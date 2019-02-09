Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı

Eğitim projesi olarak başlayıp geliştirici kartı alanında büyük bir devrim yapan Raspberry Pi, bugüne kadar anlaşmalı pek çok noktadan satın alınabiliyordu. Vakıf artık kendi satış mağazasında hizmet verecek.

İlk adım

Cambridge’de açılan Raspberry Pi satış mağazası vakfın mevcut tüm geliştirici kartlarını raflarına koymuş durumda. Bunun haricinde belirli noktalarda ziyaretçilerin deneyebileceği demo standları da yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak"

Elektronik cihazların yanında Raspberry Pi kartına yeni başlayanlar için kitaplar ve rehberler de bulunuyor. Yine hediyelik tarzında bardak ve pelüş oyuncak gibi eşyalar hazırlanmış. Ayrıca SD kart, SSD, girdi-çıktı birimleri gibi yardımcı bileşenler de unutulmamış.

Bugüne kadar toplamda 10 milyon civarında geliştirici kartı satan Raspberry Pi için satış mağazası açmak, bu konulara meraklı kişilere daha yakın olmak anlamını taşıyor. Elbette aynı ürünleri satan diğer mağazalara da rakip olmuş durumda.