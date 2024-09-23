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    iPhone SE 4’ün fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı: Çok yenilikçi bir model olabilir

    Apple hayranlarının heyecanla bekledikleri iPhone SE 4 modeli hakkında yeni bilgiler var. Son sızıntılar bu modelin, SE serisi içerisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini gösteriyor.

    iPhone SE 4’ün fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yeni iPhone SE modeli için geri sayım başladı. Bu modelin, önümüzdeki bahar aylarında tanıtılması bekleniyor ve iPhone SE serisinde yapılacak en büyük değişikliklerden biri olacak. Üç yıllık bir aradan sonra gelecek olan iPhone SE 4, büyük yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Yeni tasarımı ve daha gelişmiş ekranıyla dikkat çekecek olan bu cihaz, iPhone SE 2'den bu yana kullanılan iPhone 8 tasarımını geride bırakıyor. 4.7 inç'lik eski LCD ekran yerine, iPhone SE 4'ün iPhone 14'teki gibi 6.1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bu tasarım değişikliği ile cihaz, daha düz kenarları ve yüz tanıma teknolojisi (Face ID) ile geleceğe bir adım atacak. Ayrıca iPhone SE 4, Face ID'yi getiren ilk SE modeli olacak. Ancak, kamera açısından iPhone 14'teki çift kamera sistemi yerine, tek kameranın yer alması bekleniyor.

    Bir diğer önemli yenilik ise, yeni iPhone SE modelinin, Apple’ın kısa süre önce iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisiyle tanıttığı eylem butonuna (Action Button) sahip olması. Bu buton, kullanıcıların telefonun sessiz modunu açıp kapatma dışında farklı işlevler atayabilecekleri özelleştirilebilir bir özellik sunuyor.

    Cihazın bağlantı özelliklerinde de önemli bir değişiklik göze çarpıyor. iPhone SE 4 ile birlikte, Lightning yerine USB-C bağlantısına geçiş yapılacak. Bu değişiklik, Avrupa Birliği'nin getirdiği düzenlemelere uyum sağlamak için yapılıyor ve bu model, Apple'ın Lightning'den USB-C'ye tamamen geçtiği son model olacak. Artık iPhone SE kullanıcıları da aynı kabloyu hem iPad'leri hem de dizüstü bilgisayarları için kullanabilecek.

    iPhone SE 4'ün, Apple'ın yeni A18 çipini kullanacağı ve 8GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor. Bu özellikler, cihazın Apple'ın yapay zeka tabanlı yeni özelliklerini de desteklemesini sağlayacak. Kullanıcılar, gelişmiş yazı araçları, fotoğraf temizleme, Genmoji, görüntü düzenleme gibi pek çok yenilikçi özellikle tanışacak.

    Fiyat konusunda ise bazı spekülasyonlar var. iPhone SE 4'ün 499 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu da, cihazın Apple’ın modern iPhone modellerine uygun bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacağı anlamına geliyor. Ayrıca, iPhone 14’ün bu yeni modelin tanıtımıyla birlikte Apple’ın satış listesinden çıkarılması bekleniyor.

    Apple’ın iPhone SE 4 ile piyasada sağlam bir yer edinmesi ve kullanıcılarına uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunma hedefi, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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