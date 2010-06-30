Raidon USB 3.0 destekli yeni disk kutusunu kullanıma sunuyor

Raidon firması USB 3.0 destekli sabit disk kutusunu duyurdu. GT1640-1S-SB3 kod adını taşıyan Alüminyum yapılı harici disk kutusu konvensiyonel disklere ek olarak SSD sürücülerle de kullanılabiliyor. USB 2.0'a kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı sunan USB 3.0 teknolojisinin yanında eSATA ara birimine destek sunan yeni çözüm, depolama kapasitesi 2 terabyte'a kadar olan sürücülerle kullanılabiliyor ve kolay kullanım için tak-çıkar kuruluma olanak tanıyor.

USB 3.0 destekli yeni disk kutusu Raidon GT1640-1S-SB3'ün yurt dışı satış fiyatı 79 Avro olarak açıklandı.