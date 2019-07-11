Raspberry Pi 4 bazı USB-C kablolarla sıkıntı yaşıyor

Raspberry Pi vakfının önemli gelişmeler içeren Raspberry Pi 4 modeli geçtiğimiz haftalarda kullanamaması gündemde. vakfının önemli gelişmeler içeren Raspberry Pi 4 modeli geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı . Çift monitör desteği ve farklı RAM seçenekleri ile gelen Raspberry Pi 4, o zamandan bu yana raflardaki yerini almış durumda. Ancak son birkaç gündür kullanıcıların cihazı bazı USB-C kablolarlagündemde.

Raspberry Pi 4 ses adaptörü olarak görülüyor

Raspberry Pi 4, vakfın USB-C girişiyle çalışan ilk modeli. Yapılan araştırmalarda Pi 4’ün USB girişindeki hatalı devre tasarımının buna sebep olduğu ortaya çıktı. Her “CC” pini için ayrı 5.1K ohm direncin bulunması gerekirken, Raspberry Pi 4’ün USB-C girişinde tüm pinlerin tek bir direnci paylaştığı fark edildi. Dolayısıyla bazı USB-C kablolar Raspberry Pi 4’ü ses adaptörü aksesuarı olarak görüyor.

Raspberry Pi’ın kendi USB-C adaptöründe ve bazı kablolarda bu tarz bir sorun yok. Çünkü sorunun yaşandığı kablolalar e etiketli USB-C kabloları. E etiketi, Type-C kablonun bir veya iki ucunda özel çiplerin bulunması manasına geliyor. Bu kablolar güç yönetimi, aksesuar modları ve çeşitli iletişim özelliklerine imkan tanıyorlar. Yani Raspberry Pi 4’ü e etiketi olmayan bir kablo ile kullanmanız sorununuzu çözecektir. Genellikle e işaretli Type-C kablolar dizüstü bilgisayarların yanında geliyorlar.

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Raspberry Pi 4 için yapılacak donanım revizyonuyla, gelecek modellerde bu sorunun giderilmesi sağlanacaktır. Ancak şu an Raspberry Pi 4 sahibiyseniz veya almayı planlıyorsanız orijinal Raspberry Pi 4 şarj cihazını almanız veya uyumlu USB-C kablo bulmaya çalışmanız yararınıza olacaktır.

https://www.gsmarena.com/the_raspberry_pi_4_has_a_notable_usb_typec_power_issue-news-38057.php