Raporlara göre yeni kavisli kenar ekranlı telefon modelleri yolda

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Samsung'un Galaxy Note Edge ile sektörde öncülüğünü yaptığı kavisli kenar ekranlı akıllı telefon modelleri 1 yıldan fazladır piyasada yer alıyor. Galaxy Note Edge sonrası çıkardığı Galaxy S6 Edge ile kavis kıvrımını biraz yumuşatan Samsung buna ilaveten ekranın iki kenarı da kavis özelliğini kazandırmıştı. Bu yıl da aynı ekran tasarımını kullanmaya devam eden firma geçtiğimiz ay herkesin bildiği üzere Galaxy S7 Edge modelini duyurdu. Bunun yanı sıra diğer üreticilere de bu panelleri satan firma, Vivo Xplay 5'in kavisli ekranının da üreticisi konumunda.
Çin'den gelen son raporlara Samsung, kavisli ekranlar için başka Çin'li üreticilerle de iletişim halimde. Bunlardan biri olarak ise Xiaomi'nin adı geçiyor. İddialara göre firmanın duyurulması beklenen Mi Note 2 modeli kavisli kenarlı bir ekrana sahip olabilir. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında duyurulan 1. nesil Mi Note modelinin 1 yıllık ömrünü doldurması nedeniyle kavisli ekranlı Mi Note 2 yakın zamanda duyurulabilir.
İddialarda adı geçen bir diğer Çin'li firmaya baktığımızda ise Huawei'yi görüyoruz. Firma üretim zorlukları nedeniyle maliyeti yüksek olan ekranları ilk olarak bir tepe modelinde kullanmayı planlıyor. Bu bağlamda Mate S'in devamı niteliğinde bir modelde kavisli kenar ekran görebiliriz.
Samsung'un da kavis kenarlı Galaxy 7 Edge ile yüzünün güldüğünü belirtebiliriz. Avrupa'daki ön sipariş rakamlarına göre kavisli kenar ekranlı model düz versiyona göre %61 oranında daha fazla rağbet görüyor.
http://www.gizchina.com/2016/03/12/xioami-mi-note-next-chinese-phone-curved-screen/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yere düştüğü zaman şok edici bir masraf çıkaracak.
hep artistliğin ön plana çıktığı toplumlarda ilgi görüyor bu tarz cihazlar,başta Türkiye.
S7 Edge tasarımsal ve kullanım olarak rakipsiz bir ürün, Note serisinde olan SPen gibi hayatınızı değiştiren bir yardımcı değil bu kavisler ama sunduğu görüş açısı derinlik hissiyatı ve tasarım şıklığı vede en güzeli farklılık yaşamak isteyenlere hitap eden bir ürün..
iPhone'da böyle bir deneyim yok burda bahsedilen ekran kavisi ekranı kaplayan camın kenardan verdiği kavis değil, o kavis zaten Note 4 modellerinde de mevcuttur.
ama çerçeveside olmasın
xiaomi tarzı
hali hazirdi 6 - 6s serisinde hafif kavis var. 2.5 d deniliyor sanirim.
göze hoş geliyor ama bunlara ekran koruyucu takılmıyor takılsada kavisli yerler açıkda kalıyor.
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