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Raspberry Pi 4 bazı USB-C kablolarla sıkıntı yaşıyor

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Raspberry Pi 4 modeli bazı USB-C kablolarla kullanılamıyor. Cihazın USB-C girişindeki hatalı devre tasarımı, ses adaptörü olarak görülmesine sebep oluyor.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Raspberry Pi 4 bazı USB-C kablolarla sıkıntı yaşıyor
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Raspberry Pi vakfının önemli gelişmeler içeren Raspberry Pi 4 modeli geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Çift monitör desteği ve farklı RAM seçenekleri ile gelen Raspberry Pi 4, o zamandan bu yana raflardaki yerini almış durumda. Ancak son birkaç gündür kullanıcıların cihazı bazı USB-C kablolarla kullanamaması gündemde.

Raspberry Pi 4 ses adaptörü olarak görülüyor

Raspberry Pi 4, vakfın USB-C girişiyle çalışan ilk modeli. Yapılan araştırmalarda Pi 4’ün USB girişindeki hatalı devre tasarımının buna sebep olduğu ortaya çıktı. Her “CC” pini için ayrı 5.1K ohm direncin bulunması gerekirken, Raspberry Pi 4’ün USB-C girişinde tüm pinlerin tek bir direnci paylaştığı fark edildi. Dolayısıyla bazı USB-C kablolar Raspberry Pi 4’ü ses adaptörü aksesuarı olarak görüyor.

Raspberry Pi’ın kendi USB-C adaptöründe ve bazı kablolarda bu tarz bir sorun yok. Çünkü sorunun yaşandığı kablolalar e etiketli USB-C kabloları. E etiketi, Type-C kablonun bir veya iki ucunda özel çiplerin bulunması manasına geliyor. Bu kablolar güç yönetimi, aksesuar modları ve çeşitli iletişim özelliklerine imkan tanıyorlar. Yani Raspberry Pi 4’ü e etiketi olmayan bir kablo ile kullanmanız sorununuzu çözecektir. Genellikle e işaretli Type-C kablolar dizüstü bilgisayarların yanında geliyorlar.

Ayrıca Bkz. "2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek"

Raspberry Pi 4 için yapılacak donanım revizyonuyla, gelecek modellerde bu sorunun giderilmesi sağlanacaktır. Ancak şu an Raspberry Pi 4 sahibiyseniz veya almayı planlıyorsanız orijinal Raspberry Pi 4 şarj cihazını almanız veya uyumlu USB-C kablo bulmaya çalışmanız yararınıza olacaktır.


https://www.gsmarena.com/the_raspberry_pi_4_has_a_notable_usb_typec_power_issue-news-38057.php Yorum Yaz
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