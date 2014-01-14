Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Radionomy, Winamp'i satın aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
1
5
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Radionomy, Winamp'i satın aldı

Bir dönemin efsane MP3 oynatıcı yazılımı olan ancak son yıllarda popülaritesini kaybederek kapanmaya mahkum olan Winamp, son anda bir satın alımla faaliyetlerine devam etme şansını yakaladı. 

İnternetin en büyük radyo sağlayıcılarından Radionomy, AOL'den Winamp fikri haklarını satın aldığını duyurdu. Firma Winamp ile başarılı işlere imza atmayı planlıyor. Radionomy,Winamp'i  mobil platformlar da dahil birden çok platforma hitap eden bir yazılım haline getirmek niyetinde. Ayrıca araç içi eğlence sistemlerine de entegre etmek istiyor. Şimdilik gelecek planları ile ilgili detaylar yok. 

Radionomy ayrıca AOL'den diğer bir online radyo hizmeti Southcast'i de satın aldı. Böylece firma tüm internet radyolarının yarısına hayat verir hale geldi. 

http://www.prnewswire.com/news-releases/radionomy-acquires-winamp-and-shoutcast-from-aol-announces-plans-for-products-240077661.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lido 5 yıl en beğenilen
winamp ölmesin ya iyi ki almışlar
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vonaleee 5 yıl
Vay beee :) Lise 2de staja gittiğim bigisayarcıda.sistem kurulunca driverlardan sonra ilk winamp kurardık :)
Kendi sitesinden indirdiğim skinlerde virüs olduğunu görünce soğumuştum bundan
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryso 5 yıl
AOL yüzünden winamp yıllardır ölü gibi yaşıyordu zaten, başlarına hırslı bir firmanın gelmesi iyi olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
winamp sayesinde ne müzik dinlerdim. şimdi hiçbir player winamp gibi tad vermiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl WD Blue 1TB & WD Black 750GB Mobil Sabit Diskler Video İnceleme 5 yıl Minik dev! Avuçiçi oyun bilgisayarı Xi3 Piston'u kullandık 5 yıl Polaroid 300 ile şipşak selfie çekimi [CES 2014 özel video] 5 yıl 6.8-inç ekranlı dev telefon Hisense X1 video ön inceleme 5 yıl Xiaomi Mi3 "En iyi(?)" Android cep telefonu ön inceleme 5 yıl Toshiba'dan 4K "İş istasyonu" notebook ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim