlaşılmasa da soğutucu bloğunun kaplamasında ise Titan V’te olduğu gibi altın rengi tercih edilmiş olabilir. Son olarak Güç konnektörü kısmında ise 2 adet 8 pinlik konnektörün tercih edildiğini görmekteyiz. Fiyatının 3000$ civarı bir rakam olacağı düşünülen Titan modelinin detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://videocardz.com/79200/nvidia-rtx-titan-teased-by-influencers

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Kısa bir süre öncesine kadar hakkında bir gelişmenini yaşanmadığı kartta tahminlere görebütün ünitelerinin açık hali bulunacak. Kart böylelikle 4608 işlem birimine sahip olacak. Bellek tarafında isebelleğe yer verilecek.