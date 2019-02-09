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Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı

Dünya çapında 10 milyona yakın satan ve geliştirici kartı alanında bir devrim yapan RaspBerry Pi ilk satış mağazasını açtı. Vakıf projeyi daha yakından tanıtma amacını güdüyor.
3 ay
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Eğitim projesi olarak başlayıp geliştirici kartı alanında büyük bir devrim yapan Raspberry Pi, bugüne kadar anlaşmalı pek çok noktadan satın alınabiliyordu. Vakıf artık kendi satış mağazasında hizmet verecek.

İlk adım

Cambridge’de açılan Raspberry Pi satış mağazası vakfın mevcut tüm geliştirici kartlarını raflarına koymuş durumda. Bunun haricinde belirli noktalarda ziyaretçilerin deneyebileceği demo standları da yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak"

Elektronik cihazların yanında Raspberry Pi kartına yeni başlayanlar için kitaplar ve rehberler de bulunuyor. Yine hediyelik tarzında bardak ve pelüş oyuncak gibi eşyalar hazırlanmış. Ayrıca SD kart, SSD, girdi-çıktı birimleri gibi yardımcı bileşenler de unutulmamış.

Bugüne kadar toplamda 10 milyon civarında geliştirici kartı satan Raspberry Pi için satış mağazası açmak, bu konulara meraklı kişilere daha yakın olmak anlamını taşıyor. Elbette aynı ürünleri satan diğer mağazalara da rakip olmuş durumda.

 

https://newatlas.com/raspberry-pi-store-cambridge/58397/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 ay
c64 ten öteye gidemeyen
bir zamanların apple-1 modeli misali
tarih çöplüğünde yeri şimdiden hazır.
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XSearcher 3 ay
Bende pi 3 var proje amaçlı kullanmanız iyi olur onun dışında çok bir işe yaramıyor
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csh 3 ay
Donanimhaber.com'da Raspberry Pi haberleri gormek cok guzel. Bu arada ulkemizde de boyle bir magaza acilsa ne guzel olurdu.
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FerdosParadise 3 ay
geliştirici kart nedemek? hiçbirşey anlamadım haberden...
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Biyturs_OnSr 3 ay FerdosParadise
Yani bu kartı alıp, üstünde gerekli kabloları çektikten sonra telefonunuz ile odanızın ışıklarını açıp kapatabilirsiniz, kapınızı açıp kapatabilirsiniz, kendi robotunuzu yapabilirsiniz, elektrik motoru bağlayıp kumandalı araba veya drone yapabilirsiniz, hatta laptop yapanlar da var. Tamamen hayal gücü, programlama ve elektronik bilgisine dayalı yapılabileceklerin sınırı.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Cute Hentai 3 ay
Geliştirici kit özelliği dışında cepte, çantada kolaylıkla taşınabilen cep bilgisayarı / retro oyun konsolu. Efsane bir cihaz. Farklı imaj dosyaları ile farklı projelerde denenebilir. Pek araştırmadım tam olarak neler var neler yok diye.
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