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Raporlara göre yeni kavisli kenar ekranlı telefon modelleri yolda

Piyasada ilk olarak Galaxy Note Edge ile gördüğümüz kavisli kenar ekrana sahip akıllı telefon modelleri önümüzdeki dönemde artışa geçebilir. Bu tarz ekranı kullanması beklenen iki firma haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy Note Edge ile sektörde öncülüğünü yaptığı kavisli kenar ekranlı akıllı telefon modelleri 1 yıldan fazladır piyasada yer alıyor. Galaxy Note Edge sonrası çıkardığı Galaxy S6 Edge ile kavis kıvrımını biraz yumuşatan Samsung buna ilaveten ekranın iki kenarı da kavis özelliğini kazandırmıştı. Bu yıl da aynı ekran tasarımını kullanmaya devam eden firma geçtiğimiz ay herkesin bildiği üzere Galaxy S7 Edge modelini duyurdu. Bunun yanı sıra diğer üreticilere de bu panelleri satan firma, Vivo Xplay 5'in kavisli ekranının da üreticisi konumunda.
Çin'den gelen son raporlara Samsung, kavisli ekranlar için başka Çin'li üreticilerle de iletişim halimde. Bunlardan biri olarak ise Xiaomi'nin adı geçiyor. İddialara göre firmanın duyurulması beklenen Mi Note 2 modeli kavisli kenarlı bir ekrana sahip olabilir. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında duyurulan 1. nesil Mi Note modelinin 1 yıllık ömrünü doldurması nedeniyle kavisli ekranlı Mi Note 2 yakın zamanda duyurulabilir.
İddialarda adı geçen bir diğer Çin'li firmaya baktığımızda ise Huawei'yi görüyoruz. Firma üretim zorlukları nedeniyle maliyeti yüksek olan ekranları ilk olarak bir tepe modelinde kullanmayı planlıyor. Bu bağlamda Mate S'in devamı niteliğinde bir modelde kavisli kenar ekran görebiliriz.
Samsung'un da kavis kenarlı Galaxy 7 Edge ile yüzünün güldüğünü belirtebiliriz. Avrupa'daki ön sipariş rakamlarına göre kavisli kenar ekranlı model düz versiyona göre %61 oranında daha fazla rağbet görüyor.

http://www.gizchina.com/2016/03/12/xioami-mi-note-next-chinese-phone-curved-screen/ Yorum Yaz
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Kavisli ekranlara bir türlü kanım kaynamadı. Elimden sürekli düşecekmiş gibi bir his yarattı bende.
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Pi 3 yıl
Tasarim tasarim diyorsunuz tamam. Iyi de bu telefon yere düştüğünde ne olacak onu konusmuyor kimse. Kavise geldiginde ne olacak o zaman
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TEKİN 1881 3 yıl Pi
eren15935
Tasarim tasarim diyorsunuz tamam. Iyi de bu telefon yere düştüğünde ne olacak onu konusmuyor kimse. Kavise geldiginde ne olacak o zaman


Yere düştüğü zaman şok edici bir masraf çıkaracak.
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LİVERPOOLYWNA 3 yıl
İlk kavisli ekranı 1912 yılında Apple üretmiştir Samsung Apple I taklit ediyor
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darkdiva 3 yıl
Öncülük etmek denilen şey bu oluyor. Zamanında büyük ekranlı telefon yaptığında da millet bu ne ya diyordu. Şimdi de kavis için ne gerek var ya diyorlar. Bir kaç yıla anlarsınız artık :)
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xxxx1 3 yıl
olmasada olur cinsten kavisli ekranlar,3000 bin liradan başlıyor otomobil fiyatına!..
hep artistliğin ön plana çıktığı toplumlarda ilgi görüyor bu tarz cihazlar,başta Türkiye.
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volkan_kolay 3 yıl
Samsung'un çift kenardan kavisli telefonu S6 Edge ilk çıktığında elime aldım ve bişey eksik dedim bu telefonda, daha sonrasında S6 Edge+ çıkınca 5.7" bir ekranda verdiği deneyim ve tasarım şıklığı çok daha güzeldir ve beni cezbetti evet şimdi oldu dedim ama şu anda yapılan hamle çok güzel ne 5.1 nede 5.7 bunlarında yerine orta bir ekran seçilmiş 5.5" ve en güzeli olmuş..
S7 Edge tasarımsal ve kullanım olarak rakipsiz bir ürün, Note serisinde olan SPen gibi hayatınızı değiştiren bir yardımcı değil bu kavisler ama sunduğu görüş açısı derinlik hissiyatı ve tasarım şıklığı vede en güzeli farklılık yaşamak isteyenlere hitap eden bir ürün..
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volkan_kolay 3 yıl
serkan78689
barakli87Appleda yakında bu tarz bir hamle yaparsa, şaşırmamak gerek.
hali hazirdi 6 - 6s serisinde hafif kavis var. 2.5 d deniliyor sanirim. göze hoş geliyor ama bunlara ekran koruyucu takılmıyor takılsada kavisli yerler açıkda kalıyor.

iPhone'da böyle bir deneyim yok burda bahsedilen ekran kavisi ekranı kaplayan camın kenardan verdiği kavis değil, o kavis zaten Note 4 modellerinde de mevcuttur.
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shafck 3 yıl
Kavisli kenarlar kullanım ve işlevsellik açısından hiçbir katkı sağlamasa da (edge kısayolları dedikleri bildiğin ekranda çıkıyor romu düz s6'ya taşımışlardı hatta) göze çok hoş gelen bir tasarım sunuyor. S6 Edge bence piyasanın şimdiye kadar gördüğü en şık telefondu; s7 Edge daha da güzel olmuş. Elimdeki 6s'i satarsam sırf bu Edge modelin tasarımı için satarım herhalde
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mcrew 3 yıl
kavisli olmasın

ama çerçeveside olmasın

xiaomi tarzı
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casperfriendly 3 yıl shafck
6s satılmaz be hocam. Ne yaptın sen :) Edge çok şık ama bende 6'dan edge'e geçecektim sonra vazgeçtim. Gerçi o edge'in tasarımına bittim ya :)
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kadirirdem 3 yıl
ben edge modelleri çok sevdim tasarım olarak harika duruyor....
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Xtrud 3 yıl
Kavis kasacaklarına sıfır çerçeve yapsınlar Sharp kadar olamadılar
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casperfriendly 3 yıl
Apple'da yakında bu tarz bir hamle yaparsa, şaşırmamak gerek.
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serkan78689 3 yıl casperfriendly
barakli87
Apple'da yakında bu tarz bir hamle yaparsa, şaşırmamak gerek.

hali hazirdi 6 - 6s serisinde hafif kavis var. 2.5 d deniliyor sanirim.

göze hoş geliyor ama bunlara ekran koruyucu takılmıyor takılsada kavisli yerler açıkda kalıyor.
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kavisli ekran, curved edge screen ve
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