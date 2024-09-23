iPhone SE 4’ün fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı: Çok yenilikçi bir model olabilir

Apple'ın yeni iPhone SE modeli için geri sayım başladı. Bu modelin, önümüzdeki bahar aylarında tanıtılması bekleniyor ve iPhone SE serisinde yapılacak en büyük değişikliklerden biri olacak. Üç yıllık bir aradan sonra gelecek olan iPhone SE 4, büyük yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Yeni tasarımı ve daha gelişmiş ekranıyla dikkat çekecek olan bu cihaz, iPhone SE 2'den bu yana kullanılan iPhone 8 tasarımını geride bırakıyor. 4.7 inç'lik eski LCD ekran yerine, iPhone SE 4'ün iPhone 14'teki gibi 6.1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bu tasarım değişikliği ile cihaz, daha düz kenarları ve yüz tanıma teknolojisi (Face ID) ile geleceğe bir adım atacak. Ayrıca iPhone SE 4, Face ID'yi getiren ilk SE modeli olacak. Ancak, kamera açısından iPhone 14'teki çift kamera sistemi yerine, tek kameranın yer alması bekleniyor.
Bir diğer önemli yenilik ise, yeni iPhone SE modelinin, Apple’ın kısa süre önce iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisiyle tanıttığı eylem butonuna (Action Button) sahip olması. Bu buton, kullanıcıların telefonun sessiz modunu açıp kapatma dışında farklı işlevler atayabilecekleri özelleştirilebilir bir özellik sunuyor.
Cihazın bağlantı özelliklerinde de önemli bir değişiklik göze çarpıyor. iPhone SE 4 ile birlikte, Lightning yerine USB-C bağlantısına geçiş yapılacak. Bu değişiklik, Avrupa Birliği'nin getirdiği düzenlemelere uyum sağlamak için yapılıyor ve bu model, Apple'ın Lightning'den USB-C'ye tamamen geçtiği son model olacak. Artık iPhone SE kullanıcıları da aynı kabloyu hem iPad'leri hem de dizüstü bilgisayarları için kullanabilecek.
iPhone SE 4'ün, Apple'ın yeni A18 çipini kullanacağı ve 8GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor. Bu özellikler, cihazın Apple'ın yapay zeka tabanlı yeni özelliklerini de desteklemesini sağlayacak. Kullanıcılar, gelişmiş yazı araçları, fotoğraf temizleme, Genmoji, görüntü düzenleme gibi pek çok yenilikçi özellikle tanışacak.
Fiyat konusunda ise bazı spekülasyonlar var. iPhone SE 4'ün 499 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu da, cihazın Apple’ın modern iPhone modellerine uygun bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacağı anlamına geliyor. Ayrıca, iPhone 14’ün bu yeni modelin tanıtımıyla birlikte Apple’ın satış listesinden çıkarılması bekleniyor.
Apple’ın iPhone SE 4 ile piyasada sağlam bir yer edinmesi ve kullanıcılarına uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunma hedefi, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)