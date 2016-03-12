Raporlara göre yeni kavisli kenar ekranlı telefon modelleri yolda

Samsung'un Galaxy Note Edge ile sektörde öncülüğünü yaptığı kavisli kenar ekranlı akıllı telefon modelleri 1 yıldan fazladır piyasada yer alıyor. Galaxy Note Edge sonrası çıkardığı Galaxy S6 Edge ile kavis kıvrımını biraz yumuşatan Samsung buna ilaveten ekranın iki kenarı da kavis özelliğini kazandırmıştı. Bu yıl da aynı ekran tasarımını kullanmaya devam eden firma geçtiğimiz ay herkesin bildiği üzere Galaxy S7 Edge modelini duyurdu. Bunun yanı sıra diğer üreticilere de bu panelleri satan firma, Vivo Xplay 5'in kavisli ekranının da üreticisi konumunda.

Çin'den gelen son raporlara Samsung, kavisli ekranlar için başka Çin'li üreticilerle de iletişim halimde. Bunlardan biri olarak ise Xiaomi'nin adı geçiyor. İddialara göre firmanın duyurulması beklenen Mi Note 2 modeli kavisli kenarlı bir ekrana sahip olabilir. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında duyurulan 1. nesil Mi Note modelinin 1 yıllık ömrünü doldurması nedeniyle kavisli ekranlı Mi Note 2 yakın zamanda duyurulabilir.

İddialarda adı geçen bir diğer Çin'li firmaya baktığımızda ise Huawei'yi görüyoruz. Firma üretim zorlukları nedeniyle maliyeti yüksek olan ekranları ilk olarak bir tepe modelinde kullanmayı planlıyor. Bu bağlamda Mate S'in devamı niteliğinde bir modelde kavisli kenar ekran görebiliriz.

Samsung'un da kavis kenarlı Galaxy 7 Edge ile yüzünün güldüğünü belirtebiliriz. Avrupa'daki ön sipariş rakamlarına göre kavisli kenar ekranlı model düz versiyona göre %61 oranında daha fazla rağbet görüyor.

http://www.gizchina.com/2016/03/12/xioami-mi-note-next-chinese-phone-curved-screen/