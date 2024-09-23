iPhone SE 4’ün fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı: Çok yenilikçi bir model olabilir

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Apple'ın yeni iPhone SE modeli için geri sayım başladı. Bu modelin, önümüzdeki bahar aylarında tanıtılması bekleniyor ve iPhone SE serisinde yapılacak en büyük değişikliklerden biri olacak. Üç yıllık bir aradan sonra gelecek olan iPhone SE 4, büyük yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yeni tasarımı ve daha gelişmiş ekranıyla dikkat çekecek olan bu cihaz, iPhone SE 2'den bu yana kullanılan iPhone 8 tasarımını geride bırakıyor. 4.7 inç'lik eski LCD ekran yerine, iPhone SE 4'ün iPhone 14'teki gibi 6.1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bu tasarım değişikliği ile cihaz, daha düz kenarları ve yüz tanıma teknolojisi (Face ID) ile geleceğe bir adım atacak. Ayrıca iPhone SE 4, Face ID'yi getiren ilk SE modeli olacak. Ancak, kamera açısından iPhone 14'teki çift kamera sistemi yerine, tek kameranın yer alması bekleniyor.

Bir diğer önemli yenilik ise, yeni iPhone SE modelinin, Apple’ın kısa süre önce iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisiyle tanıttığı eylem butonuna (Action Button) sahip olması. Bu buton, kullanıcıların telefonun sessiz modunu açıp kapatma dışında farklı işlevler atayabilecekleri özelleştirilebilir bir özellik sunuyor.

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Cihazın bağlantı özelliklerinde de önemli bir değişiklik göze çarpıyor. iPhone SE 4 ile birlikte, Lightning yerine USB-C bağlantısına geçiş yapılacak. Bu değişiklik, Avrupa Birliği'nin getirdiği düzenlemelere uyum sağlamak için yapılıyor ve bu model, Apple'ın Lightning'den USB-C'ye tamamen geçtiği son model olacak. Artık iPhone SE kullanıcıları da aynı kabloyu hem iPad'leri hem de dizüstü bilgisayarları için kullanabilecek.

iPhone SE 4'ün, Apple'ın yeni A18 çipini kullanacağı ve 8GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor. Bu özellikler, cihazın Apple'ın yapay zeka tabanlı yeni özelliklerini de desteklemesini sağlayacak. Kullanıcılar, gelişmiş yazı araçları, fotoğraf temizleme, Genmoji, görüntü düzenleme gibi pek çok yenilikçi özellikle tanışacak.

Fiyat konusunda ise bazı spekülasyonlar var. iPhone SE 4'ün 499 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu da, cihazın Apple’ın modern iPhone modellerine uygun bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacağı anlamına geliyor. Ayrıca, iPhone 14’ün bu yeni modelin tanıtımıyla birlikte Apple’ın satış listesinden çıkarılması bekleniyor.

Apple’ın iPhone SE 4 ile piyasada sağlam bir yer edinmesi ve kullanıcılarına uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunma hedefi, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

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