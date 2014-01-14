Radionomy, Winamp'i satın aldı





Bir dönemin efsane MP3 oynatıcı yazılımı olan ancak son yıllarda popülaritesini kaybederek kapanmaya mahkum olan Winamp, son anda bir satın alımla faaliyetlerine devam etme şansını yakaladı.





İnternetin en büyük radyo sağlayıcılarından Radionomy, AOL'den Winamp fikri haklarını satın aldığını duyurdu. Firma Winamp ile başarılı işlere imza atmayı planlıyor. Radionomy,Winamp'i mobil platformlar da dahil birden çok platforma hitap eden bir yazılım haline getirmek niyetinde. Ayrıca araç içi eğlence sistemlerine de entegre etmek istiyor. Şimdilik gelecek planları ile ilgili detaylar yok.





Radionomy ayrıca AOL'den diğer bir online radyo hizmeti Southcast'i de satın aldı. Böylece firma tüm internet radyolarının yarısına hayat verir hale geldi.

http://www.prnewswire.com/news-releases/radionomy-acquires-winamp-and-shoutcast-from-aol-announces-plans-for-products-240077661.html