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RTX Titan’ın görüntüleri sızdı

Nvidia’nın Titan ailesinin Turing GPU’lu üyesi bazı kullacıların kullanımı esnasında ortaya çıktı. Kartın tasarımı görünüşe göre hali hazırdaki Turing modelleriyle benzer tasarıma sahip olacak.
5 ay
9,2b
1
23
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia’nın içerik üreticilerine yönelik hazırladığı Titan ailesi açığa çıkan görsellere göre Turing GPU’su ile güncellenmesine az bir süre kaldı. Son günlerde bazı içerik üreticilerinin yayınladığı videolarda ortaya çıkan kart tasarımı itibariyle RTX 20 modellerini anımsatıyor.
Daha önce Quadro M6000’in de tanıtım öncesi bazı popüler yayıncılara gönderilmesinden hatırlayacağınız üzere aslında kartın bazı kullanıcıların eline daha önceden geçmesi alışılmadık bir durum değil. Gavin Free gibi çok sayıda kişinin takip ettiği kullanıcılara bu tarz ilk örneklerin gönderilmesi tahminlere göre yeşil ekibin kartlarını tanıtmakta kullandığı bir yöntem.

Teknik özellikler 

Kısa bir süre öncesine kadar hakkında bir gelişmenini yaşanmadığı kartta tahminlere göre TU102 GPU’sunun bütün ünitelerinin açık hali bulunacak. Kart böylelikle 4608 işlem birimine sahip olacak. Bellek tarafında ise 12 GB kapasiteli GDDR6 belleğe yer verilecek.
Tasarım olarak RTX 20 ailesinin Founders Edition çözümleriyle benzer hatlara sahip kartın yanındaki logonun arka aydınlatmasının renginde yeşil yerine beyaz tercih edilmiş ve GEFORCE ibaresi kalkmış.
Tam olarak anlaşılmasa da soğutucu bloğunun kaplamasında ise Titan V’te olduğu gibi altın rengi tercih edilmiş olabilir. Son olarak Güç konnektörü kısmında ise 2 adet 8 pinlik konnektörün tercih edildiğini görmekteyiz. Fiyatının 3000$ civarı bir rakam olacağı düşünülen Titan modelinin detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://videocardz.com/79200/nvidia-rtx-titan-teased-by-influencers Yorum Yaz
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redoracle 5 ay en beğenilen
Fiyatını görünce kedinin bile şekli şemali kaymış

Bu da ti ler gibi 1 haftada yanıp gitmesin, sonra uğraş dur.
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No Way Out 5 ay
RT'ciler hadi yine iyisiniz 2000 dolar vererek artık 1080P'de +60 FPS oyun oynayabileceksiniz.
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SEHZADE63 5 ay
3000$ türkiyedeki trt+ötv+kdv=20.000tl cik yapar 2080ti 1200$ 9 bin tl yaptigini düşünürsek 20.000tl bile az olabilir..
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1 Avatar
kaptan666 5 ay
"Fiyatının 3000$ civarı bir rakam olacağı düşünülen Titan modelinin detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."
Paylaşma mümkünse
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Interstellar 5 ay

"Tam olarak anlaşılmasa da soğutucu bloğunun kaplamasında ise Titan V’te olduğu gibi altın rengi tercih edilmiş olabilir"
Editörün dediği gibi "altın sarısı" kullanmışlarsa zaten iyice halktan kopmuşlar ve zaten bu kartı bizim dikkatimizi çekmek için değilde arab prenslerinin dikkatini çekebilmek için üretmiş olabilirler bu açıdan bakınca fiyatı uygun bile olmuş tebrikler Nvidia!
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hwcommander 5 ay
12gb nedir ya madem profesyonel bir seri 2080ti den farkı olsun bir kerede en azından göze farklı gözüksün 16 yap bari.
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rezes 5 ay
Nedense heyecan duymadım! Ya siz?
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Amore 5 ay
Turing serisinin en büyük farkı yapay zekaya sahip olması, oyunlarda Pascal serisine göre fazladan %50'lerde katkıda bulunuyor, gerçek zamanlı ışın takip teknolojisindeki performans düşüşlerini de bu teknoloji ile telafi edecekler. Şuan için teknolojiyi ortaya koyan oyun veya test aracı çok fazla yok, gelecek sene içerisinde sürücü iyileştirmeleri ve bu teknolojileri destekleyen yeni çıkacak oyunlar ile farkları net bir şekilde göreceğiz.
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# Ace # 5 ay
Rtx on Fps off kralı geliyor desenize.
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MALTHAEL 5 ay
Hemen almalıyım 20 bin TL hazır
Ölü seri , ben 1000 serisi ile mutluyum mümkün ise 3000 serisinde işleri düzeltirsen görüşelim . Ya da bakarsınız AMD çok iyi bir GPU yapar ona geçeriz kim bilir .
RTX in yaygınlaşması ve dünyada kabul görmesi için konsollarda da kullanılması lazım ancak her iki konsolda yine büyük ihtimalle AMD APU kullanacak AMD'de de diyor ki WHO CARES

Çok enteresan şeyler yaşanacak gibi duruyor , RTX den çok AMD ne yapacak konsollarda böyle bir teknoloji olacak mı , AMD desteklemezs ise bu teknoloji unutulup gidecek mi onu merak ediyorum . Zira RTX denedim gölge yanlışmış , ışık oradan gelmiyor muş şuradan mış onlara doğru kullanıyormuş ta şimdi RTX açınca her şey yolunca girmiş felan demedim farkına da zor vardım RTX in açık olduğunun . O kargaşada hengamede oradan ışık sızdı bilmem ne oldu onlara bakmıyorsunuz zaten .
3 saniye adamı gördüm vurdum ya da öldüm dediğiniz oyunda adamın göz bebeğinde yansıma olacakmış , silahta yansımalar olacakmış , öyleymiş böyleymiş de millet oyun hızlı çalısın diye dokuları kapatıyor onu ne yapacağız

Kaldı ki birde bunun 2070 i var daha onun altı var ee bunların birde RTX performansları aynı değil zaten 2080ti de millet ağlıyor RTX açınca sürünüyor diye . BF5 1080p de 30 ila 100 arası gidip geliyor çatışamlarda 40-55 arası oluyor o kadar para vereceğim 4K monitörümde 1080p oyun oynayacağım onda da sabit FPS alamayacağım . Ama TİTAN alırsam 1080p de sabit 60 oynarım vay be

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Umutcan 5 ay
Boşuna kendimizi yormaya gerek yok, bunlar Amerikalıların alıp kullanacağı kartlar. Bizim ülkemiz için fazla pahalı olur.
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Adoring 5 ay
Pc kullanicisiyim ama bu parayi veriyorsun hakkini verecek pc optimizasyonlu oyun yok
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Tugrul_512bit 5 ay
RTX titanın en güzel özellikleri:
- 1 smx birimi başına voltaya göre 2 kat hızlı paylaşımlı belleği var. cuda çekirdeği başına bellek band genişliği çok iyi
- 1 smx = 64 cuda çekirdeği. Bu da cuda çekirdeği başına performansın Kepler'e göre 3 kat olması demek
- 1 cuda çekirdeği artık hem tam sayı hem ondalıklı sayı hesabını yapabilecek kadar bellek hızına sahip veya 1 ondalık sayı ve 1 64bit ondalıklı sayı. Bu da demek oluyorki 4600 adet cuda çekirdeğinin yanında 2300 adet 64bit cuda çekirdeği var demek. Yani %50 fazla çekirdek varmış gibi.
- raytracing cabası, açmasan da olur
- L1/L2 cache de büyüktür, yani GDDR5 değil DDR4 bile taksalar akar
Bu nedenle 1 RTX GFLOPS = 1.5 PASCAL GFLOPS = 2.5 KEPLER GFLOPS
Yani bunu pascal ile karşılaştırmak, daha çok çekirdeki RX580 ile az çekirdekli GTX1060 ı karşılaştırmak gibi.
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